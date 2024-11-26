https://uz.sputniknews.ru/20241126/voennoslujaschie-rf-osvobodili-selo-kopanki-v-xarkovskoy-oblasti-46815834.html
СВО: военнослужащие РФ освободили село Копанки в Харьковской области
СВО: военнослужащие РФ освободили село Копанки в Харьковской области
Sputnik Узбекистан
Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск "Запад"
2024-11-26T16:51+0500
2024-11-26T16:51+0500
2024-11-26T16:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сво
вооружение
безопасность
всу
министерство обороны россии
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1f/31869861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83c317b7e88aed10b878a0f878a0c90a.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Копанки находятся на трассе, соединяющей подконтрольный России город Сватово и Боровую, остающуюся под ВСУ. Дальнейшая цель — сама Боровая на восточном берегу Оскола. Параллельно вдоль реки на это село наступают российские подразделения из освобожденной ранее Кругляковки.Кроме того, бойцы "Запада" поразили формирования пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1f/31869861_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dc2dbf4080504a6585900bde4f5e1584.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво военнослужащие рф харьковская область
сво военнослужащие рф харьковская область
СВО: военнослужащие РФ освободили село Копанки в Харьковской области
Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск "Запад".
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Копанки находятся на трассе, соединяющей подконтрольный России город Сватово и Боровую, остающуюся под ВСУ. Дальнейшая цель — сама Боровая на восточном берегу Оскола. Параллельно вдоль реки на это село наступают российские подразделения из освобожденной ранее Кругляковки.
Кроме того, бойцы "Запада" поразили формирования пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
около 440 солдат убитыми и ранеными;
боевую бронированную машину;
станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
три полевых склада с боеприпасами.