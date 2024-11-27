https://uz.sputniknews.ru/20241127/mirziyoyev-jeleznaya-doroga-aviatsiya-zadachi-46824520.html

Мирзиёев: Мы должны уделять особое внимание транспортным артериям

Мирзиёев: Мы должны уделять особое внимание транспортным артериям

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал поручения по ускорению цифровизации в трех компаниях, пересмотру планов развития и повышению экономической эффективности

2024-11-27T12:12+0500

2024-11-27T12:12+0500

2024-11-27T12:12+0500

общество

узбекистан

железная дорога

авиасообщение

шавкат мирзиёев

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Мы должны уделять особое внимание транспортным артериям, сказал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией о ходе трансформационных процессов в государственных компаниях железнодорожной и авиационной отраслей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла о преобразованиях в сфере как с точки зрения экономической эффективности, так и удобства для населения. Так, в составе акционерного общества "Узбекистон темир йуллари" создали 6 самостоятельных предприятий. Закупили 1 200 новых грузовых вагонов, а время перевозки грузов по внутренним направлениям сократили вдвое. В результате цифровизации процесс заказа вагона уменьшился с 7 этапов до 3, а время на его выполнение сократилось с 72 часов до 12-ти. Пропускная способность поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%. Акционерное общество, ранее работавшее с убытками, в этом году выходит на прибыль в размере 30 млрд. Число авиарейсов в системе "Uzbekistan Airways" увеличилось на 25%. На внутренние маршруты направили 8 новых самолетов, а количество внутренних рейсов выросло в 2,5 раза. Доля национальной авиакомпании в международных перевозках Центральной Азии достигла 20%. Ожидают, что годовой пассажиропоток превысит 6 млн человек. "Uzbekistan Airports" обслуживает самолеты, грузы и пассажиров. Привлечение частного сектора к управлению аэропортами дает положительные результаты. Рейсы в Узбекистан выполняют 44 авиакомпании мира. В этом году объемы грузоперевозок через аэропорты ожидаются с ростом на 22%. При этом, важным является диверсификация маршрутов, ускорение перевозок и снижение себестоимости транспортных услуг. Для этого создают необходимые организационно-правовые условия. До настоящего времени железнодорожная сфера регулировалась законом, принятым еще 25 лет назад. Подчеркнуто, что подписанный Закон "О железнодорожном транспорте" в новой редакции открывает широкие возможности для привлечения частных компаний и инвестиций, а также для развития инфраструктуры. Глава республики отметил, что теперь руководителям отрасли необходимо кардинально изменить методы работы и подходы для достижения результатов. В первую очередь следует ускорить трансформацию сферы, качественно реализовать проекты строительства и модернизации. Среди важнейших задач — получение международного кредитного рейтинга, привлечение средств без государственной гарантии и эффективное использование инвестиций. Воздушное сообщение Узбекистана еще не достигло уровня, удовлетворяющего население. Задерживается получение международного рейтинга и выход на внешний финансовый рынок. В результате высокая себестоимость услуг не позволяет существенно снизить стоимость авиабилетов. Мероприятия по сокращению расходов реализуют медленно. В связи с этим президент поставил задачу разработать конкретную программу и дорожную карту по трансформации с привлечением консалтинговой компании. Кроме того, определены меры по привлечению независимых ресурсов с международного рынка и полному использованию терминала аэропорта Навои. Глава республики дал поручения по ускорению цифровизации в трех компаниях, пересмотру планов развития и повышению экономической эффективности.

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