https://uz.sputniknews.ru/20241201/alishera-usmanova-izbrali-prezidentom-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-46897526.html

Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования

Sputnik Узбекистан

Ташкенте состоялся очередной Конгресс Международной федерации фехтования (FIE)

2024-12-01T12:10+0500

2024-12-01T12:10+0500

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спорт

узбекистан

алишер усманов

фехтование

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования, сообщает НОК.Выборы главы организации прошли в Ташкенте в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE).Кроме того, в рамках Конгресса рассмотрели планы FIE на новый Олимпийский цикл и ряд проектов по популяризации фехтования во всем мире.Для справки: Алишер Усманов возглавлял FEI с 2008 по 2022 год.

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спорт, узбекистан, алишер усманов, фехтование