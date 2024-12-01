https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-eaes-zapustili-pilotnyy-proekt-46895309.html
Ускорит получение и проверку транспортных документов: в ЕАЭС запустили пилотный проект
Ускорит получение и проверку транспортных документов: в ЕАЭС запустили пилотный проект
Sputnik Узбекистан
Использование электронных международных транспортных накладных также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур
2024-12-01T09:50+0500
2024-12-01T09:50+0500
2024-12-01T09:50+0500
еаэс
транспорт
документы
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Заместители глав правительств государств ЕАЭС в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии дали старт пилотному проекту по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Его реализация ускорит процессы получения и проверки транспортных документов, а также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.Применение e-CMR — электронной версии традиционной бумажной накладной при транспортировке грузов снизит временные затраты перевозчиков. Так, при использовании электронных документов нужно не больше одной минуты против 20 с лишним минут при работе с бумажной транспортной накладной. Кроме того, по данным международных экспертов, себестоимость использования e-CMR, включая выпуск, подписание, отправку, уточнение статуса и архивирование составляет 1,6 евро против 6,23 евро в случае с бумажной транспортной накладной, добавили в пресс-службе ЕЭК
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MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс пилотный проект транспорт документы
еаэс пилотный проект транспорт документы
Ускорит получение и проверку транспортных документов: в ЕАЭС запустили пилотный проект
Использование электронных международных транспортных накладных также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Заместители глав правительств государств ЕАЭС в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии дали старт пилотному проекту по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Союза. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Основная цель пилотного проекта – обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами разных стран с использованием механизмов цифровой подписи и "доверенной третьей стороны", — говорится в сообщении.
Его реализация ускорит процессы получения и проверки транспортных документов, а также снизит издержки при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.
"Результаты пилотного проекта будут использованы при реализации одного из сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, а также в деятельности по переходу к применению электронных документов, которые должна содержать навигационная пломба", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Применение e-CMR — электронной версии традиционной бумажной накладной при транспортировке грузов снизит временные затраты перевозчиков. Так, при использовании электронных документов нужно не больше одной минуты против 20 с лишним минут при работе с бумажной транспортной накладной. Кроме того, по данным международных экспертов, себестоимость использования e-CMR, включая выпуск, подписание, отправку, уточнение статуса и архивирование составляет 1,6 евро против 6,23 евро в случае с бумажной транспортной накладной, добавили в пресс-службе ЕЭК