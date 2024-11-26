https://uz.sputniknews.ru/20241126/uzbekistan-privatizatsiya-botanicheskiye-sady-parki-46809343.html
В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков
В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков
Sputnik Узбекистан
В соответствии с законопроектом, который прошел первое чтение в нижней палате парламента, ботанические сады внесут в список охраняемых природных территорий
2024-11-26T14:25+0500
2024-11-26T14:25+0500
2024-11-26T15:58+0500
узбекистан
приватизация
ботанический сад
запрет
законопроект
законодательная палата олий мажлиса
общество
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане хотят запретить приватизацию культурно-досуговых объектов, их земель, зданий и сооружений на этих землях. Это определено в проекте закона, подготовленного и внесенного в Законодательную палату Олий Мажлиса членами фракций СДПУ "Адолат" и Экологической партии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты. Как отмечалось, в последние годы растет число случаев изъятия земель парков местными властями, в результате многократного пересмотра кадастровых документов территории этих объектов сокращаются.Кроме того, оставляет желать лучшего правовая охрана мест культурного отдыха и их территорий, нет жестких норм, запрещающих приватизацию мест культурного отдыха и земель, на которых они расположены, строительство зданий и сооружений на их территории. Исправить ситуацию призван данный законопроект. Он же усиливает уголовную ответственность за данные правонарушения. Депутаты приняли документ в первом чтении, отметив, что он послужит созданию надежной правовой основы для охраны культурных объектов и зеленых зон, сохранению территорий этих объектов, улучшению окружающей среды, а также повысит ответственность должностных лиц.
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узбекистан парки ботанические сады защита законопроект
узбекистан парки ботанические сады защита законопроект
В Узбекистане хотят запретить приватизацию ботанических садов и парков
14:25 26.11.2024 (обновлено: 15:58 26.11.2024)
В соответствии с законопроектом, который прошел первое чтение в нижней палате парламента, ботанические сады внесут в список охраняемых природных территорий.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане хотят запретить приватизацию культурно-досуговых объектов, их земель, зданий и сооружений на этих землях. Это определено в проекте закона, подготовленного и внесенного в Законодательную палату Олий Мажлиса членами фракций СДПУ "Адолат" и Экологической партии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.
Как отмечалось, в последние годы растет число случаев изъятия земель парков местными властями, в результате многократного пересмотра кадастровых документов территории этих объектов сокращаются.
Кроме того, оставляет желать лучшего правовая охрана мест культурного отдыха и их территорий, нет жестких норм, запрещающих приватизацию мест культурного отдыха и земель, на которых они расположены, строительство зданий и сооружений на их территории.
Исправить ситуацию призван данный законопроект. Он же усиливает уголовную ответственность за данные правонарушения.
"Законопроектом ботанические сады вносятся в список охраняемых природных территорий, также запрещается отчуждение ботанических садов и их земель, строительство зданий или расширение строительных площадей на их территории", — добавили в пресс-службе.
Депутаты приняли документ в первом чтении, отметив, что он послужит созданию надежной правовой основы для охраны культурных объектов и зеленых зон, сохранению территорий этих объектов, улучшению окружающей среды, а также повысит ответственность должностных лиц.