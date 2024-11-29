https://uz.sputniknews.ru/20241129/sostoyalas-vstrecha-rukovoditeley-organov-po-razvitiyu-konkurentsii-rossii-i-uzbekistana-46884253.html

Состоялась встреча руководителей органов по развитию конкуренции России и Узбекистана

Состоялась встреча руководителей органов по развитию конкуренции России и Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Речь шла о необходимости совершенствования антимонопольного законодательства, мониторинга деятельности рынков, поддержания стабильности цен на социально значимых рынках в условиях развития цифровых рынков.

2024-11-29T17:45+0500

2024-11-29T17:45+0500

2024-11-29T17:45+0500

узбекистан

антимонопольный комитет узбекистана

россия

сотрудничество

фас

самарканд

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Самарканде состоялась двусторонняя встреча руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского и председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан Халилилло Тураходжаева.В ходе встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей РУз выразил искреннее уважение деятельности ФАС России. Он подчеркнул, что с особым вниманием следит за их работой, отмечая высокий профессионализм и успешные достижения службы.Собеседники подчеркнули необходимость совершенствования антимонопольного законодательства, мониторинга деятельности рынков, поддержания стабильности цен на социально значимых рынках в условиях развития цифровых рынков.Также он подчеркнул важность сотрудничества между странами и обмена передовым опытом и высоко оценил взаимное сотрудничество между ведомствами.Глава антимонопольного органа Узбекистана выразил благодарность за возможность регулярно проводить обучение членов комитета на базе Российского учебно-методического центра ФАС в Казани.Максим Шаскольский, в свою очередь, отметил долгую историю сотрудничества между ФАС России и Комитетом. Также он выразил готовность предоставлять поддержку в повышении квалификации специалистов Комитета в области антимонопольной политики и развития конкуренции. В завершении встречи он пригласил своих узбекских коллег принять участие в следующем году в круглом столе по вопросам антимонопольного регулирования фармацевтических рынков в Медицинском центре ФАС России в Казани, а также в очередном заседании Антимонопольного комитета в Москве.

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