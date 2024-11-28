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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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В пресс-центре Sputnik обсудили сотрудничество РУз с Волгоградской областью — видео
В пресс-центре Sputnik обсудили сотрудничество РУз с Волгоградской областью — видео
Sputnik Узбекистан
Речь шла о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации.
2024-11-28T11:09+0500
2024-11-28T12:26+0500
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ. Участники:Спикеры рассказали о том, с чем приехали в республику волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.
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узбекистан волгоградская область сотрудничество
узбекистан волгоградская область сотрудничество

В пресс-центре Sputnik обсудили сотрудничество РУз с Волгоградской областью — видео

11:09 28.11.2024 (обновлено: 12:26 28.11.2024)
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Эксклюзив
Речь шла о перспективных направлениях взаимодействия республики и субъекта Российской Федерации.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошла пресс-конференция, посвященная развитию взаимодействия между Узбекистаном и Волгоградской областью РФ.
Участники:
директор АНО "Центр поддержки экспорта Волгоградской области" Виктория Афанасова;
и. о. начальника Управления по развитию туризма, международным и внешнеэкономическим связям Комитета экономической политики и развития Волгоградской области РФ Елена Попова.
Спикеры рассказали о том, с чем приехали в республику волгоградские компании, а также о новых возможностях для сотрудничества.
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