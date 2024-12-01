https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-stambule-mojet-poyavitsya-uzbekskaya-shkola-46900249.html
В Стамбуле может появиться узбекская школа
В Стамбуле может появиться узбекская школа
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили сотрудничество в сфере образования и культуры, а также продвижение туристического потенциала Узбекистана
2024-12-01T13:20+0500
2024-12-01T13:20+0500
2024-12-01T13:20+0500
узбекистан
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стамбул
сотрудничество
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культура
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Расширение сотрудничества в сфере образования, включая создание узбекской школы в Стамбуле обсудили генеральный консул РУз Шерзод Абдуназаров и заместитель руководителя Стамбульского городского управления Минобразования Турции Бюлент Алаш. Об этом сообщает ИА "Дунё".По мнению сторон, сотрудничество в сфере образования и культуры может послужить дальнейшему продвижению туристического потенциала Узбекистана.Встреча прошла в рамках мероприятия, организованного Генеральным консульством вместе с МДШО и направленного на демонстрацию богатого культурного наследия республики. Среди более 200 его участников — узбекистанцы временно и постоянно проживающие в Стамбуле, представители госорганов Турции, эксперты в области культуры и образования, предприниматели, руководители общественных организаций, представители туристической сферы.Гостям рассказали об исторических памятниках Узбекистана, традициях, национальной кухне и популярных туристических направлениях.Школьный театр "Турон" представил спектакль "Бунт духов" по пьесе Эркина Вахидова.
узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекские школы стамбул
В Стамбуле может появиться узбекская школа
Стороны обсудили сотрудничество в сфере образования и культуры, а также продвижение туристического потенциала Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik
. Расширение сотрудничества в сфере образования, включая создание узбекской школы в Стамбуле обсудили генеральный консул РУз Шерзод Абдуназаров и заместитель руководителя Стамбульского городского управления Минобразования Турции Бюлент Алаш. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
По мнению сторон, сотрудничество в сфере образования и культуры может послужить дальнейшему продвижению туристического потенциала Узбекистана.
Встреча прошла в рамках мероприятия, организованного Генеральным консульством вместе с МДШО и направленного на демонстрацию богатого культурного наследия республики. Среди более 200 его участников — узбекистанцы временно и постоянно проживающие в Стамбуле, представители госорганов Турции, эксперты в области культуры и образования, предприниматели, руководители общественных организаций, представители туристической сферы.
Гостям рассказали об исторических памятниках Узбекистана, традициях, национальной кухне и популярных туристических направлениях.
Школьный театр "Турон" представил спектакль "Бунт духов" по пьесе Эркина Вахидова.