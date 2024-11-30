https://uz.sputniknews.ru/20241130/delegatsiya-tsik-uzbekistana-prinyala-uchastie-v-nablyudenii-za-vyborami-v-indonezii-46890528.html

Делегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии

Делегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии

Sputnik Узбекистан

В день выборов наблюдатели из Узбекистана посетили ряд избирательных участков в городе Сурабая, ознакомились с процессом голосования и подсчета голосов, побеседовали с избирателями, а также с ответственными лицами по вопросам, связанным с избирательным процессом.

2024-11-30T13:14+0500

2024-11-30T13:14+0500

2024-11-30T13:14+0500

узбекистан

индонезия

цик узбекистана

выборы

голосование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1e/46889124_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b03f05df147f4fed3ae218477c5856e.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.В Республике Индонезия 27 ноября 2024 года состоялись местные выборы должностных лиц региональных органов власти. Делегация Центральной избирательной комиссии приняла участие в международном наблюдении за избирательным процессом.В день выборов, наблюдатели из Узбекистана посетили ряд избирательных участков, расположенных в городе Сурабая и непосредственно ознакомились с процессом голосования и подсчета голосов. В ходе наблюдения, они побеседовали с гражданами, пришедшими на голосование, а также с ответственными лицами по вопросам, связанным с избирательным процессом, кандидатами, политическими партиями и организационными аспектами выборов. В ходе визита делегация ознакомилась с функционированием новой версии программы подсчета голосов "SIREKAP", которая используется Генеральной избирательной комиссией Индонезии. Посредством этой системы протоколы голосования с избирательных участков загружаются в систему через специальное приложение, что позволяет оперативно обрабатывать данные. По прогнозам, предварительные результаты выборов будут собраны 28 ноября, а официальные итоги объявят 16 декабря.На выборах также участвовали делегации избирательных органов зарубежных стран, аккредитованных представителей посольств, международных организаций, а также сотрудников местных НПО и СМИ. Делегация ЦИК Узбекистана обменялась опытом с коллегами из других стран и отметила значимость подобных мероприятий для укрепления международного сотрудничества в избирательной сфере.

узбекистан

индонезия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан индонезия выборы цик голосование