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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241127/uzbekistan-zimniy-sezon-gotovnost-46825454.html
Готов ли Узбекистан к зимнему сезону
Готов ли Узбекистан к зимнему сезону
Sputnik Узбекистан
Специалисты профильного ведомства расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.
2024-11-27T13:20+0500
2024-11-27T13:32+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
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узбекистан
жилищно-коммунальное хозяйство
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция по вопросам готовности Узбекистана к зимнему сезону.Участники:Спикеры расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.К участию приглашаются журналисты.Телефон и адрес Telegram для регистрации +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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узбекистан готовность зимний сезон
узбекистан готовность зимний сезон

Готов ли Узбекистан к зимнему сезону

13:20 27.11.2024 (обновлено: 13:32 27.11.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Специалисты профильного ведомства расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция по вопросам готовности Узбекистана к зимнему сезону.
Участники:
начальник Управления координации системы управления и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда и обобщения проектов реновации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз Обиджон Муминов;
начальник отдела эксплуатации и развития системы теплоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз Илхом Тураев.
Спикеры расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.
К участию приглашаются журналисты.
Телефон и адрес Telegram для регистрации +99897 1907178, @alisherakimbaev.
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