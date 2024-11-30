https://uz.sputniknews.ru/20241130/kak-podgotovili-mnogokvartirnye-doma-k-zime-v-uzbekistane-46888505.html
Как в Узбекистане подготовили многоквартирные дома к зиме – инфографика
Как в Узбекистане подготовили многоквартирные дома к зиме – инфографика
Sputnik Узбекистан
В рамках подготовки отопительному сезону в Узбекистане проделана значительная работа в системе теплоснабжения – проведены ремонтные работы в котельных и тепловых сетях, построены новые котельные, установлены котлы, проведена инвентаризация электрооборудования.
2024-11-30T10:55+0500
2024-11-30T10:55+0500
2024-11-30T11:01+0500
зима
отопление
теплоснабжение
узбекистан
подготовка
котельные
инфографика
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Готовы ли многоэтажные дома в Узбекистане к зиме?Какая работа была проделана в системе теплоснабжения?Сколько котельных и отопительных котлов отремонтировано к наступающему зимнему сезону?Сколько километров теплосетей обновлено?На эти и другие вопросы отвечает инфографика Sputnik Узбекистан.
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зима отопление теплоснабжение котельная узбекистан подготовка
зима отопление теплоснабжение котельная узбекистан подготовка
Как в Узбекистане подготовили многоквартирные дома к зиме – инфографика
10:55 30.11.2024 (обновлено: 11:01 30.11.2024)
В рамках подготовки отопительному сезону в Узбекистане проделана значительная работа в системе теплоснабжения – произведен ремонт в котельных и тепловых сетях, построены новые котельные, установлены котлы, проведена инвентаризация электрооборудования.
Готовы ли многоэтажные дома в Узбекистане к зиме?
Какая работа была проделана в системе теплоснабжения?
Сколько котельных и отопительных котлов отремонтировано к наступающему зимнему сезону?
Сколько километров теплосетей обновлено?
На эти и другие вопросы отвечает инфографика Sputnik Узбекистан
.