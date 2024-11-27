https://uz.sputniknews.ru/20241127/-tashkent-vystavka-kalligrafiya-46760642.html

"Искусство восточной каллиграфии: история и современность" — Ташкент приглашает

"Искусство восточной каллиграфии: история и современность" — Ташкент приглашает

Sputnik Узбекистан

В столичном музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода представлена экспозиция, демонстрирующая богатую историю восточного каллиграфического... 27.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-27T18:36+0500

2024-11-27T18:36+0500

2024-11-27T18:36+0500

музей

выставка

фотолента

узбекистан

ташкент

каллиграфия

восток

эксклюзив

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"Искусство восточной каллиграфии: история и современность". Выставка под таким названием проходит в ташкентском музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода. Экспозиция включает два раздела. Первый посвящен истории развития книжного искусства и миниатюры. Здесь представлены экспонаты из фондов музея 12-13 веков, образцы старинной бумаги, рукописные и литографические книги, а также прекрасные образцы школ миниатюры Самарканда, Шираза, Мешхеда, Тебриза, Герата и Бухары. Здесь же можно увидеть редкие рукописи 12,14,19 веков, украшенные орнаментальными узорами "шамс", "унван", "зарварак".В разделе "Современная миниатюра и прикладное искусство Узбекистана" собраны произведения, созданные в период возрождения искусства миниатюры в республике, начиная с 1970-х годов.Основные события выставки:Подписание меморандумов о сотрудничествеВ рамках выставки музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, Национальная библиотека Узбекистана и Ассоциация по защите и сохранению традиционного ремесленничества при Стамбульском Университете подписали меморандумы о сотрудничестве. Документы направлены на дальнейшее развитие международного партнерства.Аудиоинформационная система с QR-кодамиВпервые в истории музея внедрили современную технологию QR-кодов. На открытии выставки информацию об экспонатах предоставили в аудио- и текстовом форматах на узбекском, русском и английском языках. Посетители могли получить сведения о 8 исторических и 4 современных экспонатах.Презентация анимационного проектаГостям также презентовали анимационный проект художника-мультипликатора Нигоры Хаё. Он оживляет героев миниатюр, предлагая новое восприятие искусства.Дополнительные мероприятия

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музей, фото, выставка, фотолента, узбекистан, ташкент, каллиграфия, восток, эксклюзив