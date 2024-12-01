https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-eaes-zapustili-pilotnyy-proekt-46895309.html

Ускорит получение и проверку транспортных документов: в ЕАЭС запустили пилотный проект

Ускорит получение и проверку транспортных документов: в ЕАЭС запустили пилотный проект

Sputnik Узбекистан

Использование электронных международных транспортных накладных также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур

2024-12-01T09:50+0500

2024-12-01T09:50+0500

2024-12-01T09:50+0500

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цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Заместители глав правительств государств ЕАЭС в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии дали старт пилотному проекту по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Его реализация ускорит процессы получения и проверки транспортных документов, а также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.Применение e-CMR — электронной версии традиционной бумажной накладной при транспортировке грузов снизит временные затраты перевозчиков. Так, при использовании электронных документов нужно не больше одной минуты против 20 с лишним минут при работе с бумажной транспортной накладной. Кроме того, по данным международных экспертов, себестоимость использования e-CMR, включая выпуск, подписание, отправку, уточнение статуса и архивирование составляет 1,6 евро против 6,23 евро в случае с бумажной транспортной накладной, добавили в пресс-службе ЕЭК

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