https://uz.sputniknews.ru/20241126/voennoslujaschie-rf-osvobodili-selo-kopanki-v-xarkovskoy-oblasti-46815834.html

СВО: военнослужащие РФ освободили село Копанки в Харьковской области

СВО: военнослужащие РФ освободили село Копанки в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск "Запад"

2024-11-26T16:51+0500

2024-11-26T16:51+0500

2024-11-26T16:51+0500

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Копанки находятся на трассе, соединяющей подконтрольный России город Сватово и Боровую, остающуюся под ВСУ. Дальнейшая цель — сама Боровая на восточном берегу Оскола. Параллельно вдоль реки на это село наступают российские подразделения из освобожденной ранее Кругляковки.Кроме того, бойцы "Запада" поразили формирования пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак. За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

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