https://uz.sputniknews.ru/20241129/sostoyalas-vstrecha-rukovoditeley-organov-po-razvitiyu-konkurentsii-rossii-i-uzbekistana-46884253.html
Состоялась встреча руководителей органов по развитию конкуренции России и Узбекистана
Состоялась встреча руководителей органов по развитию конкуренции России и Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Речь шла о необходимости совершенствования антимонопольного законодательства, мониторинга деятельности рынков, поддержания стабильности цен на социально значимых рынках в условиях развития цифровых рынков.
2024-11-29T17:45+0500
2024-11-29T17:45+0500
2024-11-29T17:45+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Самарканде состоялась двусторонняя встреча руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского и председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан Халилилло Тураходжаева.В ходе встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей РУз выразил искреннее уважение деятельности ФАС России. Он подчеркнул, что с особым вниманием следит за их работой, отмечая высокий профессионализм и успешные достижения службы.Собеседники подчеркнули необходимость совершенствования антимонопольного законодательства, мониторинга деятельности рынков, поддержания стабильности цен на социально значимых рынках в условиях развития цифровых рынков.Также он подчеркнул важность сотрудничества между странами и обмена передовым опытом и высоко оценил взаимное сотрудничество между ведомствами.Глава антимонопольного органа Узбекистана выразил благодарность за возможность регулярно проводить обучение членов комитета на базе Российского учебно-методического центра ФАС в Казани.Максим Шаскольский, в свою очередь, отметил долгую историю сотрудничества между ФАС России и Комитетом. Также он выразил готовность предоставлять поддержку в повышении квалификации специалистов Комитета в области антимонопольной политики и развития конкуренции. В завершении встречи он пригласил своих узбекских коллег принять участие в следующем году в круглом столе по вопросам антимонопольного регулирования фармацевтических рынков в Медицинском центре ФАС России в Казани, а также в очередном заседании Антимонопольного комитета в Москве.
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фас россия узбекистан антимонопольный комитет конкуренция рынок защита прав потребителей самарканд
фас россия узбекистан антимонопольный комитет конкуренция рынок защита прав потребителей самарканд
Состоялась встреча руководителей органов по развитию конкуренции России и Узбекистана
Речь шла о необходимости совершенствования антимонопольного законодательства, мониторинга деятельности рынков, поддержания стабильности цен на социально значимых рынках в условиях развития цифровых рынков.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Самарканде состоялась двусторонняя встреча руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского и председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан Халилилло Тураходжаева.
В ходе встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей РУз выразил искреннее уважение деятельности ФАС России. Он подчеркнул, что с особым вниманием следит за их работой, отмечая высокий профессионализм и успешные достижения службы.
Собеседники подчеркнули необходимость совершенствования антимонопольного законодательства, мониторинга деятельности рынков, поддержания стабильности цен на социально значимых рынках в условиях развития цифровых рынков.
"Сегодня, сталкиваясь с вызовами цифровой трансформации, мы обязаны совершенствовать механизмы антимонопольного регулирования и углублять международное сотрудничество, чтобы содействовать экономическому росту и повышению благосостояния наших народов", — отметил Тураходжаев.
Также он подчеркнул важность сотрудничества между странами и обмена передовым опытом и высоко оценил взаимное сотрудничество между ведомствами.
Глава антимонопольного органа Узбекистана выразил благодарность за возможность регулярно проводить обучение членов комитета на базе Российского учебно-методического центра ФАС в Казани.
Максим Шаскольский, в свою очередь, отметил долгую историю сотрудничества между ФАС России и Комитетом. Также он выразил готовность предоставлять поддержку в повышении квалификации специалистов Комитета в области антимонопольной политики и развития конкуренции.
В завершении встречи он пригласил своих узбекских коллег принять участие в следующем году в круглом столе по вопросам антимонопольного регулирования фармацевтических рынков в Медицинском центре ФАС России в Казани, а также в очередном заседании Антимонопольного комитета в Москве.