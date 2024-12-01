https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-londone-nashli-unikalnuyu-rukopis-xamsy-46905773.html

В Лондоне нашли уникальную рукопись "Хамсы"

В Лондоне нашли уникальную рукопись "Хамсы"

Sputnik Узбекистан

Эта и еще одна рукопись, которые хранятся в аукционном доме, созданы под влиянием искусства книгописания эпохи Тимуридов

2024-12-01T18:30+0500

2024-12-01T18:30+0500

2024-12-01T18:30+0500

общество

культура

рукописи

великобритания

лондон

узбекистан

делегация

центр исламской цивилизации

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Лондоне нашли уникальную рукопись "Хамсы", сообщает пресс-служба Центра исламской цивилизации при Кабмине РУз.В ходе визита в Великобританию делегация Узбекистана из числа представителей Центра исламской цивилизации, Международных научно-исследовательских центров Имама Мотуриди, Имама Бухари и Имама Термизи познакомилась с редкой рукописью произведения "Хамса", переписанной в 1524 году.Сара Пламбли, руководитель отдела искусства Ислама и Индии аукционного дома Christie’s показала гостям несколько рукописей, хранящихся в аукционном доме. Одна из них — рукопись "Хамсы", переписанная представителем восточной классической литературы Ходжей Кирмонием в 1524 году. Другая — поэма "Шамс и Муштари", переписанная в 1494 году Шамсиддиным Мухаммадом Ассором в Тебризе. Обе рукописи созданы под влиянием искусства книгописания эпохи Тимуридов.Также сотрудники аукционного дома продемонстрировали ряд артефактов, относящихся к культурному наследию Центральной Азии. Среди них согдийский костюм VIII века, керамические сосуды, относящиеся к эпохе Саманидов, плитка из древних зданий, а также рукописи Корана, предположительно переписанные в эпоху мамлюков и Тимуридов.Для справки: “Хамса” (“Пятерица”) — основной поэтический труд Алишера Навои, написанный на чагатайском языке. Поэт объединил в единое произведение пять поэм, пять самостоятельных художественных единиц: “Смятение праведных”, “Фархад и Ширин”, “Лейли и Меджнун”, “Семь планет”, “Стена Искандара”.

великобритания

лондон

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