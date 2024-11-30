Делегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
© ЦИКДелегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
© ЦИК
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В день выборов наблюдатели из Узбекистана посетили ряд избирательных участков в городе Сурабая, ознакомились с процессом голосования и подсчета голосов, побеседовали с избирателями, а также с ответственными лицами по вопросам, связанным с избирательным процессом.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Делегация Центральной избирательной комиссии Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
В Республике Индонезия 27 ноября 2024 года состоялись местные выборы должностных лиц региональных органов власти.
"Это голосование стало крупнейшим в истории государства и первым, охватившим одновременно почти всю страну. Избиратели в 37 провинциях, 415 округах и 93 городах избрали губернаторов, мэров и глав округов", – отметили в ЦИК.
© ЦИКДелегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
Делегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
© ЦИК
Делегация Центральной избирательной комиссии приняла участие в международном наблюдении за избирательным процессом.
В день выборов, наблюдатели из Узбекистана посетили ряд избирательных участков, расположенных в городе Сурабая и непосредственно ознакомились с процессом голосования и подсчета голосов. В ходе наблюдения, они побеседовали с гражданами, пришедшими на голосование, а также с ответственными лицами по вопросам, связанным с избирательным процессом, кандидатами, политическими партиями и организационными аспектами выборов.
© ЦИКДелегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
Делегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
© ЦИК
"Голосование проходило в спокойной и прозрачной обстановке. Избирательные участки были хорошо оборудованы, а процесс голосования включал все необходимые меры для обеспечения доступности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.
В ходе визита делегация ознакомилась с функционированием новой версии программы подсчета голосов "SIREKAP", которая используется Генеральной избирательной комиссией Индонезии. Посредством этой системы протоколы голосования с избирательных участков загружаются в систему через специальное приложение, что позволяет оперативно обрабатывать данные. По прогнозам, предварительные результаты выборов будут собраны 28 ноября, а официальные итоги объявят 16 декабря.
© ЦИКДелегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
Делегация ЦИК Узбекистана приняла участие в наблюдении за выборами в Индонезии
© ЦИК
На выборах также участвовали делегации избирательных органов зарубежных стран, аккредитованных представителей посольств, международных организаций, а также сотрудников местных НПО и СМИ.
Делегация ЦИК Узбекистана обменялась опытом с коллегами из других стран и отметила значимость подобных мероприятий для укрепления международного сотрудничества в избирательной сфере.