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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241201/voennoslujaschie-rf-osvobodili-ilinku-i-petrovku-v-dnr-46902204.html
Военнослужащие РФ освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Военнослужащие РФ освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировок войск “Юг”и ”Центр”
2024-12-01T15:40+0500
2024-12-01T15:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские военные освободили Ильинку и Петровку в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В свою очередь, подразделения группировки российских войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР.При этом, Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение трем четырем украинским и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак.В результате украинская армия потеряла:Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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россия бойцы днр населенные пункты контроль
россия бойцы днр населенные пункты контроль

Военнослужащие РФ освободили Ильинку и Петровку в ДНР

15:40 01.12.2024
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2024
© Sputnik / РИА Новости
/
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировок войск “Юг” и ”Центр”.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские военные освободили Ильинку и Петровку в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
В свою очередь, подразделения группировки российских войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
При этом, Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
около 380 военнослужащих;
американский бронетранспортер М113;
два автомобиля;
британская гаубица FH-70.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение трем четырем украинским и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак.
В результате украинская армия потеряла:
более 470 солдат;
две боевые бронированные машины "Козак";
два автомобиля;
орудие Д-20;
гаубицу "Мста-Б";
две гаубицы Д-30.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
649 самолетов;
283 вертолета;
37 013 беспилотных летательных аппаратов;
586 зенитных ракетных комплексов;
19 577 танков и других боевых бронированных машин;
1 497 боевых машин реактивных систем залпового огня;
18 807 орудий полевой артиллерии и минометов;
28 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
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