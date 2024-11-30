https://uz.sputniknews.ru/20241130/kak-podgotovili-mnogokvartirnye-doma-k-zime-v-uzbekistane-46888505.html

Как в Узбекистане подготовили многоквартирные дома к зиме – инфографика

Как в Узбекистане подготовили многоквартирные дома к зиме – инфографика

Sputnik Узбекистан

В рамках подготовки отопительному сезону в Узбекистане проделана значительная работа в системе теплоснабжения – проведены ремонтные работы в котельных и тепловых сетях, построены новые котельные, установлены котлы, проведена инвентаризация электрооборудования.

2024-11-30T10:55+0500

2024-11-30T10:55+0500

2024-11-30T11:01+0500

зима

отопление

теплоснабжение

узбекистан

подготовка

котельные

инфографика

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Готовы ли многоэтажные дома в Узбекистане к зиме?Какая работа была проделана в системе теплоснабжения?Сколько котельных и отопительных котлов отремонтировано к наступающему зимнему сезону?Сколько километров теплосетей обновлено?На эти и другие вопросы отвечает инфографика Sputnik Узбекистан.

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