"Мои герои": выставка Собира Рахметова в Ташкенте

В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка "Мои герои" Народного художника Узбекистана Собира Рахметова. Гостям представлено более 50 уникальных работ, раскрывающих мир человека и природы через призму таланта мастера.
Собир Рахметов известен умением сочетать точность жанра и глубину образа. Его портреты передают красоту человеческой души, будь то образы стариков, детей, рабочих или деятелей искусства. Художник мастерски передает внутренний мир своих героев, подчеркивая их индивидуальность, жизненный опыт и надежды.Рахметов искусно сочетает элементы классической жанровой живописи с эмоциональной открытостью, отражая в своих работах гармонию человека и природы. Среди его известных произведений — портреты писателя Гафура Гуляма, композитора Юнуса Раджаби, скульптора Азамата Хатамова.О художнике:Творчество Собира Рахметова — это сочетание философской глубины, мастерства и уважения к людям и природе. Выставка открыта для всех ценителей искусства.Подробнее – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка "Мои герои" Народного художника Узбекистана Собира Рахметова. Гостям представлено более 50 уникальных работ, раскрывающих мир человека и природы через призму таланта мастера.
Собир Рахметов известен умением сочетать точность жанра и глубину образа. Его портреты передают красоту человеческой души, будь то образы стариков, детей, рабочих или деятелей искусства. Художник мастерски передает внутренний мир своих героев, подчеркивая их индивидуальность, жизненный опыт и надежды.
Рахметов искусно сочетает элементы классической жанровой живописи с эмоциональной открытостью, отражая в своих работах гармонию человека и природы. Среди его известных произведений — портреты писателя Гафура Гуляма, композитора Юнуса Раджаби, скульптора Азамата Хатамова.
О художнике:
Родился в 1952 году в Шымкенте.
Обучался в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова и Ленинградском институте имени И. Е. Репина.
Преподавал в Ташкентском Театрально-художественном институте, руководил факультутомв МРДИ им. К. Бехзода, работал генеральным директором художественных выставок.
Персональные выставки художника прошли в Ташкенте, Сеуле и многих других городах.
В 2001 году награжден почетным званием "Народного художника Узбекистана", член Союза художников и Академии художеств Узбекистана.
Творчество Собира Рахметова — это сочетание философской глубины, мастерства и уважения к людям и природе. Выставка открыта для всех ценителей искусства.