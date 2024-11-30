Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241130/moi-geroi-vystavka-sobira-raxmetova-v-tashkente-46865810.html
"Мои герои": выставка Собира Рахметова в Ташкенте
"Мои герои": выставка Собира Рахметова в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка "Мои герои" Народного художника Узбекистана Собира Рахметова. Гостям представлено более 50 уникальных работ, раскрывающих мир человека и природы через призму таланта мастера.
2024-11-30T18:55+0500
2024-11-30T18:55+0500
музей
выставка
фотолента
ташкент
эксклюзив
узбекистан
картины
искусство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1d/46881242_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba27a652ef9ce1336222d12b3ad2562e.jpg
Собир Рахметов известен умением сочетать точность жанра и глубину образа. Его портреты передают красоту человеческой души, будь то образы стариков, детей, рабочих или деятелей искусства. Художник мастерски передает внутренний мир своих героев, подчеркивая их индивидуальность, жизненный опыт и надежды.Рахметов искусно сочетает элементы классической жанровой живописи с эмоциональной открытостью, отражая в своих работах гармонию человека и природы. Среди его известных произведений — портреты писателя Гафура Гуляма, композитора Юнуса Раджаби, скульптора Азамата Хатамова.О художнике:Творчество Собира Рахметова — это сочетание философской глубины, мастерства и уважения к людям и природе. Выставка открыта для всех ценителей искусства.Подробнее – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1d/46881242_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6d1b5a81efaebefed3d22c9256ce9e58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка ташкент рахметов картина искусство
выставка ташкент рахметов картина искусство

"Мои герои": выставка Собира Рахметова в Ташкенте

18:55 30.11.2024
Подписаться
Эксклюзив
В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка "Мои герои" Народного художника Узбекистана Собира Рахметова. Гостям представлено более 50 уникальных работ, раскрывающих мир человека и природы через призму таланта мастера.
Собир Рахметов известен умением сочетать точность жанра и глубину образа. Его портреты передают красоту человеческой души, будь то образы стариков, детей, рабочих или деятелей искусства. Художник мастерски передает внутренний мир своих героев, подчеркивая их индивидуальность, жизненный опыт и надежды.
Рахметов искусно сочетает элементы классической жанровой живописи с эмоциональной открытостью, отражая в своих работах гармонию человека и природы. Среди его известных произведений — портреты писателя Гафура Гуляма, композитора Юнуса Раджаби, скульптора Азамата Хатамова.
О художнике:
Родился в 1952 году в Шымкенте.
Обучался в Республиканском художественном училище им. П. П. Бенькова и Ленинградском институте имени И. Е. Репина.
Преподавал в Ташкентском Театрально-художественном институте, руководил факультутомв МРДИ им. К. Бехзода, работал генеральным директором художественных выставок.
Персональные выставки художника прошли в Ташкенте, Сеуле и многих других городах.
В 2001 году награжден почетным званием "Народного художника Узбекистана", член Союза художников и Академии художеств Узбекистана.
Творчество Собира Рахметова — это сочетание философской глубины, мастерства и уважения к людям и природе. Выставка открыта для всех ценителей искусства.
Подробнее – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый портрет художника, будь то маленькая девочка, народный артист или писатель, несет в себе философскую глубину и уважение к индивидуальности

Каждый портрет художника, будь то маленькая девочка, народный артист или писатель, несет в себе философскую глубину и уважение к индивидуальности - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждый портрет художника, будь то маленькая девочка, народный артист или писатель, несет в себе философскую глубину и уважение к индивидуальности

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы мастера у входа на выставку

Работы мастера у входа на выставку - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы мастера у входа на выставку

© Sputnik / Бахром Хатамов

Его пейзажи — это гимн природе: наполненные светом и жизнью они отражают гармонию мира, созданного творцом

Его пейзажи — это гимн природе: наполненные светом и жизнью они отражают гармонию мира, созданного творцом - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Его пейзажи — это гимн природе: наполненные светом и жизнью они отражают гармонию мира, созданного творцом

© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое место в творчестве художника занимают портреты известных деятелей: композитор Юнус Раджаби

Особое место в творчестве художника занимают портреты известных деятелей: композитор Юнус Раджаби - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Особое место в творчестве художника занимают портреты известных деятелей: композитор Юнус Раджаби

© Sputnik / Бахром Хатамов

В Босуне

В Босуне - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

В Босуне

© Sputnik / Бахром ХатамовПосетительница выставки
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Посетительница выставки
© Sputnik / Бахром Хатамов

Писатель Гафур Гулям

Писатель Гафур Гулям - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Писатель Гафур Гулям

© Sputnik / Бахром ХатамовТашкентский дом фотографии
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ташкентский дом фотографии
© Sputnik / Бахром ХатамовПосетительница выставки фотографирует картину
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Посетительница выставки фотографирует картину
© Sputnik / Бахром ХатамовЖелтый дом
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Желтый дом
© Sputnik / Бахром Хатамов

На выставке представлено более 50 картин художника

На выставке представлено более 50 картин художника - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На выставке представлено более 50 картин художника

© Sputnik / Бахром ХатамовАфганка
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Афганка
© Sputnik / Бахром ХатамовШодимурад Неъматов
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Шодимурад Неъматов
© Sputnik / Бахром ХатамовПосетительницы выставки
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Посетительницы выставки
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наши предки

Наши предки - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Наши предки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Природа оживает на полотнах благодаря игре света, цветов и теней, погружая зрителя в мир, где природа "дышит" и вибрирует, словно приглашая к диалогу

Природа оживает на полотнах благодаря игре света, цветов и теней, погружая зрителя в мир, где природа &quot;дышит&quot; и вибрирует, словно приглашая к диалогу - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Природа оживает на полотнах благодаря игре света, цветов и теней, погружая зрителя в мир, где природа "дышит" и вибрирует, словно приглашая к диалогу

© Sputnik / Бахром ХатамовГоды испытаний (триптих)
Мои герои: выставка Собира Рахметова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Годы испытаний (триптих)
© Sputnik / Бахром Хатамов

Собир Рахметов — признанный мастер портретной живописи, передающий в своих картинах не только внешний облик, но и душу своих героев

Собир Рахметов — признанный мастер портретной живописи, передающий в своих картинах не только внешний облик, но и душу своих героев - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Собир Рахметов — признанный мастер портретной живописи, передающий в своих картинах не только внешний облик, но и душу своих героев

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0