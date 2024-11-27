https://uz.sputniknews.ru/20241127/kak-uzbekistan-i-rf-sotrudnichayut-v-sfere-obrazovaniya-i-kultury-46831799.html
Глава Русского дома: Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры
Глава Русского дома: Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры
Sputnik Узбекистан
Руководитель представительства Россотрудничества в РУз рассказала о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.
2024-11-27T15:12+0500
2024-11-27T15:12+0500
2024-11-27T17:45+0500
пресс-центр
пресс-конференция
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россотрудничество в узбекистане
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской. Глава Русского дома рассказала, как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры.Речь шла о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.
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узбекистан россия сотрудничество образование культура
узбекистан россия сотрудничество образование культура
Глава Русского дома: Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры
15:12 27.11.2024 (обновлено: 17:45 27.11.2024)
Эксклюзив
Руководитель представительства Россотрудничества в РУз рассказала о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах взаимодействия между двумя странами.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской.
Глава Русского дома рассказала, как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры.
Речь шла о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.