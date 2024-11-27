https://uz.sputniknews.ru/20241127/uzbekistan-zimniy-sezon-gotovnost-46825454.html
Готов ли Узбекистан к зимнему сезону
Готов ли Узбекистан к зимнему сезону
Sputnik Узбекистан
Специалисты профильного ведомства расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.
2024-11-27T13:20+0500
2024-11-27T13:20+0500
2024-11-27T13:32+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
жилищно-коммунальное хозяйство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46348581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3865a5a3697a894c453c37e40ead46d4.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция по вопросам готовности Узбекистана к зимнему сезону.Участники:Спикеры расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.К участию приглашаются журналисты.Телефон и адрес Telegram для регистрации +99897 1907178, @alisherakimbaev.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46348581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7697cbf3f57b7e6d5d464d3937ebeeb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан готовность зимний сезон
узбекистан готовность зимний сезон
Готов ли Узбекистан к зимнему сезону
13:20 27.11.2024 (обновлено: 13:32 27.11.2024)
Специалисты профильного ведомства расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция по вопросам готовности Узбекистана к зимнему сезону.
начальник Управления координации системы управления и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда и обобщения проектов реновации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз Обиджон Муминов;
начальник отдела эксплуатации и развития системы теплоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РУз Илхом Тураев.
Спикеры расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.
К участию приглашаются журналисты.
Телефон и адрес Telegram для регистрации +99897 1907178, @alisherakimbaev.