https://uz.sputniknews.ru/20241128/reformy-energorynok-uzbekistan-blijayshie-gody-46858768.html
Какие реформы ждут энергорынок Узбекистана в ближайшие годы — регулятор
Какие реформы ждут энергорынок Узбекистана в ближайшие годы — регулятор
Sputnik Узбекистан
Несколько этапов реформирования отрасли включают в себя разделение функций системы передачи и системы единого закупщика, привлечение прямых частных инвестиций в сектор распределения электроэнергии, а также часовые торги
2024-11-28T18:00+0500
2024-11-28T18:00+0500
2024-11-28T18:00+0500
энергетика
узбекистан
ташкент
саммит
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. В Ташкенте 27-28 ноября проходил саммит на тему "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования". Мероприятие, которое собрало экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Турции, Грузии, организовало Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики РУз совместно с Азиатским банком развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе двухдневной встречи специалисты обсудили такие вопросы как основы регуляторной реформы, динамика энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизация и инновации в отрасли. Одна из целей мероприятия, организованного Агентством по развитию и регулированию рынка энергетики РУз совместно с АБР, — объединить заинтересованные стороны, помочь разработать надежную, прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу для поддержки целей устойчивого развития региона. Как рассказал директор агентства Шерзод Ходжаев, активный рост экономики и улучшение уровня жизни населения привели к тому, что за последние пять лет спрос на электроэнергию увеличился в 1,6 раза. Сегодня он достиг 86 млрд кВт/ч в год. По его словам, ключевым в этом понимании для Узбекистана стал 2019 год, когда вертикально интегрированную компанию "Узбекэнерго" успешно разделили на четыре компании. "Узбекгидроэнерго" владеет и управляет гидроэнергетическими активами в стране. Компания "Тепловые электростанции", в свою очередь, управляет тепловыми электростанциями, "Национальные электросети" — это оператор системы передачи электроэнергии. Суммарная мощность этих электростанций составляет порядка 30 тыс. мегаватт. К реализации проектов привлекли $25 млрд инвестиций. Кроме того, Шерзод Ходжаев отметил, что львиная доля этой новой генерации приходится на возобновляемые источники энергии. Новые тепловые электростанции, которые были построены и строятся, также направлены на сокращение выбросов, потому что они собой заменят морально и физически устаревшие энергоблоки, эксплуатирующиеся более 40 и даже 50 лет. Следуя стратегии "Узбекистан-2030", в энергетическом секторе проводят системные реформы. Как отмечает глава агентства, одним из ключевых направлений было создание независимого регулятора рынка энергоресурсов. По словам Шерзода Ходжаева, сейчас агентство работает над созданием рыночной инфраструктуры, которая невозможна без создания нормативной базы. В июле 2024 года в Узбекистане приняли новый закон "Об электроэнергетике", который регламентирует все эти процессы. Был разработан ряд документов, в частности, правила оптового и розничного рынков электроэнергии, а также правила лицензирования. Глава агентства также отметил, что дальнейшие реформы условно можно разделить на три этапа. Первый начат в 2024 году и его планируют завершить к концу 2025-го. "На этом этапе будет полностью обеспечено разделение функций системы передачи и системы единого закупщика, а также разделение функций распределения и поставки электроэнергии конечным потребителям, — рассказал Ходжаев. — Также будет начат процесс привлечения прямых инвестиций, частных инвестиций в сектор распределения электроэнергии. Здесь следует отметить, что после многочисленных консультаций было принято решение о передаче функций эксплуатации и привлечения инвестиций в распределительную сеть частным операторам без передачи самих активов, то есть активы будут сохранены за государством". Во время первого этапа, который охватывает 2024-2025 гг. и, возможно, частично 2026-й, также будет внедрена онлайн платформа для оптовой торговли электроэнергией, рассказывает Ходжаев. И на данном этапе, согласно новому закону "Об электроэнергетике", оператором рынка будет одновременно компания "Узэнергосотиш", которая в то же время осуществляет функции центрального закупщика. Второй этап, продолжает Шерзод Ходжаев, предполагает торги на сутки вперед. Третий этап — это часовые торги, когда торги будут осуществляться не только на сутки вперед, но и в течение суток. Так, в дополнение к самим источникам генерации из возобновляемых источников в Узбекистане начали работу по созданию систем (станций) хранения энергии. Как рассказал Шерзод Ходжаев, первые два проекта агентства, которые осуществляются совместно с китайской компанией, будут введены в строй в декабре этого года. Мощность каждой из станций составит 150 мегаватт.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан энергорынок реформы
узбекистан энергорынок реформы
Какие реформы ждут энергорынок Узбекистана в ближайшие годы — регулятор
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Несколько этапов реформирования отрасли включают в себя разделение функций системы передачи и системы единого закупщика, привлечение прямых частных инвестиций в сектор распределения электроэнергии, а также часовые торги.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
В Ташкенте 27-28 ноября проходил саммит на тему "Региональные энергетические реформы: усиление практики регулирования". Мероприятие, которое собрало экспертов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Турции, Грузии, организовало Агентство по развитию и регулированию рынка энергетики РУз совместно с Азиатским банком развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе двухдневной встречи специалисты обсудили такие вопросы как основы регуляторной реформы, динамика энергетического рынка, переход к устойчивой энергетике, цифровизация и инновации в отрасли.
Одна из целей мероприятия, организованного Агентством по развитию и регулированию рынка энергетики РУз совместно с АБР, — объединить заинтересованные стороны, помочь разработать надежную, прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу для поддержки целей устойчивого развития региона.
Как рассказал директор агентства Шерзод Ходжаев, активный рост экономики и улучшение уровня жизни населения привели к тому, что за последние пять лет спрос на электроэнергию увеличился в 1,6 раза. Сегодня он достиг 86 млрд кВт/ч в год.
"Расчеты показывают, чтобы покрыть растущий спрос нам необходимо довести объем производства до 135 млрд кВт/час до 2030 года. Естественно, все это невозможно без привлечения больших объемов инвестиций, что, в свою очередь, требует радикальных и кардинальных мер по реформированию отрасли", — уточнил Ходжаев.
По его словам, ключевым в этом понимании для Узбекистана стал 2019 год, когда вертикально интегрированную компанию "Узбекэнерго" успешно разделили на четыре компании. "Узбекгидроэнерго" владеет и управляет гидроэнергетическими активами в стране. Компания "Тепловые электростанции", в свою очередь, управляет тепловыми электростанциями, "Национальные электросети" — это оператор системы передачи электроэнергии.
"До недавнего времени эта компания выполняла функции единого закупщика, а также "Региональные электрические сети", которые выполняют две функции — это управление системой распределения, а также осуществление поставок электроэнергии конечным потребителям, — объяснил Ходжаев. — За это время, после разделения "Узбекэнерго", мы достигли достаточно значимых результатов. На данном этапе 56 новых объектов генерации либо введены в строй, либо на стадии строительства".
Суммарная мощность этих электростанций составляет порядка 30 тыс. мегаватт. К реализации проектов привлекли $25 млрд инвестиций.
Кроме того, Шерзод Ходжаев отметил, что львиная доля этой новой генерации приходится на возобновляемые источники энергии. Новые тепловые электростанции, которые были построены и строятся, также направлены на сокращение выбросов, потому что они собой заменят морально и физически устаревшие энергоблоки, эксплуатирующиеся более 40 и даже 50 лет.
Следуя стратегии "Узбекистан-2030", в энергетическом секторе проводят системные реформы. Как отмечает глава агентства, одним из ключевых направлений было создание независимого регулятора рынка энергоресурсов.
"Как показывает опыт большинства стран, создание подобного рода регулятора ускоряет процесс реформ, а также повышает веру в прозрачность всех процессов в стране со стороны иностранных инвесторов, — добавил Ходжаев. — Следует отметить, что при проведении этих реформ, а также после создания нашего агентства, мы изучили и продолжаем изучать опыт многих стран. Ключевыми странами, чей опыт оказался бесценным, и большинство наших экспертов из этих стран — стали Турция и Грузия. Потому что исходные стартовые позиции были достаточно схожими, также впечатляет результат, которого они достигли".
По словам Шерзода Ходжаева, сейчас агентство работает над созданием рыночной инфраструктуры, которая невозможна без создания нормативной базы. В июле 2024 года в Узбекистане приняли новый закон "Об электроэнергетике", который регламентирует все эти процессы. Был разработан ряд документов, в частности, правила оптового и розничного рынков электроэнергии, а также правила лицензирования.
Глава агентства также отметил, что дальнейшие реформы условно можно разделить на три этапа. Первый начат в 2024 году и его планируют завершить к концу 2025-го.
"На этом этапе будет полностью обеспечено разделение функций системы передачи и системы единого закупщика, а также разделение функций распределения и поставки электроэнергии конечным потребителям, — рассказал Ходжаев. — Также будет начат процесс привлечения прямых инвестиций, частных инвестиций в сектор распределения электроэнергии. Здесь следует отметить, что после многочисленных консультаций было принято решение о передаче функций эксплуатации и привлечения инвестиций в распределительную сеть частным операторам без передачи самих активов, то есть активы будут сохранены за государством".
Во время первого этапа, который охватывает 2024-2025 гг. и, возможно, частично 2026-й, также будет внедрена онлайн платформа для оптовой торговли электроэнергией, рассказывает Ходжаев. И на данном этапе, согласно новому закону "Об электроэнергетике", оператором рынка будет одновременно компания "Узэнергосотиш", которая в то же время осуществляет функции центрального закупщика.
"Мы здесь постепенно отходим от модели единого закупщика к модели центрального закупщика, — объяснил Ходжаев. — И эта компания будет работать по долгосрочным контрактам, которые уже заключены или предстоят к заключению с независимыми производителями электроэнергии. Но в то же время будет дана возможность любым электростанциям продавать свою электроэнергию крупным потребителям напрямую, минуя компанию "Узэнергосотиш".
Второй этап, продолжает Шерзод Ходжаев, предполагает торги на сутки вперед.
"То есть, здесь еще более продвинутый уровень либерализации, — обращает внимание Ходжаев. — Но мы все прекрасно понимаем, что переход к этому этапу невозможен без гарантий поставки энергоресурсов в любое время суток, в любое время года с достаточным запасом мощности, готовыми быть к любым колебаниям. И, на мой взгляд, данная проблема немножко усугубляется с активным внедрением возобновляемых источников энергии. Да, это экологичный, достаточно дешевый ресурс, но при этом необходимо уделять внимание резервным мощностям, которые могли бы обеспечить генерацию в какие-то ненастные дни или в период аномальных холодов или аномальной жары".
Третий этап — это часовые торги, когда торги будут осуществляться не только на сутки вперед, но и в течение суток.
"Для достижения этого этапа мы планируем к 2029 году быть готовыми как в плане генерации, так и в плане развития магистральных и распределительных сетей, потому что этот вид торговли создаст достаточно большие сложности именно для диспетчеризации, — рассказал Ходжаев. — Потому что потоки классические, годами выверенные потоки энергии будут меняться, причем будут меняться очень стремительно в течение суток. Поэтому это требует колоссальных инвестиций, в первую очередь, в систему передачи и систему распределения".
Так, в дополнение к самим источникам генерации из возобновляемых источников в Узбекистане начали работу по созданию систем (станций) хранения энергии. Как рассказал Шерзод Ходжаев, первые два проекта агентства, которые осуществляются совместно с китайской компанией, будут введены в строй в декабре этого года. Мощность каждой из станций составит 150 мегаватт.