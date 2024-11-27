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https://uz.sputniknews.ru/20241127/v-2025-godu-v-namanganskuyu-oblast-privlekut-42-mlrd-investitsiy-46823041.html
В 2025 году в Наманганскую область привлекут $4,2 млрд инвестиций
В 2025 году в Наманганскую область привлекут $4,2 млрд инвестиций
Sputnik Узбекистан
Также на следующий год в регионе планируют вывести из бедности 78 тыс. человек.
2024-11-27T10:01+0500
2024-11-27T10:48+0500
узбекистан
наманганская область
развитие
инвестиции
рабочие места
совещание
президент
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В 2025 году в Наманганскую область намерены привлечь $4,2 млрд инвестиций. Такие планы озвучил хоким региона в ходе совещания под председательством президента, посвященного развитию инвестиционного климата и деловой среды, повышения благосостояния населения Наманганской области. Как отмечалось, в регионе есть возможности для реализации 182 новых проектов на сумму $527 млн. Например, если расширить малую промышленную зону в махалле Баркамол авлод Намангана, можно разместить кожевенно-обувное предприятие стоимостью $60 миллионов долларов. Создание такой зоны на массиве "Наманган" в Мингбулаке создаст условия для реализации промышленных проектов на $25 млн. Предприниматель из Папского района совместно с зарубежными партнерами предложил инвестировать $80 млн и перерабатывать 1,8 млн тонн флюоритового камня в год. В результате появится 200 рабочих мест и возможность экспорта на $70 миллионов долларов. Еще одно предприятие выразило желание вложить $40 миллионов долларов в выращивание лекарственных растений на 5 тыс. гектаров, производство кондитерских изделий и организацию туристического центра. В этом районе на землях, где имеется доступ к грунтовым водам, можно выращивать рис, зерновые, лекарственные и кормовые культуры, а вокруг мелиоративных колодцев в Нарынском районе — разводить рыбу. В Чоркесаре, Заркенте и Испаране при улучшении орошения и выделении земли животноводам появится возможность выращивать 100 тыс. голов крупного рогатого скота и коз. Организация в Янгикурганском сельскохозяйственном техникуме дуального образования совместно с картофелеводческим центром послужит подготовке как квалифицированных специалистов, так и производству основных продуктов питания. Благодаря кооперации с пчеловодческими хозяйствами можно организовать разведение пчел в домашних хозяйствах и обеспечить дополнительный доход населению. Ожидают, что по итогам года уровень бедности в области сократится до почти 8%. В 2025 году планируется снизить этот показатель до 5,3%, выведя из бедности 78 тыс. человек. Предусматривается также трудоустроить внутри страны около 100 тыс. граждан, вернувшихся из трудовой миграции за рубежом. Мирзиёев подчеркнул важность ускорения реализации проектов в малых промзонах, привлечения населения к предпринимательству и обеспечения занятости.
узбекистан
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наманганская область проекты
наманганская область проекты

В 2025 году в Наманганскую область привлекут $4,2 млрд инвестиций

10:01 27.11.2024 (обновлено: 10:48 27.11.2024)
© Sputnik / Бахром ХатамовПеревал Камчик (Наманганская область)
Перевал Камчик (Наманганская область) - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Также на следующий год в регионе планируют вывести из бедности 78 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В 2025 году в Наманганскую область намерены привлечь $4,2 млрд инвестиций. Такие планы озвучил хоким региона в ходе совещания под председательством президента, посвященного развитию инвестиционного климата и деловой среды, повышения благосостояния населения Наманганской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы дополнительные возможности экономики Намангана
Проанализированы дополнительные возможности экономики Намангана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
Проанализированы дополнительные возможности экономики Намангана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в регионе есть возможности для реализации 182 новых проектов на сумму $527 млн. Например, если расширить малую промышленную зону в махалле Баркамол авлод Намангана, можно разместить кожевенно-обувное предприятие стоимостью $60 миллионов долларов. Создание такой зоны на массиве "Наманган" в Мингбулаке создаст условия для реализации промышленных проектов на $25 млн.
Предприниматель из Папского района совместно с зарубежными партнерами предложил инвестировать $80 млн и перерабатывать 1,8 млн тонн флюоритового камня в год. В результате появится 200 рабочих мест и возможность экспорта на $70 миллионов долларов.
Еще одно предприятие выразило желание вложить $40 миллионов долларов в выращивание лекарственных растений на 5 тыс. гектаров, производство кондитерских изделий и организацию туристического центра.
В этом районе на землях, где имеется доступ к грунтовым водам, можно выращивать рис, зерновые, лекарственные и кормовые культуры, а вокруг мелиоративных колодцев в Нарынском районе — разводить рыбу. В Чоркесаре, Заркенте и Испаране при улучшении орошения и выделении земли животноводам появится возможность выращивать 100 тыс. голов крупного рогатого скота и коз.
Организация в Янгикурганском сельскохозяйственном техникуме дуального образования совместно с картофелеводческим центром послужит подготовке как квалифицированных специалистов, так и производству основных продуктов питания. Благодаря кооперации с пчеловодческими хозяйствами можно организовать разведение пчел в домашних хозяйствах и обеспечить дополнительный доход населению.
"Отмечалось, что в 2025 году в Наманганскую область планируется привлечь 4,2 миллиарда долларов инвестиций, создать 34 тысячи рабочих мест и обеспечить экспорт на 1 миллиард долларов", — говорится в сообщении.
Ожидают, что по итогам года уровень бедности в области сократится до почти 8%. В 2025 году планируется снизить этот показатель до 5,3%, выведя из бедности 78 тыс. человек. Предусматривается также трудоустроить внутри страны около 100 тыс. граждан, вернувшихся из трудовой миграции за рубежом.
"Глава государства дал указания по поддержке инициатив предпринимателей, созданию условий для их проектов, включению в инвестиционные программы необходимых средств для развития промышленной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе трансформационных процессов в государственных компаниях железнодорожной и авиационной отраслей
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе трансформационных процессов в государственных компаниях железнодорожной и авиационной отраслей - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе трансформационных процессов в государственных компаниях железнодорожной и авиационной отраслей
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев подчеркнул важность ускорения реализации проектов в малых промзонах, привлечения населения к предпринимательству и обеспечения занятости.
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