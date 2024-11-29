В 2025-м экспорт фруктов и овощей из Узбекистана может достичь $3,5 млрд — подробности
10:51 29.11.2024 (обновлено: 11:41 29.11.2024)
© Sputnik / Мария ДевахинаОвощи и фрукты. Архивное фото
© Sputnik / Мария Девахина
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На совещании с участием президента, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции, были озвучены планы на ближайшие годы для повышения экспортной способности республики.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании было отмечено, что в Узбекистане имеется 3,2 млн гектаров орошаемых земель, которые используются как для выращивания продовольствия, так и для получения сырья для промышленности. В последние годы 260 тысяч гектаров земель, ранее занятых под хлопок и зерно, были выделены для возделывания населением, а в будущем планируется выделение еще 104 тысяч гектаров.
В этом году экспорт продовольствия увеличился на $370 млн по сравнению с прошлым годом, превысив $2 млрд. Узбекистан занимает третье место в мире по экспорту абрикосов, седьмое — по экспорту черешни и персиков, а также десятое место по бобовым культурам. Одна только черешня экспортируется в 16 стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Экспорт в Каракалпакстане и Джизакской области увеличился в 2,2 раза, в Хорезме — в 1,8 раза, а в Сурхандарье — в 1,6 раза. Однако в некоторых регионах изменения минимальны. Например, в Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областях, несмотря на большие земельные ресурсы, показатели роста не соответствуют их потенциалу. В Бухарской и Сырдарьинской областях экспорт даже снизился.
В стране насчитывается 5 тысяч сельских махаллей и еще 2 тысячи махаллей в городах и районных центрах, где у домохозяйств есть приусадебные участки. Однако только в тысяче махаллей были распределены саженцы, и предприниматели, закупающие продукцию, были закреплены за местными жителями. В 26 районах не организована поддержка таких хозяйств, а в некоторых случаях люди потеряли урожай из-за продажи им некачественных семян.
Для устранения этих проблем за каждой махаллей, домохозяйством и фермерским хозяйством будут закреплены сотрудники Агентства по карантину и защите растений.
Говорилось также о том, что приусадебные участки, обочины улиц, территория по краям полей и каналов – всего 650 тысяч гектаров земли – могут быть использованы для посадки деревьев и продовольственных культур. Точные данные о таких землях будут занесены в "Агроплатформу", а население и фермеры будут обучены правильному выбору семян, использованию удобрений и хранению продукции.
Для стимулирования этих усилий будут предоставлены значительные льготы. Фермерам, эффективно использующим периметры полей, будут начисляться дополнительные баллы в рейтинге предпринимателей, а фитосанитарный сертификат будет выдаваться бесплатно в течение года. Земельный налог за всю площадь земли фермеры смогут платить в рассрочку на два года. В рамках программы "Семейное предпринимательство" кредиты до 100 миллионов сумов будут предоставляться по упрощенной системе. Контроль за использованием периметров полей и объемом выращенной продукции будет вестись через портал "e-Fitouz".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Была выдвинута инициатива посадки $10 млн лоз винограда вдоль улиц махаллей и вокруг многоквартирных домов. До того, как растения начнут давать урожай, все агротехнические мероприятия будут поддерживаться Советом фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков. Для закупки продукции махалли будут связаны с экспортными предприятиями.
На совещании также были обсуждены вопросы переработки фруктов и овощей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Из-за снижения цен в пиковый период поспевания урожая такие культуры, как капуста, свекла и лук, остаются на полях. В этом году значительная часть урожая арбузов также не была собрана. Однако излишки продукции можно перерабатывать, сушить или превращать в пищевые добавки для экспорта, эта продукция востребована предприятиями пищевой промышленности.
Для обеспечения круглогодичного экспорта будет внедрена технология шоковой заморозки. Министерству сельского хозяйства и хокимиятам поручено в следующем году реализовать такие проекты.
Кроме того, будут созданы 10 агрологистических центров, более тысячи холодильных складов и свыше 40 тысяч гектаров промышленных интенсивных садов и виноградников.
На мировом рынке цены на органическую продукцию в 2–3 раза выше. Однако в Узбекистане только 3 900 гектаров земли в 10 районах имеют органический сертификат. В Андижане, Джизаке и Хорезме такие культуры вообще не выращиваются.
Между тем 2 тысячи гектаров земли вокруг водохранилищ возделываются без обработки пестицидами. Достаточно получить органический сертификат и использовать качественные семена и саженцы.
Поставлена задача увеличить площадь органических земель до 10 тысяч гектаров к 2025 году и до 100 тысяч гектаров в течение следующих трех лет.
Фермерам и дехканам, создающим органические поля, будут компенсироваться расходы на лазерное выравнивание земли. На субсидирование сертификатов "Органик", "Глобал Гап", "Халяль" и "Кошер" также будут выделены средства.
Речь шла также о том, что в 2024 году в крупных торговых сетях Омана для продукции Узбекистана выделены отдельные полки, что позволило впервые экспортировать туда черешню, персики и абрикосы. Было отмечено, что эту практику следует расширить на рынках Малайзии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Сингапура, Южной Кореи, Японии и Европы. Даны указания по организации торговых ярмарок и оформлению фитосанитарных разрешений.
Ожидается, что благодаря этим мерам в следующем году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд.
На совещании также был затронут вопрос защиты окружающей среды. Ответственные лица представили отчеты о ходе проектов переработки отходов в Андижане, Джизаке, Навои, Намангане, Самарканде и Ташкентской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание вновь было уделено общенациональной инициативе "Яшил макон". В рамках этого проекта каждую весну и осень планируется высаживать 200 млн деревьев и кустарников. На сегодняшний день министерства, ведомства и хокимияты создали 257 парков, и их количество будет увеличено до 517.
Президент подчеркнул, что государственные организации должны быть примером в таких благих делах, а строительные компании — проявлять социальную ответственность.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также в 2025 году будет внедрен системный учет деятельности руководителей во всех министерствах, областях и районах. Электронная платформа станет основой для оценки эффективности и расчета зарплаты руководителей. Премьер-министру поручено внедрить эту систему и усилить контроль над дисциплиной и исполнением задач.