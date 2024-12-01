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https://uz.sputniknews.ru/20241201/zima-nachinaetsya-s-yakutii-kakie-raboty-sozdali-na-konkurse-skulptur-46904996.html
Зима начинается с Якутии: какие работы создали на конкурсе скульптур
Зима начинается с Якутии: какие работы создали на конкурсе скульптур
Sputnik Узбекистан
Зимние скульпторы соревновались в Якутске за звание лучшего.
2024-12-01T19:05+0500
2024-12-01T19:05+0500
фотолента
зима
якутия
конкурс
скульптура
снег
лед
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Именно в Якутии 1 декабря начинается российская зима. Организованный здесь ежегодный фестиваль, посвящен вечной мерзлоте, сибирскому холоду и северному гостеприимству. Он является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России, и направлен на закрепление брендов, связанных с климатическими особенностями республики.В Якутске с 25 ноября по 1 декабря в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходил международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии".
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зима якутия конкурс скульптуры
зима якутия конкурс скульптуры

Зима начинается с Якутии: какие работы создали на конкурсе скульптур

19:05 01.12.2024
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Зимние скульпторы соревновались в Якутске за звание лучшего.
Именно в Якутии 1 декабря начинается российская зима. Организованный здесь ежегодный фестиваль, посвящен вечной мерзлоте, сибирскому холоду и северному гостеприимству. Он является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России, и направлен на закрепление брендов, связанных с климатическими особенностями республики.
В Якутске с 25 ноября по 1 декабря в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходил международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии".

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Мастера создавали настоящие произведения искусства из снега и льда

Мастера создавали настоящие произведения искусства из снега и льда - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
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Мастера создавали настоящие произведения искусства из снега и льда

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Погода всячески помогала конкурсантам

Погода всячески помогала конкурсантам - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
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Погода всячески помогала конкурсантам

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Снежные и ледовые скульптуры — одна из самых популярных и любимых локаций туристов и жителей города


Снежные и ледовые скульптуры — одна из самых популярных и любимых локаций туристов и жителей города - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
Перейти в фотобанк

Снежные и ледовые скульптуры — одна из самых популярных и любимых локаций туристов и жителей города


© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Ледяные и снежные фигуры изготавливают на открытом воздухе, поэтому конкурс "Бриллианты Якутии" называют одним из самых экстремальных мероприятий фестиваля

Ледяные и снежные фигуры изготавливают на открытом воздухе, поэтому конкурс &quot;Бриллианты Якутии&quot; называют одним из самых экстремальных мероприятий фестиваля - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
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Ледяные и снежные фигуры изготавливают на открытом воздухе, поэтому конкурс "Бриллианты Якутии" называют одним из самых экстремальных мероприятий фестиваля

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Двадцать команд соревновались в трех конкурсах. Блицтурнир по ледовым скульптурам на тему "О Родине, о мужестве, о славе", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Орджоникидзе. Отдельные конкурсы по ледовым и снежным скульптурам прошли в ледовом парке "Северное сияние"

Двадцать команд соревновались в трех конкурсах. Блицтурнир по ледовым скульптурам на тему &quot;О Родине, о мужестве, о славе&quot;, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Орджоникидзе. Отдельные конкурсы по ледовым и снежным скульптурам прошли в ледовом парке &quot;Северное сияние&quot; - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
Перейти в фотобанк

Двадцать команд соревновались в трех конкурсах. Блицтурнир по ледовым скульптурам на тему "О Родине, о мужестве, о славе", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Орджоникидзе. Отдельные конкурсы по ледовым и снежным скульптурам прошли в ледовом парке "Северное сияние"

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Свое мастерство показали команды со всей Якутии, из КНР, Монголии, Хабаровского и Приморского краев

Свое мастерство показали команды со всей Якутии, из КНР, Монголии, Хабаровского и Приморского краев - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
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Свое мастерство показали команды со всей Якутии, из КНР, Монголии, Хабаровского и Приморского краев

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Организаторы предоставили участникам конкурса необходимые материалы: ледовые блоки, прессованный снег, помощь техперсонала и средств малой механизации на рабочей площадке

Организаторы предоставили участникам конкурса необходимые материалы: ледовые блоки, прессованный снег, помощь техперсонала и средств малой механизации на рабочей площадке - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
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Организаторы предоставили участникам конкурса необходимые материалы: ледовые блоки, прессованный снег, помощь техперсонала и средств малой механизации на рабочей площадке

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

За звание лучших боролись как известные, так и начинающие скульпторы

За звание лучших боролись как известные, так и начинающие скульпторы - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
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За звание лучших боролись как известные, так и начинающие скульпторы

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Ежегодно Якутск украшается неповторимыми ледовыми и снежными скульптурами

Ежегодно Якутск украшается неповторимыми ледовыми и снежными скульптурами - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
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Ежегодно Якутск украшается неповторимыми ледовыми и снежными скульптурами

© Sputnik / Andrey Sorokin / Перейти в фотобанк

Жюри оценивало работы мастеров по следующим критериям: полнота и выразительность раскрытия темы; техника и мастерство обработки материала; степень законченности произведения; рациональное использование материала; визуальное и эстетическое воздействие на зрителя

Жюри оценивало работы мастеров по следующим критериям: полнота и выразительность раскрытия темы; техника и мастерство обработки материала; степень законченности произведения; рациональное использование материала; визуальное и эстетическое воздействие на зрителя - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Andrey Sorokin
/
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Жюри оценивало работы мастеров по следующим критериям: полнота и выразительность раскрытия темы; техника и мастерство обработки материала; степень законченности произведения; рациональное использование материала; визуальное и эстетическое воздействие на зрителя

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