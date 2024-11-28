https://uz.sputniknews.ru/20241128/mirziyoyev-investitsii-zadachi-46840939.html

Мирзиёев: нужно повысить инвестактивность регионов и изменить подходы к работе

Мирзиёев: нужно повысить инвестактивность регионов и изменить подходы к работе

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил еще раз пересмотреть объемы и направления привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

2024-11-28T09:53+0500

2024-11-28T09:53+0500

2024-11-28T10:19+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

совещание

инвестиции

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1c/46840463_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_14a99330d25cff0549a59a2466f66564.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Необходимо повысить инвестиционную активность регионов и кардинально изменить подходы к работе в этой сфере, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам привлечения иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, за последние 10 месяцев в республику привлекли более $26 млрд иностранных инвестиций, что в 1,7 раза превышает показатель прошлого года. Из них около $24 млрд составляют прямые инвестиции. Эти средства позволили запустить 6,3 тыс. новых предприятий, создать добавленную стоимость на сумму 30 трлн сумов и увеличить экспорт на $305 млн. Благодаря инвестициям создано 163 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. До конца года ожидается привлечь еще $8,6 млрд инвестиций. На совещании всесторонне проанализировали результаты привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе регионов и отраслей. Так, в восьми районах и городах показатели инвестиций остаются низкими, а в некоторых секторах наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом. Реализация ряда проектов, осуществляемых совместно с международными финансовыми институтами, продвигается медленно. В частности, по 17 проектам затягиваются разработка проектной документации и проведение тендеров. Ответственные лица представили прогнозы до конца года и рассказали о планах на 2025 год. Например, Европейский банк реконструкции и развития, учитывая позитивные изменения в деловой среде страны и темпы роста экономики, выразил готовность финансировать проекты с участием частного сектора. Глава республики подчеркнул, что регионы должны эффективно использовать такие возможности и независимо привлекать финансовые ресурсы. По его словам, необходимо не только наращивать объемы, но и повышать качество инвестиций. То есть, каждый привлеченный доллар должен служить развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, росту экспортного потенциала. Шавкат Мирзиёев поручил еще раз пересмотреть объемы и направления привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций. Кроме того, он поставил задачу определить на 2025 год конкретные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства и с участием частных инвестиций в разрезе отраслей и регионов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев задачи иностранные инвестиции