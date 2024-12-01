https://uz.sputniknews.ru/20241201/voennoslujaschie-rf-osvobodili-ilinku-i-petrovku-v-dnr-46902204.html

Военнослужащие РФ освободили Ильинку и Петровку в ДНР

Военнослужащие РФ освободили Ильинку и Петровку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировок войск “Юг”и ”Центр”

2024-12-01T15:40+0500

2024-12-01T15:40+0500

2024-12-01T15:40+0500

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Российские военные освободили Ильинку и Петровку в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В свою очередь, подразделения группировки российских войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР.При этом, Южная группировка нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Часова Яра, Предтечино, Курахово и Дылеевки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Группировка "Центр", в свою очередь, нанесла поражение трем четырем украинским и 49-му штурмовому батальону в районах Дзержинска, Щербиновки, Пушкино, Новоалексеевки и Зари, а также отразила 11 контратак.В результате украинская армия потеряла:Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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