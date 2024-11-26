https://uz.sputniknews.ru/20241126/uzbekistan-privatizatsiya-botanicheskiye-sady-parki-46809343.html

В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков

В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков

Sputnik Узбекистан

В соответствии с законопроектом, который прошел первое чтение в нижней палате парламента, ботанические сады внесут в список охраняемых природных территорий

2024-11-26T14:25+0500

2024-11-26T14:25+0500

2024-11-26T15:58+0500

узбекистан

приватизация

ботанический сад

запрет

законопроект

законодательная палата олий мажлиса

общество

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане хотят запретить приватизацию культурно-досуговых объектов, их земель, зданий и сооружений на этих землях. Это определено в проекте закона, подготовленного и внесенного в Законодательную палату Олий Мажлиса членами фракций СДПУ "Адолат" и Экологической партии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты. Как отмечалось, в последние годы растет число случаев изъятия земель парков местными властями, в результате многократного пересмотра кадастровых документов территории этих объектов сокращаются.Кроме того, оставляет желать лучшего правовая охрана мест культурного отдыха и их территорий, нет жестких норм, запрещающих приватизацию мест культурного отдыха и земель, на которых они расположены, строительство зданий и сооружений на их территории. Исправить ситуацию призван данный законопроект. Он же усиливает уголовную ответственность за данные правонарушения. Депутаты приняли документ в первом чтении, отметив, что он послужит созданию надежной правовой основы для охраны культурных объектов и зеленых зон, сохранению территорий этих объектов, улучшению окружающей среды, а также повысит ответственность должностных лиц.

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