Военнослужащие РФ освободили Ильинку и Петровку в ДНР
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
© Sputnik / РИА Новости/
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировок войск “Юг” и ”Центр”.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские военные освободили Ильинку и Петровку в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
В свою очередь, подразделения группировки российских войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
При этом, Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
около 380 военнослужащих;
американский бронетранспортер М113;
два автомобиля;
британская гаубица FH-70.
Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение трем четырем украинским и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак.
В результате украинская армия потеряла:
более 470 солдат;
две боевые бронированные машины "Козак";
два автомобиля;
орудие Д-20;
гаубицу "Мста-Б";
две гаубицы Д-30.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
649 самолетов;
283 вертолета;
37 013 беспилотных летательных аппаратов;
586 зенитных ракетных комплексов;
19 577 танков и других боевых бронированных машин;
1 497 боевых машин реактивных систем залпового огня;
18 807 орудий полевой артиллерии и минометов;
28 905 единиц специальной военной автомобильной техники.