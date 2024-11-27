https://uz.sputniknews.ru/20241127/kak-uzbekistan-i-rf-sotrudnichayut-v-sfere-obrazovaniya-i-kultury-46831799.html

Глава Русского дома: Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры

Глава Русского дома: Как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры

Sputnik Узбекистан

Руководитель представительства Россотрудничества в РУз рассказала о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.

2024-11-27T15:12+0500

2024-11-27T15:12+0500

2024-11-27T17:45+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

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культура

россотрудничество в узбекистане

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция с участием руководителя представительства Россотрудничества в РУз Ирины Старосельской. Глава Русского дома рассказала, как Узбекистан и Россия сотрудничают в сфере образования и культуры.Речь шла о задачах организации, образовательных и культурных программах, перспективах сотрудничества между двумя странами.

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