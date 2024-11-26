https://uz.sputniknews.ru/20241126/tashkent-proyezd-avtobusy-metro-povysheniye-46814237.html

В Ташкенте может подорожать проезд в автобусах и метро

В Ташкенте может подорожать проезд в автобусах и метро

Sputnik Узбекистан

Также в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей

2024-11-26T15:38+0500

2024-11-26T15:38+0500

2024-11-26T16:10+0500

общество

узбекистан

ташкент

транспорт

плата за проезд

цена

автобусы

метро

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. С 1 января 2025 года в Ташкенте могут ввести новые тарифы на проезд в метро и автобусах. Столичный хокимият разработал проект постановления "О введении тарифов, стимулирующих использование электронных платежных систем в системе общественного транспорта города Ташкента", предусматривающий пересмотр стоимости проезда.Документ, опубликованный на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, предполагает повышение стоимости проезда до 3 000 сумов при оплате по QR-коду (разовый тариф на одного пассажира). Оплата через электронные системы обойдется в 1 700 сумов.Стоимость перевозки крупногабаритного багажа составит 4 000 сумов.Кроме того, в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей.Для автобусов будут действовать тарифы с привязкой к числу поездок: 10 поездок за два дня — 16 000 сумов, 20 поездок за пять дней — 30 000 сумов, 30 поездок за семь дней — 44 000 сумов.Льготные тарифы при пересадках в течение 1 часа после первой оплаты не изменятся.Напомним, что в предыдущий раз цены на проезд в Ташкенте повысили 1 ноября 2023-го. Тогда лимитированные тарифы на проезд одного пассажира установили в размере 2 000 сумов при оплате наличными и 1700 сумов при оплате транспортными картами АТТО и банковскими картами.

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