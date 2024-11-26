https://uz.sputniknews.ru/20241126/uzbekistan-i-rossiya-otkryli-sp-po-proizvodstvu-elektronnyx-ustroystv-46816452.html

Узбекистан и Россия открыли СП по производству электронных устройств

Узбекистан и Россия открыли СП по производству электронных устройств

Sputnik Узбекистан

Оно будет производить датчики по заказу компаний обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, нефтегазового комплекса и сельхозотрасли республики

2024-11-26T18:10+0500

2024-11-26T18:10+0500

2024-11-26T18:10+0500

экономика

узбекистан

россия

сотрудничество

совместное предприятие

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Узбекистан и Россия открыли СП по производству электронных устройств, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ в РУз.Здесь будут выпускать датчики по заказу компаний обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также нефтегазового сектора и сельскохозяйственной отрасли республики.На открытии СП присутствовали сотрудники Торгпредства России в Узбекистане, Министерства промышленности и торговли Дагестана, Центра поддержки экспорта российского региона и ташкентского городского хокимията.Заместитель Торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин отметил важность развития промышленной кооперации между предприятиями двух стран и подчеркнул высокий уровень экономических отношений между Дагестаном и Узбекистаном.

узбекистан

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экономика, узбекистан, россия, сотрудничество, совместное предприятие, ташкент