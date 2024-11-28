https://uz.sputniknews.ru/20241128/data-i-mesto-vstrechi-glav-pravitelstv-stran-sng-46857217.html

Стали известны дата и место встречи глав правительств стран СНГ

Стали известны дата и место встречи глав правительств стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Совет глав правительств СНГ проходит два раза в год. Участники обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах

2024-11-28T14:30+0500

2024-11-28T14:30+0500

2024-11-28T14:44+0500

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при уставных и других органах Содружества Андрея Грозова. Совет глав правительств СНГ проходит дважды в год. Участники обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах.

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