https://uz.sputniknews.ru/20241201/izvestnyy-kitayskiy-brend-obuvi-planiruet-otkryt-proizvodstvo-v-uzbekistane-46900755.html
Известный китайский бренд обуви планирует открыть производство в Узбекистане
Известный китайский бренд обуви планирует открыть производство в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Стоимость проекта составляет $10 млн. Также в планах — проекты по переработке кожи и выпуску меховых изделий
2024-12-01T14:30+0500
2024-12-01T14:30+0500
2024-12-01T14:30+0500
китай
бренд
производство
обувь
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Известный китайский обувной бренд "Red Dragonfly" планирует открыть производство в Узбекистане, сообщает Узчармсаноат.В ходе визита в КНР председатель ассоциации Акбар Султанов провел переговоры с руководством компании о новом инвестиционном проекте стоимостью $10 млн.Также данная компания, специализирующаяся на производстве деловой, повседневной и спортивной обуви для мужчин и женщин, планирует проекты по переработке кожи и выпуску меховых изделий,Делегация из КНР посетит РУз в декабре чтобы ознакомиться с малыми промзонами, где намерены реализовать инвестпроект.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан обувь производство бренды кнр
узбекистан обувь производство бренды кнр
Известный китайский бренд обуви планирует открыть производство в Узбекистане
Стоимость проекта составляет $10 млн. Также в планах — проекты по переработке кожи и выпуску меховых изделий.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Известный китайский обувной бренд "Red Dragonfly" планирует открыть производство в Узбекистане, сообщает
Узчармсаноат.
В ходе визита в КНР председатель ассоциации Акбар Султанов провел переговоры с руководством компании о новом инвестиционном проекте стоимостью $10 млн.
Также данная компания, специализирующаяся на производстве деловой, повседневной и спортивной обуви для мужчин и женщин, планирует проекты по переработке кожи и выпуску меховых изделий,
Делегация из КНР посетит РУз в декабре чтобы ознакомиться с малыми промзонами, где намерены реализовать инвестпроект.