https://uz.sputniknews.ru/20241129/novyy-posol-uzbekistana-pribyl-v-turkmenistan-46872411.html

Новый посол Узбекистана прибыл в Туркменистан

Новый посол Узбекистана прибыл в Туркменистан

Sputnik Узбекистан

Равшанбек Алимов с 2008 года в системе МИД. В последние годы работал советником Посольства в Москве, начальником отдела и начальником управления в центральном... 29.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-29T11:53+0500

2024-11-29T11:53+0500

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посол

туркменистан

узбекистан

дипломат

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Туркменистане сменился Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Вновь назначенный посол Узбекистана 58-летний Равшанбек Алимов, сменил Акмала Кучкарова, который работал на этом посту с 2016 по 2024 год.Как сообщается, новый посол уже прибыл в Ашхабад.Что о нем известно:С 2020 по 2024 годы Алимов являлся председателем Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса.Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Баумана, Академию государственного управления при Президенте Узбекистана, Джорджтаунский университет (США).Трудовую деятельность начал в 1990 году с областного уровня в системе министерства внешних экономических связей (ныне – Министерства инвестиций, промышленности и торговли). Затем работал в Аппарате Президента Узбекистана, Секретариате Премьер-министра, начальником управления министерства макроэкономики и статистики. В 2002–2008 годы — посол Узбекистана на Украине и по совместительству в Молдове, во Франции и по совместительству в Португалии.С 2008 года — в системе МИД, в том числе советник в Посольстве в Москве, начальник отдела и начальник управления в центральном аппарате.В 2020 году Алимов избран сенатором, был председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.

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