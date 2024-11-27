https://uz.sputniknews.ru/20241127/energetika-sammit-tashkent-46831001.html

Ходжаев: Наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию

Ходжаев: Наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию

Sputnik Узбекистан

На саммите в Ташкенте обсуждают основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновацию в отрасли.

2024-11-27T14:30+0500

2024-11-27T14:30+0500

2024-11-27T14:30+0500

энергетика

ташкент

саммит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В условиях глобальных изменений и стремительного развития технологий наша задача не только следовать трендам, но и формировать свою стратегию, учитывая передовой опыт других стран, заявил директор Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка РУз Шерзод Ходжаев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ходжаев выступил на саммите "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования", который собрал в Ташкенте экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии и Турции.Цель мероприятия — помочь разработать надежную, прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу для поддержки целей устойчивого развития региона.В течение двух дней участники будут обсуждать основы регуляторной реформы, динамику энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизацию и инновации в отрасли.На сегодняшний день энергетика играет ключевую роль в устойчивом развитии экономики и улучшении качества жизни граждан. При этом важным аспектом является обеспечение энергетического перехода к регулированию нейтральности. В этой связи, а также благодаря активным реформам в РУз в области энергетики увеличивается доля возобновляемых источников энергии в общей генерации. Также увеличилась доля частных производителей электроэнергии, отметил Ходжаев.Он рассказал, что за последние пять лет спрос на электроэнергию в республике увеличился в 1,6 раза.Сегодня этот показатель достиг 86 млрд кВт/ч в год.По словам Ходжаева, этому способствовали активный рост экономики и улучшение уровня жизни населения.Он также добавил, что все это невозможно без привлечения больших объемов инвестиций, что, в свою очередь, требует радикальных и кардинальных мер по реформированию отрасли.Глава Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка республики сообщил о первых двух станциях для хранения энергии, которые введут в строй в декабре этого годаОба проекта реализуют совместно с китайской компанией.Он резюмировал, что это тот минимум, который необходим для дальнейшей либерализации энергетического рынка.

ташкент

узбекистан

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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ташкент энергетика саммит