В защиту дехкан и фермеров: в РУз разработали законопроект о страховании сельхозрисков
© Sputnik / Виталий ТимкивСбор урожая клубники
© Sputnik / Виталий Тимкив
Подписаться
На совещании по вопросам аграрной безопасности глава республики подчеркнул необходимость создания эффективных механизмов поддержки фермеров.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане разработали проект закона "О страховании сельскохозяйственных рисков", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Зимой прошлого года 9 тыс. гектаров садов и 4 тыс. гектаров виноградников пострадали от морозов. В результате погибло 207 тыс. тонн урожая.
"Ранее Президентом было дано поручение о разработке механизма возмещения дехканам ущерба от таких погодных условий. В соответствии с этим совместно с зарубежными специалистами разработан проект закона "О страховании сельскохозяйственных рисков". Его принятие обеспечит экономическую защиту дехкан и фермеров", — говорится в сообщении.
О дальнейших планах главе республики доложил министр сельского хозяйства в ходе презентации, посвященной обеспечению продовольственной безопасности, повышению урожайности хлопчатника и зерновых культур.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению продовольственной безопасности, повышению урожайности хлопчатника и зерновых культур.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению продовольственной безопасности, повышению урожайности хлопчатника и зерновых культур.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в следующем году планируют вырастить сельхозкультуры на 4 млн 800 тыс. гектаров. Из них на площади более 2 млн гектаров разместят картофель, плодоовощные, зернобобовые и бахчевые культуры. Будет проводиться мониторинг размещения посевов и резервирования урожая.
"В частности, будет вестись система учета по 10 основным видам продуктов питания, имеющим первостепенное значение. В ней будет отражаться информация в разрезе районов о том, какие продукты выращиваются и сколько будет зарезервировано для внутреннего рынка", — говорится в сообщении.
Ранее по инициативе президента 260 тыс. гектаров земли распределили между 800 тыс. граждан для возделывания. Кроме того, на основе Сайхунабадского опыта активно поддерживают выращивание продукции на приусадебных участках. Практика подтвердила эффективность этих мер для создания рабочих мест и обеспечения доходов населения, особенно молодежи. Также этот подход стал важным фактором в увеличении объемов сельхозпроизводства, что позволило избежать резкого роста цен на продукты.
Теперь важно улучшить качество работы, обеспечить эффективное использование выделенных земель и приусадебных участков, а также предоставлять населению научную и практическую поддержку. Кроме того, районам необходимо активнее привлекать гранты и техническую помощь для развития сельского хозяйства и внедрять передовые технологии.
"Глава государства подчеркнул необходимость изучения зарубежного опыта, совершенствования системы картофелеводства и повышения урожайности", — говорится в сообщении.
Также речь шла о результативности посева иностранных сортов хлопчатника.
"Глава государства подчеркнул важность выбора наиболее оптимальных сортов, изучив мнения кластеров, фермеров и промышленных предприятий, обучения фермеров современным агротехнологиям. Даны поручения по производству современных хлопкоуборочных машин и малогабаритной сельхозтехники для приусадебных участков населения", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению продовольственной безопасности, повышению урожайности хлопчатника и зерновых культур.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению продовольственной безопасности, повышению урожайности хлопчатника и зерновых культур.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, в рамках общенационального проекта "Яшил макон" во всех регионах проводят лесопосадки. Отмечалось, что по периметру таких лесов, а также фермерских полей можно выращивать продовольственные культуры.