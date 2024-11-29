https://uz.sputniknews.ru/20241129/kakie-izmeneniya-proizoydut-v-jeleznodorojnoy-otrasli-uzbekistana--v-strane-obnovili-zakon-46881428.html
Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон
Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон
Sputnik Узбекистан
Обновленный документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.
2024-11-29T16:12+0500
2024-11-29T16:12+0500
2024-11-29T16:16+0500
новый закон
узбекистан
железная дорога
общество
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон "О железнодорожном транспорте" в новой редакции, сообщает информационно-правовой портал Norma.Как отмечается, обновленный документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.В новую версию вошел более широкий набор понятий и определений. В частности, железнодорожный транспорт подразделяется на ж/д транспорт общего и необщего пользования. Кроме того, урегулирован порядок использования железнодорожной инфраструктуры общего пользования и деятельность оператора инфраструктуры, права и обязанности перевозчиков.Законом также определены требования к безопасности на железнодорожном транспорте. При этом ответственность за обеспечение безопасности перевозок возлагается на предприятия, обеспечивающие транспортный процесс, и на перевозчиков.Теперь тарифы на железнодорожном транспорте будут формироваться на основе рыночных принципов. Отменена практика государственного регулирования цен на услуги по предоставлению грузовых вагонов, перевозке пассажиров в высокоскоростных и скоростных поездах.Также содержатся нормы возмещения убытков перевозчика железнодорожного транспорта, порядок их компенсации за счет средств госбюджета.Законом определяются конкретные направления привлечения инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры, источники финансирования строительства и реконструкции железных дорог общего и необщего пользования и вокзалов.Документ дает право отдельным категориям пассажиров на бесплатный проезд по железной дороге.Закон вступит в силу в январе 2025 года, за исключением статей 1–29, 31–57, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня официального опубликования документа.
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железная дорога узбекистан закон мирзиёев
железная дорога узбекистан закон мирзиёев
Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон
16:12 29.11.2024 (обновлено: 16:16 29.11.2024)
Новый документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал закон "О железнодорожном транспорте" в новой редакции, сообщает информационно-правовой портал Norma
.
Как отмечается, обновленный документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.
В новую версию вошел более широкий набор понятий и определений. В частности, железнодорожный транспорт подразделяется на ж/д транспорт общего и необщего пользования. Кроме того, урегулирован порядок использования железнодорожной инфраструктуры общего пользования и деятельность оператора инфраструктуры, права и обязанности перевозчиков.
Законом также определены требования к безопасности на железнодорожном транспорте. При этом ответственность за обеспечение безопасности перевозок возлагается на предприятия, обеспечивающие транспортный процесс, и на перевозчиков.
Теперь тарифы на железнодорожном транспорте будут формироваться на основе рыночных принципов. Отменена практика государственного регулирования цен на услуги по предоставлению грузовых вагонов, перевозке пассажиров в высокоскоростных и скоростных поездах.
Также содержатся нормы возмещения убытков перевозчика железнодорожного транспорта, порядок их компенсации за счет средств госбюджета.
Законом определяются конкретные направления привлечения инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры, источники финансирования строительства и реконструкции железных дорог общего и необщего пользования и вокзалов.
Документ дает право отдельным категориям пассажиров на бесплатный проезд по железной дороге.
Закон вступит в силу в январе 2025 года, за исключением статей 1–29, 31–57, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня официального опубликования документа.