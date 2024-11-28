https://uz.sputniknews.ru/20241128/uzbekistan-volgogradskaya-oblast-sotrudnichestvo-46842089.html

В пресс-центре Sputnik обсудили сотрудничество РУз с Волгоградской областью — видео

В пресс-центре Sputnik обсудили сотрудничество РУз с Волгоградской областью — видео

Sputnik Узбекистан

Речь шла о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации.

2024-11-28T11:09+0500

2024-11-28T11:09+0500

2024-11-28T12:26+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ. Участники:Спикеры рассказали о том, с чем приехали в республику волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.

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