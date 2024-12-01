Зима начинается с Якутии: какие работы создали на конкурсе скульптур
Мастера создавали настоящие произведения искусства из снега и льда
Мастера создавали настоящие произведения искусства из снега и льда
Погода всячески помогала конкурсантам
Снежные и ледовые скульптуры — одна из самых популярных и любимых локаций туристов и жителей города
Снежные и ледовые скульптуры — одна из самых популярных и любимых локаций туристов и жителей города
Ледяные и снежные фигуры изготавливают на открытом воздухе, поэтому конкурс "Бриллианты Якутии" называют одним из самых экстремальных мероприятий фестиваля
Ледяные и снежные фигуры изготавливают на открытом воздухе, поэтому конкурс "Бриллианты Якутии" называют одним из самых экстремальных мероприятий фестиваля
Двадцать команд соревновались в трех конкурсах. Блицтурнир по ледовым скульптурам на тему "О Родине, о мужестве, о славе", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Орджоникидзе. Отдельные конкурсы по ледовым и снежным скульптурам прошли в ледовом парке "Северное сияние"
Двадцать команд соревновались в трех конкурсах. Блицтурнир по ледовым скульптурам на тему "О Родине, о мужестве, о славе", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на площади Орджоникидзе. Отдельные конкурсы по ледовым и снежным скульптурам прошли в ледовом парке "Северное сияние"
Свое мастерство показали команды со всей Якутии, из КНР, Монголии, Хабаровского и Приморского краев
Свое мастерство показали команды со всей Якутии, из КНР, Монголии, Хабаровского и Приморского краев
Организаторы предоставили участникам конкурса необходимые материалы: ледовые блоки, прессованный снег, помощь техперсонала и средств малой механизации на рабочей площадке
Организаторы предоставили участникам конкурса необходимые материалы: ледовые блоки, прессованный снег, помощь техперсонала и средств малой механизации на рабочей площадке
За звание лучших боролись как известные, так и начинающие скульпторы
За звание лучших боролись как известные, так и начинающие скульпторы
Ежегодно Якутск украшается неповторимыми ледовыми и снежными скульптурами
Ежегодно Якутск украшается неповторимыми ледовыми и снежными скульптурами
Жюри оценивало работы мастеров по следующим критериям: полнота и выразительность раскрытия темы; техника и мастерство обработки материала; степень законченности произведения; рациональное использование материала; визуальное и эстетическое воздействие на зрителя
Жюри оценивало работы мастеров по следующим критериям: полнота и выразительность раскрытия темы; техника и мастерство обработки материала; степень законченности произведения; рациональное использование материала; визуальное и эстетическое воздействие на зрителя