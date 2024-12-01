https://uz.sputniknews.ru/20241201/alishera-usmanova-izbrali-prezidentom-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-46897526.html
Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования
Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования
Sputnik Узбекистан
Ташкенте состоялся очередной Конгресс Международной федерации фехтования (FIE)
2024-12-01T12:10+0500
2024-12-01T12:10+0500
2024-12-01T12:10+0500
спорт
узбекистан
алишер усманов
фехтование
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования, сообщает НОК.Выборы главы организации прошли в Ташкенте в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE).Кроме того, в рамках Конгресса рассмотрели планы FIE на новый Олимпийский цикл и ряд проектов по популяризации фехтования во всем мире.Для справки: Алишер Усманов возглавлял FEI с 2008 по 2022 год.
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спорт, узбекистан, алишер усманов, фехтование
спорт, узбекистан, алишер усманов, фехтование
Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования
Ташкенте состоялся очередной Конгресс Международной федерации фехтования (FIE).
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования, сообщает
НОК.
Выборы главы организации прошли в Ташкенте в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE).
“На выборах президента FIE победил наш соотечественник Алишер Усманов, который возглавит Организацию на новый срок”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках Конгресса рассмотрели планы FIE на новый Олимпийский цикл и ряд проектов по популяризации фехтования во всем мире.
Для справки: Алишер Усманов возглавлял FEI с 2008 по 2022 год.