https://uz.sputniknews.ru/20241128/data-i-mesto-vstrechi-glav-pravitelstv-stran-sng-46857217.html
Стали известны дата и место встречи глав правительств стран СНГ
Стали известны дата и место встречи глав правительств стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Совет глав правительств СНГ проходит два раза в год. Участники обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах
2024-11-28T14:30+0500
2024-11-28T14:30+0500
2024-11-28T14:44+0500
политика
в мире
снг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1c/46854383_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_df88d16bdc6edd00d26b2ed8d6d79c3e.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при уставных и других органах Содружества Андрея Грозова. Совет глав правительств СНГ проходит дважды в год. Участники обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1c/46854383_102:0:1179:808_1920x0_80_0_0_99d6e7b075f2955a0ad3d594ad31acb3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
совет глав правительств снг сотрудничество страны содружества
совет глав правительств снг сотрудничество страны содружества
Стали известны дата и место встречи глав правительств стран СНГ
14:30 28.11.2024 (обновлено: 14:44 28.11.2024)
Совет глав правительств СНГ проходит два раза в год. Участники обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве, сообщает РИА Новости
со ссылкой на постоянного представителя России при уставных и других органах Содружества Андрея Грозова.
"Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря в Москве", — заявил он перед заседанием постпредов Содружества в Минске.
Совет глав правительств СНГ проходит дважды в год. Участники обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах.