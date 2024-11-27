https://uz.sputniknews.ru/20241127/eec-predlojeniye-platforma-zanyatost-46823870.html

ЕЭК предложила создать международную платформу занятости

ЕЭК предложила создать международную платформу занятости

Sputnik Узбекистан

Министр Евразийской экономической комиссии: Такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда

2024-11-27T11:06+0500

2024-11-27T11:06+0500

2024-11-27T11:06+0500

еаэс

еэк

миграция

занятость населения

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на 115-м заседании Совета Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве предложил создать международную платформу занятости, сообщает пресс-служба ЕЭК.По его словам, такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда.Также он рассказал об особенностях регулирования миграционных процессов в странах Союза, о работе ЕЭК по развитию единого рынка труда в ЕАЭС c использованием цифровых технологий.Он добавил, что на глобальном рынке труда растет потребность в квалифицированных кадрах, и ЕЭК готова делиться своим опытом в регулировании потоков квалифицированной рабочей силы.Для справки: ЕЭК взаимодействует с МОМ на основе Меморандума о сотрудничестве от 12 апреля 2013 года. В настоящее время стороны работают над его обновлением. Кроме того, ЕЭК и МОМ недавно приступили к разработке пилотного проекта по повышению финансовой грамотности трудящихся мигрантов в ЕАЭС.

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