https://uz.sputniknews.ru/20241127/v-2025-godu-v-namanganskuyu-oblast-privlekut-42-mlrd-investitsiy-46823041.html

В 2025 году в Наманганскую область привлекут $4,2 млрд инвестиций

В 2025 году в Наманганскую область привлекут $4,2 млрд инвестиций

Sputnik Узбекистан

Также на следующий год в регионе планируют вывести из бедности 78 тыс. человек.

2024-11-27T10:01+0500

2024-11-27T10:01+0500

2024-11-27T10:48+0500

узбекистан

наманганская область

развитие

инвестиции

рабочие места

совещание

президент

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В 2025 году в Наманганскую область намерены привлечь $4,2 млрд инвестиций. Такие планы озвучил хоким региона в ходе совещания под председательством президента, посвященного развитию инвестиционного климата и деловой среды, повышения благосостояния населения Наманганской области. Как отмечалось, в регионе есть возможности для реализации 182 новых проектов на сумму $527 млн. Например, если расширить малую промышленную зону в махалле Баркамол авлод Намангана, можно разместить кожевенно-обувное предприятие стоимостью $60 миллионов долларов. Создание такой зоны на массиве "Наманган" в Мингбулаке создаст условия для реализации промышленных проектов на $25 млн. Предприниматель из Папского района совместно с зарубежными партнерами предложил инвестировать $80 млн и перерабатывать 1,8 млн тонн флюоритового камня в год. В результате появится 200 рабочих мест и возможность экспорта на $70 миллионов долларов. Еще одно предприятие выразило желание вложить $40 миллионов долларов в выращивание лекарственных растений на 5 тыс. гектаров, производство кондитерских изделий и организацию туристического центра. В этом районе на землях, где имеется доступ к грунтовым водам, можно выращивать рис, зерновые, лекарственные и кормовые культуры, а вокруг мелиоративных колодцев в Нарынском районе — разводить рыбу. В Чоркесаре, Заркенте и Испаране при улучшении орошения и выделении земли животноводам появится возможность выращивать 100 тыс. голов крупного рогатого скота и коз. Организация в Янгикурганском сельскохозяйственном техникуме дуального образования совместно с картофелеводческим центром послужит подготовке как квалифицированных специалистов, так и производству основных продуктов питания. Благодаря кооперации с пчеловодческими хозяйствами можно организовать разведение пчел в домашних хозяйствах и обеспечить дополнительный доход населению. Ожидают, что по итогам года уровень бедности в области сократится до почти 8%. В 2025 году планируется снизить этот показатель до 5,3%, выведя из бедности 78 тыс. человек. Предусматривается также трудоустроить внутри страны около 100 тыс. граждан, вернувшихся из трудовой миграции за рубежом. Мирзиёев подчеркнул важность ускорения реализации проектов в малых промзонах, привлечения населения к предпринимательству и обеспечения занятости.

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