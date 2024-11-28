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Саммит ОДКБ в Астане: политика и оружие России, изменяющие мир

Саммит ОДКБ в Астане: политика и оружие России, изменяющие мир

Sputnik Узбекистан

Москва убеждением и принуждением к миру инструментами СВО создает и укрепляет равную и неделимую систему международной безопасности.

2024-11-28T12:14+0500

2024-11-28T12:14+0500

2024-11-28T12:14+0500

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Самостоятельно и в рамках ОДКБ Россия уже более 30 лет эффективно препятствует всем попыткам Запада дестабилизировать, раздробить, "сожрать и переварить" постсоветское пространство.Пять президентов стран ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности в Астане (Республика Казахстан) 28 ноября обсудят обстановку в зоне ответственности организации. Подпишут 14 документов, нацеленных повышение боеспособности Коллективных сил, укрепление союзнических отношений, и таджикско-афганской границы.В Астане работают президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон. Армения в саммите ОДКБ не участвует, однако, по сообщению постпреда России при ОДКБ Виктора Васильева, не имеет возражений по принятию документов.Военно-политическая обстановка в Европе и Азии сложная. Россия с 2008 года своим примером показывает соседям, как надо отстаивать национальные интересы и защищать зону безопасности от внешнего деструктивного влияния Запада. "Пятидневная война" в Южной Осетии, "Крымская весна" 2014 года, начало специальных военных операций в Сирии (2015 год) и на Украине (2022 год) были, по сути, прокси-конфликтами США и НАТО с Россией, организованными и обеспеченными всеми ресурсами Запада. Который сегодня активно подыскивает на постсоветском пространстве "страну-преемника" Украине, очередную жертву для продолжения войны с Россией.Нельзя утверждать, что все постсоветские республики постоянно обречены находиться в эпицентре горячих событий. И все же, начало XXI века было омрачено крупными международными конфликтами и войнами – в Европе, Азии, Африке. По объективным причинам в ближайшие десятилетия на планете и в зоне ответственности ОДКБ сохранится военно-политическая турбулентность. Многое зависит от мудрости политиков, консолидации стран ОДКБ, их готовности оперативно и жестко отвечать на внешнеполитические вызовы, военные угрозы.Между тем, в Брюсселе 26 ноября состоялся Совет НАТО – Украина, на котором представители киевского режима проинформировали членов альянса о применении Россией в ходе СВО новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник" дальностью до 5500 км. Очередной антироссийский форум такого формата состоится 3 декабря. Зачастили. Запад серьезно встревожен, ведь "украинский проект", "технологическое превосходство" НАТО, "доминирование" США – все идет ко дну.Эпоха глобальных потрясенийУдары американскими ракетами ATACMS по военным объектам в Курской области России 23 и 25 ноября так или иначе отзовутся во всех странах ОДКБ.В силу геополитической инерции (безрассудства) Запад сохранил курс на эскалацию боевых действий, и практически не скрывает прямой вовлеченности в конфликт с Россией. Уходящий американский президент Джо Байден "тайно обратился к законодателям с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на помощь Украине", пока не пришел вновь избранный Дональд Трамп.Британия и Франция в конце ноября переправили на Украину еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. В перспективе – новые поставки старых натовских истребителей F-16 и Mirage 2000. Все это не обещает США и альянсу ничего хорошего. Для стран-членов ОДКБ наступает сложное время экзистенциального выбора, для некоторых – между иллюзией "многовекторности" и суровой реальностью.ВС России ускоряют наступление в зоне СВО, на Западе этого не отрицают. Вместе с тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что предупреждения Москвы об ответе на удары натовскими ракетами вглубь России проигнорированы – Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанесения России "стратегического поражения", украинский конфликт очень далек от политико-дипломатического урегулирования.Никакая эскалация со стороны противника не заставит Москву отойти от целей СВО (демилитаризация, денацификация, обеспечение внеблокового и безъядерного статуса оставшейся пока Украины). Принципиально важно устранение первопричины конфликта – расширения НАТО на восток.Запад слишком медленно осознает, что Путин не блефует, и в многолетней борьбе с Россией в разных точках планеты СВО на Украине – это "шах", а боевое применение гиперзвукового "Орешника" дальностью до 5500 км – фактически "мат". Москва подтвердила серийное производство и наличие запасов этих ракет дальностью до 5500 км. Дальнейшее развертывание российских гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности зависит от решений США. Действуя с позиции силы, Россия не исключает появления БРСД "Орешник" в Азиатско-Тихоокеанском регионе – поближе к американским военным базам.Скорость новой российской ракеты "Орешник" (в среднем 10 Махов) не позволяет перехватить разделяющиеся высокоточные боевые блоки ни одной системой ПВО-ПРО Пентагона и НАТО. Некоторые западные радары могут увидеть гиперзвуковой "Орешник", а перехватить – нечем, поскольку гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками американцы и их союзники не располагают – отстали от России (КНР, КНДР, Ирана) на десятилетие. Заметим, США в 2019 году вышли из ДРСМД, поэтому вероятным уничтожением противника "Орешником" Вооруженные силы РФ международных договоров не нарушат.Известный аналитик Сергей Караганов ранее констатировал: "Стратегическая цель российской политики еще и в том, что наша победа должна остановить скольжение мира к Третьей мировой войне. Победу над Западом на Украине нужно сделать ее замещением. Главный инструмент – резкое повышение опоры на ядерный фактор в нашей совокупной мощи и стратегии, и в международных отношениях в целом".Победа России неизбежна, для этого есть силы и средства. Поражение США и НАТО – вопрос лишь времени и цены. Запад уже устал от конфликта на Украине, но не сдается. В обозримом будущем опасное балансирование на грани Третьей мировой сохранится. Это важно учитывать всем странам ОДКБ, даже формально не участвующим в Астанинском саммите 28 ноября.А пока Россия официально закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр до 30 ноября.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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