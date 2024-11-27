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https://uz.sputniknews.ru/20241127/-tashkent-vystavka-kalligrafiya-46760642.html
"Искусство восточной каллиграфии: история и современность" — Ташкент приглашает
"Искусство восточной каллиграфии: история и современность" — Ташкент приглашает
Sputnik Узбекистан
В столичном музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода представлена экспозиция, демонстрирующая богатую историю восточного каллиграфического... 27.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-27T18:36+0500
2024-11-27T18:36+0500
музей
выставка
фотолента
узбекистан
ташкент
каллиграфия
восток
эксклюзив
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"Искусство восточной каллиграфии: история и современность". Выставка под таким названием проходит в ташкентском музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода. Экспозиция включает два раздела. Первый посвящен истории развития книжного искусства и миниатюры. Здесь представлены экспонаты из фондов музея 12-13 веков, образцы старинной бумаги, рукописные и литографические книги, а также прекрасные образцы школ миниатюры Самарканда, Шираза, Мешхеда, Тебриза, Герата и Бухары. Здесь же можно увидеть редкие рукописи 12,14,19 веков, украшенные орнаментальными узорами "шамс", "унван", "зарварак".В разделе "Современная миниатюра и прикладное искусство Узбекистана" собраны произведения, созданные в период возрождения искусства миниатюры в республике, начиная с 1970-х годов.Основные события выставки:Подписание меморандумов о сотрудничествеВ рамках выставки музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, Национальная библиотека Узбекистана и Ассоциация по защите и сохранению традиционного ремесленничества при Стамбульском Университете подписали меморандумы о сотрудничестве. Документы направлены на дальнейшее развитие международного партнерства.Аудиоинформационная система с QR-кодамиВпервые в истории музея внедрили современную технологию QR-кодов. На открытии выставки информацию об экспонатах предоставили в аудио- и текстовом форматах на узбекском, русском и английском языках. Посетители могли получить сведения о 8 исторических и 4 современных экспонатах.Презентация анимационного проектаГостям также презентовали анимационный проект художника-мультипликатора Нигоры Хаё. Он оживляет героев миниатюр, предлагая новое восприятие искусства.Дополнительные мероприятия
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музей, фото, выставка, фотолента, узбекистан, ташкент, каллиграфия, восток, эксклюзив
музей, фото, выставка, фотолента, узбекистан, ташкент, каллиграфия, восток, эксклюзив

"Искусство восточной каллиграфии: история и современность" — Ташкент приглашает

18:36 27.11.2024
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Эксклюзив
В столичном музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода представлена экспозиция, демонстрирующая богатую историю восточного каллиграфического искусства и его развитие в наши дни.
"Искусство восточной каллиграфии: история и современность". Выставка под таким названием проходит в ташкентском музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода. Экспозиция включает два раздела. Первый посвящен истории развития книжного искусства и миниатюры. Здесь представлены экспонаты из фондов музея 12-13 веков, образцы старинной бумаги, рукописные и литографические книги, а также прекрасные образцы школ миниатюры Самарканда, Шираза, Мешхеда, Тебриза, Герата и Бухары. Здесь же можно увидеть редкие рукописи 12,14,19 веков, украшенные орнаментальными узорами "шамс", "унван", "зарварак".
В разделе "Современная миниатюра и прикладное искусство Узбекистана" собраны произведения, созданные в период возрождения искусства миниатюры в республике, начиная с 1970-х годов.
Основные события выставки:

Подписание меморандумов о сотрудничестве

В рамках выставки музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода, Национальная библиотека Узбекистана и Ассоциация по защите и сохранению традиционного ремесленничества при Стамбульском Университете подписали меморандумы о сотрудничестве. Документы направлены на дальнейшее развитие международного партнерства.

Аудиоинформационная система с QR-кодами

Впервые в истории музея внедрили современную технологию QR-кодов. На открытии выставки информацию об экспонатах предоставили в аудио- и текстовом форматах на узбекском, русском и английском языках. Посетители могли получить сведения о 8 исторических и 4 современных экспонатах.

Презентация анимационного проекта

Гостям также презентовали анимационный проект художника-мультипликатора Нигоры Хаё. Он оживляет героев миниатюр, предлагая новое восприятие искусства.

Дополнительные мероприятия

Экскурсии
Сотрудники музея провели увлекательные экскурсии для гостей;
Мастер-классы
Были организованы обучающие занятия по абру-бахор (мраморной росписи).
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юсуфа (Иосифа) продают в рабство". 2015 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

&quot;Юсуфа (Иосифа) продают в рабство&quot;. 2015 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юсуфа (Иосифа) продают в рабство". 2015 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Фарход поднимает Ширин вместе с ее лошадью ". 2023 год. Мирхамид Собиров. Старинная бумага, темпера

&quot;Фарход поднимает Ширин вместе с ее лошадью &quot;. 2023 год. Мирхамид Собиров. Старинная бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Фарход поднимает Ширин вместе с ее лошадью ". 2023 год. Мирхамид Собиров. Старинная бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Зарварак"(фронтиспис). 2012 год. Улугбек Арифжанов. Шелковая бумага, золото, темпера

&quot;Зарварак&quot;(фронтиспис). 2012 год. Улугбек Арифжанов. Шелковая бумага, золото, темпера - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Зарварак"(фронтиспис). 2012 год. Улугбек Арифжанов. Шелковая бумага, золото, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Амир Темур на птичьей охоте". 2023 год. Шерзод Арифбаев. Самаркандская бумага, золото, акварель, темпера

&quot;Амир Темур на птичьей охоте&quot;. 2023 год. Шерзод Арифбаев. Самаркандская бумага, золото, акварель, темпера - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Амир Темур на птичьей охоте". 2023 год. Шерзод Арифбаев. Самаркандская бумага, золото, акварель, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Подготовка к игре човган (поло)". 2002 год. Камол Мирзаев. Шелковая бумага, золото, темпера

&quot;Подготовка к игре човган (поло)&quot;. 2002 год. Камол Мирзаев. Шелковая бумага, золото, темпера - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Подготовка к игре човган (поло)". 2002 год. Камол Мирзаев. Шелковая бумага, золото, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юные охотники". 2007 год. Кошип Амонов. Бумага, золото, темпера

&quot;Юные охотники&quot;. 2007 год. Кошип Амонов. Бумага, золото, темпера - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Юные охотники". 2007 год. Кошип Амонов. Бумага, золото, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Игра човган (поло)". 1994 год. Камол Мирзаев. Из частной коллекции Шохалила Шаякубова. Шелковая бумага, золото, темпера

&quot;Игра човган (поло)&quot;. 1994 год. Камол Мирзаев. Из частной коллекции Шохалила Шаякубова. Шелковая бумага, золото, темпера - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Игра човган (поло)". 1994 год. Камол Мирзаев. Из частной коллекции Шохалила Шаякубова. Шелковая бумага, золото, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша музея

Афиша музея - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Афиша музея

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Сура Ал-Калам 4-оят". Ислам Маматов. Бумага, тушь

&quot;Сура Ал-Калам 4-оят&quot;. Ислам Маматов. Бумага, тушь - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Сура Ал-Калам 4-оят". Ислам Маматов. Бумага, тушь

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шах, дервиш, возлюбленная". Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

&quot;Шах, дервиш, возлюбленная&quot;. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шах, дервиш, возлюбленная". Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шах и поэт". Ниёзали Холматов. Бумага, пигмент

&quot;Шах и поэт&quot;. Ниёзали Холматов. Бумага, пигмент - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Шах и поэт". Ниёзали Холматов. Бумага, пигмент

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навои и Хусейн Байкара". 2022 год. Нилуфар Садуллаева. Шелковая бумага, темпера

&quot;Алишер Навои и Хусейн Байкара&quot;. 2022 год. Нилуфар Садуллаева. Шелковая бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Алишер Навои и Хусейн Байкара". 2022 год. Нилуфар Садуллаева. Шелковая бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Начало битвы". 2022 год. Нилуфар Садуллаева. Шелковая бумага, темпера

&quot;Начало битвы&quot;. 2022 год. Нилуфар Садуллаева. Шелковая бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Начало битвы". 2022 год. Нилуфар Садуллаева. Шелковая бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Путь в логово иблисов. Заххак". (Из "Шахнаме" Фирдоуси). 2015 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

&quot;Путь в логово иблисов. Заххак&quot;. (Из &quot;Шахнаме&quot; Фирдоуси). 2015 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Путь в логово иблисов. Заххак". (Из "Шахнаме" Фирдоуси). 2015 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Приезд Давида и Саула. Народ приветствует Давида". (Из жизни пророка Давида). 2014 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

&quot;Приезд Давида и Саула. Народ приветствует Давида&quot;. (Из жизни пророка Давида). 2014 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Приезд Давида и Саула. Народ приветствует Давида". (Из жизни пророка Давида). 2014 год. Ниёзали Холматов. Шелковая бумага, темпера

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница музея

Посетительница музея - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница музея

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