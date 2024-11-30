https://uz.sputniknews.ru/20241130/moi-geroi-vystavka-sobira-raxmetova-v-tashkente-46865810.html

"Мои герои": выставка Собира Рахметова в Ташкенте

"Мои герои": выставка Собира Рахметова в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В Ташкентском доме фотографии открылась персональная выставка "Мои герои" Народного художника Узбекистана Собира Рахметова. Гостям представлено более 50 уникальных работ, раскрывающих мир человека и природы через призму таланта мастера.

2024-11-30T18:55+0500

2024-11-30T18:55+0500

2024-11-30T18:55+0500

музей

выставка

фотолента

ташкент

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узбекистан

картины

искусство

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Собир Рахметов известен умением сочетать точность жанра и глубину образа. Его портреты передают красоту человеческой души, будь то образы стариков, детей, рабочих или деятелей искусства. Художник мастерски передает внутренний мир своих героев, подчеркивая их индивидуальность, жизненный опыт и надежды.Рахметов искусно сочетает элементы классической жанровой живописи с эмоциональной открытостью, отражая в своих работах гармонию человека и природы. Среди его известных произведений — портреты писателя Гафура Гуляма, композитора Юнуса Раджаби, скульптора Азамата Хатамова.О художнике:Творчество Собира Рахметова — это сочетание философской глубины, мастерства и уважения к людям и природе. Выставка открыта для всех ценителей искусства.Подробнее – в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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