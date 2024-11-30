https://uz.sputniknews.ru/20241130/rossiyskiy-meditsinskiy-tsentr-gotov-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-46892297.html
Медицинский центр из РФ готов укреплять сотрудничество с научным центром нейрохирургии РУз
Медицинский центр из РФ готов укреплять сотрудничество с научным центром нейрохирургии РУз
Sputnik Узбекистан
На встрече в Новосибирске обсуждены перспективы взаимодействия российского Федерального центра нейрохирургии с Республиканским научным центром нейрохирургии, являющимся одним из ведущих медицинских учреждений в Центральной Азии.
2024-11-30T16:39+0500
2024-11-30T16:39+0500
2024-11-30T16:55+0500
россия
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министерство здравоохранения россии
здравоохранение
новосибирск
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана встретились в Новосибирске с руководством Федерального государственного учреждения "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения России, передает ИА "Дунё".В ходе встречи с главным врачом медицинского учреждения Джамилем Рзаевым были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия центра с аналогичными учреждениями в Узбекистане, в частности Республиканским научным центром нейрохирургии, являющимся одним из ведущих медицинских учреждений в Центральной Азии.Российская сторона отметила опыт узбекских медиков в проведении сложнейших операций, а также интенсивное освоение новых методов лечения заболеваний позвоночника и спинного мозга.Руководство Федерального центра нейрохирургии также сообщило, что узбекские студенты также отлично справляются с возложенными на них задачами и показывают хорошие результаты в работе при прохождении практики.По итогам встречи представители российского центра выразили готовность подписать документы с Республиканским научным центром нейрохирургии, отметив, что это заложит прочные правовые основы для дальнейшего эффективного сотрудничества между сторонами.
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россия новосибирск узбекистан здравоохранение сотрудничество нейрохирургия научный центр
россия новосибирск узбекистан здравоохранение сотрудничество нейрохирургия научный центр
Медицинский центр из РФ готов укреплять сотрудничество с научным центром нейрохирургии РУз
16:39 30.11.2024 (обновлено: 16:55 30.11.2024)
В Новосибирске обсудили перспективы взаимодействия российского Федерального центра нейрохирургии с Республиканским научным центром нейрохирургии, являющимся одним из ведущих медицинских учреждений в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Представители Генерального консульства Узбекистана встретились в Новосибирске с руководством Федерального государственного учреждения "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения России, передает ИА "Дунё".
В ходе встречи с главным врачом медицинского учреждения Джамилем Рзаевым были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия центра с аналогичными учреждениями в Узбекистане, в частности Республиканским научным центром нейрохирургии, являющимся одним из ведущих медицинских учреждений в Центральной Азии.
Российская сторона отметила опыт узбекских медиков в проведении сложнейших операций, а также интенсивное освоение новых методов лечения заболеваний позвоночника и спинного мозга.
Руководство Федерального центра нейрохирургии также сообщило, что узбекские студенты также отлично справляются с возложенными на них задачами и показывают хорошие результаты в работе при прохождении практики.
По итогам встречи представители российского центра выразили готовность подписать документы с Республиканским научным центром нейрохирургии, отметив, что это заложит прочные правовые основы для дальнейшего эффективного сотрудничества между сторонами.