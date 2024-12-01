https://uz.sputniknews.ru/20241201/rustam-minnixanov-vstretilsya-s-delegatsiey-karakalpakstana-46897241.html
Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили
Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В столице Татарстана в рамках Международного фестиваля национальных культур "Россия – Восток" впервые прошли Дни культуры Каракалпакстана
2024-12-01T11:00+0500
2024-12-01T11:00+0500
2024-12-01T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с находящейся с визитом в Казани делегацией Узбекистана во главе с зампредом Совета Министров Каракалпакстана – министром туризма и культурного наследия Расулом Зарикеевым. Об этом сообщается на сайте Раиса Татарстана.Минниханов поблагодарил гостей за проведение Дней культуры Каракалпакстана и участие в Международном фестивале национальных культур "Восточный базар в Казани".В рамках дней культуры Каракалпакстана зрителям представили спектакль по пьесе Туфана Миннуллина "Четыре жениха Диляфруз" Каракалпакского ТЮЗа, а также концертную программу.Минниханов напомнил, что в мае этого года на Форуме регионов в Ташкенте подписано Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Каракалпакстаном.Речь шла и о дальнейшем развитии межрегионального взаимодействия, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, организации взаимных визитов делегаций, проведения "roadshow" и информационных туров для популяризации туристической отрасли, организации обучения студентов.
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минниханов делегация каракалпакстана
минниханов делегация каракалпакстана
Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили
В столице Татарстана в рамках Международного фестиваля национальных культур "Россия – Восток" впервые прошли Дни культуры Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с находящейся с визитом в Казани делегацией Узбекистана во главе с зампредом Совета Министров Каракалпакстана – министром туризма и культурного наследия Расулом Зарикеевым. Об этом сообщается на сайте Раиса Татарстана.
Минниханов поблагодарил гостей за проведение Дней культуры Каракалпакстана и участие в Международном фестивале национальных культур "Восточный базар в Казани".
В рамках дней культуры Каракалпакстана зрителям представили спектакль по пьесе Туфана Миннуллина "Четыре жениха Диляфруз" Каракалпакского ТЮЗа, а также концертную программу.
Минниханов напомнил, что в мае этого года на Форуме регионов в Ташкенте подписано Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Каракалпакстаном.
"Уверен, данный документ позволит укрепить наши связи, — сказал он. — Также между нашими парламентами действует рабочая группа по развитию межпарламентского сотрудничества".
Речь шла и о дальнейшем развитии межрегионального взаимодействия, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, организации взаимных визитов делегаций, проведения "roadshow" и информационных туров для популяризации туристической отрасли, организации обучения студентов.