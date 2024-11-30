https://uz.sputniknews.ru/20241130/naraschivanie-investitsiy-i-sokraschenie-bednosti-opredeleny-prioritetnye-zadachi-v-buxare-46886816.html

Наращивание инвестиций и сокращение бедности: определены приоритетные задачи в Бухаре

Наращивание инвестиций и сокращение бедности: определены приоритетные задачи в Бухаре

Sputnik Узбекистан

На совещании с участием президента было отмечено, что экономические показатели области не соответствуют ее потенциалу. Работа по освоению инвестиций, сокращению бедности признана неудовлетворительной. В связи с чем хокимов переведут на чрезвычайный режим работы.

2024-11-30T09:59+0500

2024-11-30T09:59+0500

2024-11-30T10:08+0500

бухарская область

шавкат мирзиёев

инвестиции

безработица

экономика

туризм

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное выявлению дополнительных возможностей, увеличению притока инвестиций и созданию рабочих мест в Бухарской области, сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что прежде экономика этого региона в основном была связана с сельским хозяйством. Однако за последние семь лет в область привлечено свыше $4 млрд инвестиций, что позволило развивать такие отрасли, как энергетика, электротехника, химическая промышленность, фармацевтика, текстильное и кожевенное производство. За минувший период текущего года Бухару посетили 1,5 миллиона иностранных туристов.Поездка главы государства в область 31 мая – 1 июня придала новый импульс ее развитию. Все намеченные в ходе нее задачи будут полностью выполнены к концу года.Вместе с тем важно обеспечить дальнейший рост экономических показателей в 2025 году, повысить занятость и благосостояние населения. С этой целью рабочая группа изучила дополнительные возможности региона и факторы, препятствующие развитию предпринимательства.На совещании, прошедшем в критическом ключе, было отмечено, что экономические показатели области не соответствуют ее потенциалу. Работа по освоению инвестиций, сокращению бедности и безработицы признана неудовлетворительной.В связи с этим хокимы, их заместители и руководители секторов перейдут на чрезвычайный режим работы сроком на шесть месяцев. Весь фокус внимания будет направлен на улучшение этих трех направлений. Особое внимание будет уделено реализации 70 драйверных проектов, основанных на опыте Сайхунобада, Уйчи, Зарбдара и Гиждувана. Они позволят обеспечить доход 150 тысячам человек и вывести из бедности 40 тысяч человек.Как было отмечено, каждый район области может быть специализирован на определенную отрасль промышленности. Например, Пешку и Шафиркан – на производство строительных материалов и текстиля, город Каган, Алатский и Джондорский районы – на пищевую промышленность, а Гиждуван и Ромитан – на химическую. Это позволит реализовать проекты предпринимателей на сумму $150, создать 411 малых предприятий и обеспечить 12 тысяч рабочих мест.В Вабкенте, Каракуле, Джондоре и Алате планируется строительство четырех текстильных фабрик общей стоимостью $320 млн. Это удвоит объем готовой трикотажной и текстильной продукции и создаст 5 тысяч рабочих мест.В следующем году ожидается достижение числа иностранных туристов 2,2 миллиона, а объема экспорта туристических услуг — $600 млн. Этому будет способствовать открытие 69 новых гостиниц и 2 тысяч ремесленных лавок и магазинов.Планируется освоить дополнительные 20 тысяч гектаров земель, что позволит вырастить дополнительно 100 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и обеспечить занятость 2 тысяч человек. На свободных землях приусадебных участков, вдоль каналов и краев полей будут посажены деревья и продовольственные культуры.Еще одна возможность – пастбища. В Бухарской области их площадь превышает 2 миллиона гектаров. В рамках решений, принятых на недавнем совещании по развитию плодоовощеводства, планируется выращивать фисташки на неиспользуемых пастбищах.Хоким Бухарской области представил планы по использованию этих возможностей. В целом, в следующем году за счет иностранных инвестиций на сумму $2 млрд предусматривается реализовать 106 проектов, создать 105 тысяч постоянных рабочих мест, увеличить экспорт на $350 млн.Глава государства указал на недостаточность этих планов, дал указания активизировать усилия и улучшить результаты. Поручено вновь пересмотреть предложения и внести проект соответствующего постановления.

бухарская область

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мирзиёев бухарская область инвестиции туризм сокращение бедности хоким