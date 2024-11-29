В Ташобласти при участии Турции открылась "Глобальная промышленная зона Остим"
15:07 29.11.2024 (обновлено: 16:12 29.11.2024)
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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В Узбекистане призвали турецкие компании к активному созданию своих производственных площадок на территории новой промзоны с использованием всего комплекса условий для ведения бизнеса.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В рамках визита делегации турецких деловых кругов во главе с председателем объединеной промышленной зоны "Остим" Орханом Айдином в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
По информации ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Акрам Алиев, руководители региональных администраций, свободных экономических и промышленных зон, главы более 200 крупных компаний, работающих в сферах производства электротехнической и химической продукции, строительных материалов, IT, металлургии, образования, туризма, торговли и других направлениях.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
В ходе форума спикеры отметили значительный рост показателей многоплановых отношений между двумя странами. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился в 1,3 раза до $3,1 млрд. Подписано Соглашение о преференциальной торговле, ведется активная работа над расширением перечня товаров в его рамках.
За последние 5 лет количество совместных предприятий выросло почти в три раза и достигло 1 903. Только с начала года было открыто более 300 новых турецких компаний. В 2023-м году были освоены $1,2 млрд инвестиций.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
Свыше 12 крупных компаний Турции осуществляют крупные проекты в сферах горнодобывающей промышленности и геологии, производстве текстильной продукции, фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобильной промышленности и энергетике.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
В ходе форума турецким компаниям представлены созданные в Узбекистане благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Среди основных аспектов —налоговые и таможенные льготы, работа над вступлением в ВТО и создание в стране многочисленных свободно-экономических и промышленных зон с развитой инфраструктурой и инженерными коммуникациями.
"Выражена готовность оказать всестороннее содействие турецким компаниям в успешной реализации как текущих проектов, так и новых инвестиционных инициатив", — отметили в МИПТ.
В рамках форума также состоялись B2B переговоры, позволившие предпринимателям двух стран завязать новые полезные знакомства, обсудить детали организации новых совместных проектов.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
Узбекистан и Турция провели бизнес-форум и открыли промышленную зону в Ташкентской области
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
В соответствии с программой также состоялось открытие "Глобальной промышленной зоны Остим" в Зангиатинском районе Ташкентской области. Организаторы призвали турецкие компании к активному созданию здесь своих производственных площадок с использованием всего комплекса условий для ведения бизнеса, созданных на территории новой промзоны.
Для справки: Территория промышленной зоны "Остим" составляет 100 га. Общая стоимость проекта — $150 млн. Зона оснащена всеми инженерными коммуникациями, строится солнечная электростанция для обеспечения части потребностей. Кластерный подход к созданию зоны включает в себя социальные объекты: торговый центр, поликлинику, школу, гостиницу, R&D по исследованиям и сертификации, а также профессиональный колледж, в котором молодежь будет обучаться профессиям, востребованным на производственных предприятиях, расположенных на территории зоны.