https://uz.sputniknews.ru/20241129/kakie-izmeneniya-proizoydut-v-jeleznodorojnoy-otrasli-uzbekistana--v-strane-obnovili-zakon-46881428.html

Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон

Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон

Sputnik Узбекистан

Обновленный документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.

2024-11-29T16:12+0500

2024-11-29T16:12+0500

2024-11-29T16:16+0500

новый закон

узбекистан

железная дорога

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1d/46881554_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a849c656c10644f0aa84778a727a01d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон "О железнодорожном транспорте" в новой редакции, сообщает информационно-правовой портал Norma.Как отмечается, обновленный документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.В новую версию вошел более широкий набор понятий и определений. В частности, железнодорожный транспорт подразделяется на ж/д транспорт общего и необщего пользования. Кроме того, урегулирован порядок использования железнодорожной инфраструктуры общего пользования и деятельность оператора инфраструктуры, права и обязанности перевозчиков.Законом также определены требования к безопасности на железнодорожном транспорте. При этом ответственность за обеспечение безопасности перевозок возлагается на предприятия, обеспечивающие транспортный процесс, и на перевозчиков.Теперь тарифы на железнодорожном транспорте будут формироваться на основе рыночных принципов. Отменена практика государственного регулирования цен на услуги по предоставлению грузовых вагонов, перевозке пассажиров в высокоскоростных и скоростных поездах.Также содержатся нормы возмещения убытков перевозчика железнодорожного транспорта, порядок их компенсации за счет средств госбюджета.Законом определяются конкретные направления привлечения инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры, источники финансирования строительства и реконструкции железных дорог общего и необщего пользования и вокзалов.Документ дает право отдельным категориям пассажиров на бесплатный проезд по железной дороге.Закон вступит в силу в январе 2025 года, за исключением статей 1–29, 31–57, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня официального опубликования документа.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

железная дорога узбекистан закон мирзиёев