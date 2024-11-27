https://uz.sputniknews.ru/20241127/eec-predlojeniye-platforma-zanyatost-46823870.html
ЕЭК предложила создать международную платформу занятости
ЕЭК предложила создать международную платформу занятости
Sputnik Узбекистан
Министр Евразийской экономической комиссии: Такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда
2024-11-27T11:06+0500
2024-11-27T11:06+0500
2024-11-27T11:06+0500
еаэс
еэк
миграция
занятость населения
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на 115-м заседании Совета Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве предложил создать международную платформу занятости, сообщает пресс-служба ЕЭК.По его словам, такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда.Также он рассказал об особенностях регулирования миграционных процессов в странах Союза, о работе ЕЭК по развитию единого рынка труда в ЕАЭС c использованием цифровых технологий.Он добавил, что на глобальном рынке труда растет потребность в квалифицированных кадрах, и ЕЭК готова делиться своим опытом в регулировании потоков квалифицированной рабочей силы.Для справки: ЕЭК взаимодействует с МОМ на основе Меморандума о сотрудничестве от 12 апреля 2013 года. В настоящее время стороны работают над его обновлением. Кроме того, ЕЭК и МОМ недавно приступили к разработке пилотного проекта по повышению финансовой грамотности трудящихся мигрантов в ЕАЭС.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4755e4ae6e00ffec00f2f13506358fed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк платформа занятость
ЕЭК предложила создать международную платформу занятости
Министр Евразийской экономической комиссии: Такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов на 115-м заседании Совета Международной организации по миграции (МОМ) в Женеве предложил создать международную платформу занятости, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
По его словам, такая платформа могла бы аккумулировать информацию о вакансиях и условиях труда.
"Внедрение цифровых технологий в регулирование миграционных процессов — ключ к обеспечению законности трудоустройства и пребывания мигрантов в стране. Цифровизация упрощает доступ к услугам, снижает издержки на поиск работы и соискателей, упорядочивает миграционные процессы", — отметил Султанов.
Также он рассказал об особенностях регулирования миграционных процессов в странах Союза, о работе ЕЭК по развитию единого рынка труда в ЕАЭС c использованием цифровых технологий.
"Комиссия работает со странами ЕАЭС над расширением возможностей трудящихся-мигрантов получать доступ к государственным услугам в стране пребывания в электронной форме", — подчеркнул Султанов.
Он добавил, что на глобальном рынке труда растет потребность в квалифицированных кадрах, и ЕЭК готова делиться своим опытом в регулировании потоков квалифицированной рабочей силы.
Для справки: ЕЭК взаимодействует с МОМ на основе Меморандума о сотрудничестве от 12 апреля 2013 года. В настоящее время стороны работают над его обновлением. Кроме того, ЕЭК и МОМ недавно приступили к разработке пилотного проекта по повышению финансовой грамотности трудящихся мигрантов в ЕАЭС.