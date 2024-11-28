В пресс-центре Sputnik обсудили сотрудничество РУз с Волгоградской областью — видео
11:09 28.11.2024 (обновлено: 12:26 28.11.2024)
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Речь шла о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ.
Участники:
директор АНО "Центр поддержки экспорта Волгоградской области" Виктория Афанасова;
и. о. начальника Управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области РФ Елена Попова.
Спикеры рассказали о том, с чем приехали в республику волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.