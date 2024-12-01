https://uz.sputniknews.ru/20241201/rustam-minnixanov-vstretilsya-s-delegatsiey-karakalpakstana-46897241.html

Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили

Рустам Минниханов встретился с делегацией Каракалпакстана — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В столице Татарстана в рамках Международного фестиваля национальных культур "Россия – Восток" впервые прошли Дни культуры Каракалпакстана

2024-12-01T11:00+0500

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2024-12-01T11:00+0500

татарстан

рустам минниханов

встреча

делегация

каракалпакстан

казань

сотрудничество

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с находящейся с визитом в Казани делегацией Узбекистана во главе с зампредом Совета Министров Каракалпакстана – министром туризма и культурного наследия Расулом Зарикеевым. Об этом сообщается на сайте Раиса Татарстана.Минниханов поблагодарил гостей за проведение Дней культуры Каракалпакстана и участие в Международном фестивале национальных культур "Восточный базар в Казани".В рамках дней культуры Каракалпакстана зрителям представили спектакль по пьесе Туфана Миннуллина "Четыре жениха Диляфруз" Каракалпакского ТЮЗа, а также концертную программу.Минниханов напомнил, что в мае этого года на Форуме регионов в Ташкенте подписано Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Каракалпакстаном.Речь шла и о дальнейшем развитии межрегионального взаимодействия, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, организации взаимных визитов делегаций, проведения "roadshow" и информационных туров для популяризации туристической отрасли, организации обучения студентов.

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минниханов делегация каракалпакстана