https://uz.sputniknews.ru/20241129/v-tashkentskoy-oblasti-otkrylas-globalnaya-promyshlennaya-zona-ostim--46878915.html

В Ташобласти при участии Турции открылась "Глобальная промышленная зона Остим"

В Ташобласти при участии Турции открылась "Глобальная промышленная зона Остим"

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане призвали турецкие компании к активному созданию здесь своих производственных площадок, с использованием всего комплекса условий для ведения бизнеса, созданных на территории новой промзоны.

2024-11-29T15:07+0500

2024-11-29T15:07+0500

2024-11-29T16:12+0500

узбекистан

турция

бизнес-форум

инвестиции

сотрудничество

экономика

промышленная зона

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В рамках визита делегации турецких деловых кругов во главе с председателем объединеной промышленной зоны "Остим" Орханом Айдином в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.По информации ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Акрам Алиев, руководители региональных администраций, свободных экономических и промышленных зон, главы более 200 крупных компаний, работающих в сферах производства электротехнической и химической продукции, строительных материалов, IT, металлургии, образования, туризма, торговли и других направлениях.В ходе форума спикеры отметили значительный рост показателей многоплановых отношений между двумя странами. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился в 1,3 раза до $3,1 млрд. Подписано Соглашение о преференциальной торговле, ведется активная работа над расширением перечня товаров в его рамках.За последние 5 лет количество совместных предприятий выросло почти в три раза и достигло 1 903. Только с начала года было открыто более 300 новых турецких компаний. В 2023-м году были освоены $1,2 млрд инвестиций.Свыше 12 крупных компаний Турции осуществляют крупные проекты в сферах горнодобывающей промышленности и геологии, производстве текстильной продукции, фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобильной промышленности и энергетике.В ходе форума турецким компаниям представлены созданные в Узбекистане благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Среди основных аспектов —налоговые и таможенные льготы, работа над вступлением в ВТО и создание в стране многочисленных свободно-экономических и промышленных зон с развитой инфраструктурой и инженерными коммуникациями.В рамках форума также состоялись B2B переговоры, позволившие предпринимателям двух стран завязать новые полезные знакомства, обсудить детали организации новых совместных проектов.В соответствии с программой также состоялось открытие "Глобальной промышленной зоны Остим" в Зангиатинском районе Ташкентской области. Организаторы призвали турецкие компании к активному созданию здесь своих производственных площадок с использованием всего комплекса условий для ведения бизнеса, созданных на территории новой промзоны. Для справки: Территория промышленной зоны "Остим" составляет 100 га. Общая стоимость проекта — $150 млн. Зона оснащена всеми инженерными коммуникациями, строится солнечная электростанция для обеспечения части потребностей. Кластерный подход к созданию зоны включает в себя социальные объекты: торговый центр, поликлинику, школу, гостиницу, R&D по исследованиям и сертификации, а также профессиональный колледж, в котором молодежь будет обучаться профессиям, востребованным на производственных предприятиях, расположенных на территории зоны.

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