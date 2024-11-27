https://uz.sputniknews.ru/20241127/uzbekistan-zimniy-sezon-gotovnost-46825454.html

Готов ли Узбекистан к зимнему сезону

Готов ли Узбекистан к зимнему сезону

Sputnik Узбекистан

Специалисты профильного ведомства расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.

2024-11-27T13:20+0500

2024-11-27T13:20+0500

2024-11-27T13:32+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

жилищно-коммунальное хозяйство

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 29 ноября в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция по вопросам готовности Узбекистана к зимнему сезону.Участники:Спикеры расскажут о работе, проведенной перед отопительным сезоном, готовности коммуникаций и инфраструктуры республики к капризам погоды.К участию приглашаются журналисты.Телефон и адрес Telegram для регистрации +99897 1907178, @alisherakimbaev.

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