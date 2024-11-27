Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241127/energetika-sammit-tashkent-46831001.html
Ходжаев: Наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию
Ходжаев: Наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию
Sputnik Узбекистан
На саммите в Ташкенте обсуждают основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновацию в отрасли.
2024-11-27T14:30+0500
2024-11-27T14:30+0500
энергетика
ташкент
саммит
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1b/46830053_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_835a7b915118a276ae41ee4a9a27aa43.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В условиях глобальных изменений и стремительного развития технологий наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию, учитывая передовой опыт других стран, заявил директор Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка РУз Шерзод Ходжаев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ходжаев выступил на саммите "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования", который собрал в Ташкенте экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Турции.Цель мероприятия — помочь разработать надежную, прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу для поддержки целей устойчивого развития региона.В течение двух дней участники будут обсуждать основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновации в отрасли.На сегодняшний день энергетика играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики и улучшении качества жизни граждан. При этом важным аспектом является обеспечение энергетического перехода к регулированию нейтральности. В этой связи, а также благодаря активным реформам в РУз в области энергетики увеличивается доля возобновляемых источников энергии в общей генерации. Также увеличилась доля частных производителей электроэнергии, отметил Ходжаев.Он рассказал, что за последние пять лет спрос на электроэнергию в республике увеличился в 1,6 раза.Сегодня этот показатель достиг 86 млрд кВт/ч в год.По словам Ходжаева, этому способствовали активный рост экономики и улучшение уровня жизни населения.Он также добавил, что все это невозможно без привлечения больших объемов инвестиций, что, в свою очередь, требует радикальных и кардинальных мер по реформированию отрасли.Глава Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка республики сообщил о первых двух станциях для хранения энергии, которые введут в строй в декабре этого годаОба проекта реализуют совместно с китайской компанией.Он резюмировал, что это тот минимум, который необходим для дальнейшей либерализации энергетического рынка.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1b/46830053_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_58fe24d241c3269a0a5e4a06373f2d90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент энергетика саммит
ташкент энергетика саммит

Ходжаев: Наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию

14:30 27.11.2024
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
© Sputnik
Подписаться
Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
На саммите в Ташкенте обсуждают основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновацию в отрасли.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В условиях глобальных изменений и стремительного развития технологий наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию, учитывая передовой опыт других стран, заявил директор Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка РУз Шерзод Ходжаев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ходжаев выступил на саммите "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования", который собрал в Ташкенте экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Турции.
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
В Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
Цель мероприятия — помочь разработать надежную, прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу для поддержки целей устойчивого развития региона.
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
В Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
В течение двух дней участники будут обсуждать основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновации в отрасли.
© SputnikВ Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
В Ташкенте проходит саммит Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
В Ташкенте проходит саммит "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования"
© Sputnik
На сегодняшний день энергетика играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики и улучшении качества жизни граждан. При этом важным аспектом является обеспечение энергетического перехода к регулированию нейтральности. В этой связи, а также благодаря активным реформам в РУз в области энергетики увеличивается доля возобновляемых источников энергии в общей генерации. Также увеличилась доля частных производителей электроэнергии, отметил Ходжаев.
Он рассказал, что за последние пять лет спрос на электроэнергию в республике увеличился в 1,6 раза.
Сегодня этот показатель достиг 86 млрд кВт/ч в год.
По словам Ходжаева, этому способствовали активный рост экономики и улучшение уровня жизни населения.
"Расчеты показывают, чтобы покрыть растущий спрос, нам необходимо довести объем производства до 135 млрд киловатт час до 2030 года", — уточнил Ходжаев.
Он также добавил, что все это невозможно без привлечения больших объемов инвестиций, что, в свою очередь, требует радикальных и кардинальных мер по реформированию отрасли.
Глава Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка республики сообщил о первых двух станциях для хранения энергии, которые введут в строй в декабре этого года
Оба проекта реализуют совместно с китайской компанией.

"Это две станции мощностью каждая по 150 мегаватт. И у нас есть определенная программа, которая подразумевает, что к 2030 году минимальный объем систем хранения должен быть по мощности 4 000 мегаватт или 8 000 мегаватт часов", — рассказал Ходжаев.

Он резюмировал, что это тот минимум, который необходим для дальнейшей либерализации энергетического рынка.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0