https://uz.sputniknews.ru/20241129/predstavlena-informatsiya-o-rabote-v-sotsialno-duxovnoy-sfere-46863302.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проводимой в социально-духовной сфере страны

Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, проводимой в социально-духовной сфере страны

Sputnik Узбекистан

На совещании отмечалось, что распространение радикальных идей в интернете, приводит к вовлечению уязвимых слоев населения и молодежь, в незаконные группировки. Ответственным лицам поручено укреплять духовную среду в махаллях и привлекать молодежь к образованию и труду.

2024-11-29T09:55+0500

2024-11-29T09:55+0500

2024-11-29T10:18+0500

шавкат мирзиёев

религия

общество

совещание

узбекистан

хадж

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложено о принимаемых мерах по укреплению социальной среды и развитию религиозного просвещения, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания президента с ответственными лицами по вопросам религии отмечалось, что за последние пять лет в религиозно-просветительской сфере были приняты три закона, четыре указа президента и множество постановлений. Их реализация служит интересам представителей религиозных общин.В частности, для мусульман Узбекистана созданы комфортные условия: построено более 100 новых мечетей, а 555 были отремонтированы. Введен порядок выделения земель для строительства зданий религиозных организаций.Квота на хадж увеличена в два раза. За последние семь лет более 60 тысяч граждан совершили паломничество. Организация умры была урегулирована и приведена в правовое русло.Уделяется также внимание вопросам квалификации и образования. В стране созданы международные центры имени Имама Бухари, Имама Термизи и Имама Мотуриди, а также Международная исламская академия, которые стали платформой для научных исследований. В Ташкентском исламском институте, высшем медресе Мир Араб, школе хадисоведения и специализированном образовательном учреждении имени Имама Термизи готовятся квалифицированные специалисты. Более 30 тысяч граждан завершили курсы по изучению Корана и таджвида.За последние годы были восстановлены мемориальные комплексы Абу Исы Термизи, Абу Муина Насафи, Султана Увайса Карани и Сузык-оты. Продолжаются работы в мемориальном комплексе Имама Бухари и Центре исламской цивилизации. Благотворительный фонд "Вакф" отремонтировал и благоустроил 90 мест паломничества.Для распространения исламского просвещения и обмена опытом активно развиваются международные связи. В этом году в Узбекистане проведены международные научно-практические конференции на темы "Ислам — религия добра и мира" и "Научное наследие Имама Термизи в исламской цивилизации", а также Неделя толерантности.Было сказано, что опыт Коканда и Маргилана показал важность создания "Советов старейшин и родителей" в махаллях, которые играют важную роль в этих процессах.Подчеркивалась и роль инициативы паломников Узбекистана "Станем преданными служителями нового Узбекистана и проповедниками духовных ценностей", ставшая важным шагом для улучшения социальной ситуации в республике.На совещании подтверждена необходимость продолжения благих инициатив, укрепления духовной среды в махаллях и привлечения молодежи к образованию и труду. Ответственным лицам были даны поручения по адаптации нуждающихся в социальной защите к обществу и обеспечению их занятости. Особое внимание будет уделяться сохранению религиозной терпимости и межнационального согласия в стране.

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религия хадж умра мирзиёев президент