Ходжаев: Наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
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На саммите в Ташкенте обсуждают основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновацию в отрасли.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В условиях глобальных изменений и стремительного развития технологий наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию, учитывая передовой опыт других стран, заявил директор Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка РУз Шерзод Ходжаев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ходжаев выступил на саммите "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования", который собрал в Ташкенте экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Турции.
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
Цель мероприятия — помочь разработать надежную, прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу для поддержки целей устойчивого развития региона.
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
В течение двух дней участники будут обсуждать основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновации в отрасли.
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
На сегодняшний день энергетика играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики и улучшении качества жизни граждан. При этом важным аспектом является обеспечение энергетического перехода к регулированию нейтральности. В этой связи, а также благодаря активным реформам в РУз в области энергетики увеличивается доля возобновляемых источников энергии в общей генерации. Также увеличилась доля частных производителей электроэнергии, отметил Ходжаев.
Он рассказал, что за последние пять лет спрос на электроэнергию в республике увеличился в 1,6 раза.
Сегодня этот показатель достиг 86 млрд кВт/ч в год.
По словам Ходжаева, этому способствовали активный рост экономики и улучшение уровня жизни населения.
"Расчеты показывают, чтобы покрыть растущий спрос, нам необходимо довести объем производства до 135 млрд киловатт час до 2030 года", — уточнил Ходжаев.
Он также добавил, что все это невозможно без привлечения больших объемов инвестиций, что, в свою очередь, требует радикальных и кардинальных мер по реформированию отрасли.
Глава Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка республики сообщил о первых двух станциях для хранения энергии, которые введут в строй в декабре этого года
Оба проекта реализуют совместно с китайской компанией.
"Это две станции мощностью каждая по 150 мегаватт. И у нас есть определенная программа, которая подразумевает, что к 2030 году минимальный объем систем хранения должен быть по мощности 4 000 мегаватт или 8 000 мегаватт часов", — рассказал Ходжаев.
Он резюмировал, что это тот минимум, который необходим для дальнейшей либерализации энергетического рынка.