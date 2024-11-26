https://uz.sputniknews.ru/20241126/uzbekistan-zakonoproyekt-zaschita-selxozriski-46807032.html

В защиту дехкан и фермеров: в РУз разработали законопроект о страховании сельхозрисков

В защиту дехкан и фермеров: в РУз разработали законопроект о страховании сельхозрисков

Sputnik Узбекистан

На совещании по вопросам аграрной безопасности глава республики подчеркнул необходимость создания эффективных механизмов поддержки фермеров

2024-11-26T12:05+0500

2024-11-26T12:05+0500

2024-11-26T12:05+0500

экономика

сельское хозяйство

узбекистан

хлопок

шавкат мирзиёев

плодоовощная продукция

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане разработали проект закона "О страховании сельскохозяйственных рисков", сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Зимой прошлого года 9 тыс. гектаров садов и 4 тыс. гектаров виноградников пострадали от морозов. В результате погибло 207 тыс. тонн урожая. О дальнейших планах главе республики доложил министр сельского хозяйства в ходе презентации, посвященной обеспечению продовольственной безопасности, повышению урожайности хлопчатника и зерновых культур. Так, в следующем году планируют вырастить сельхозкультуры на 4 млн 800 тыс. гектаров. Из них на площади более 2 млн гектаров разместят картофель, плодоовощные, зернобобовые и бахчевые культуры. Будет проводиться мониторинг размещения посевов и резервирования урожая. Ранее по инициативе президента 260 тыс. гектаров земли распределили между 800 тыс. граждан для возделывания. Кроме того, на основе Сайхунабадского опыта активно поддерживают выращивание продукции на приусадебных участках. Практика подтвердила эффективность этих мер для создания рабочих мест и обеспечения доходов населения, особенно молодежи. Также этот подход стал важным фактором в увеличении объемов сельхозпроизводства, что позволило избежать резкого роста цен на продукты. Теперь важно улучшить качество работы, обеспечить эффективное использование выделенных земель и приусадебных участков, а также предоставлять населению научную и практическую поддержку. Кроме того, районам необходимо активнее привлекать гранты и техническую помощь для развития сельского хозяйства и внедрять передовые технологии. Также речь шла о результативности посева иностранных сортов хлопчатника. Кроме того, в рамках общенационального проекта "Яшил макон" во всех регионах проводят лесопосадки. Отмечалось, что по периметру таких лесов, а также фермерских полей можно выращивать продовольственные культуры.

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экономика, сельское хозяйство, узбекистан, хлопок, шавкат мирзиёев, плодоовощная продукция