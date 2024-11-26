Узбекистан и Россия открыли СП по производству электронных устройств
© Торговое представительство России в Узбекистане В Ташкенте открыли совместное российско-узбекское предприятие по производству электронных устройств
© Торговое представительство России в Узбекистане
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Оно будет производить датчики по заказу компаний обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, нефтегазового комплекса и сельхозотрасли республики.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узбекистан и Россия открыли СП по производству электронных устройств, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ в РУз.
"В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия совместного предприятия российской компании ООО "Домалогика" и узбекской компании ООО "Энергоприбор" по производству электронных устройств — "DLKIP Electronics", — говорится в сообщении
© Торговое представительство России в Узбекистане В Ташкенте открыли совместное российско-узбекское предприятие по производству электронных устройств
В Ташкенте открыли совместное российско-узбекское предприятие по производству электронных устройств
© Торговое представительство России в Узбекистане
Здесь будут выпускать датчики по заказу компаний обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также нефтегазового сектора и сельскохозяйственной отрасли республики.
На открытии СП присутствовали сотрудники Торгпредства России в Узбекистане, Министерства промышленности и торговли Дагестана, Центра поддержки экспорта российского региона и ташкентского городского хокимията.
Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин отметил важность развития промышленной кооперации между предприятиями двух стран и подчеркнул высокий уровень экономических отношений между Дагестаном и Узбекистаном.