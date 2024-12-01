https://uz.sputniknews.ru/20241201/izvestnyy-kitayskiy-brend-obuvi-planiruet-otkryt-proizvodstvo-v-uzbekistane-46900755.html

Известный китайский бренд обуви планирует открыть производство в Узбекистане

Известный китайский бренд обуви планирует открыть производство в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Стоимость проекта составляет $10 млн. Также в планах — проекты по переработке кожи и выпуску меховых изделий

2024-12-01T14:30+0500

2024-12-01T14:30+0500

2024-12-01T14:30+0500

китай

бренд

производство

обувь

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Известный китайский обувной бренд "Red Dragonfly" планирует открыть производство в Узбекистане, сообщает Узчармсаноат.В ходе визита в КНР председатель ассоциации Акбар Султанов провел переговоры с руководством компании о новом инвестиционном проекте стоимостью $10 млн.Также данная компания, специализирующаяся на производстве деловой, повседневной и спортивной обуви для мужчин и женщин, планирует проекты по переработке кожи и выпуску меховых изделий,Делегация из КНР посетит РУз в декабре чтобы ознакомиться с малыми промзонами, где намерены реализовать инвестпроект.

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