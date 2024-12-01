https://uz.sputniknews.ru/20241201/zima-nachinaetsya-s-yakutii-kakie-raboty-sozdali-na-konkurse-skulptur-46904996.html

Зима начинается с Якутии: какие работы создали на конкурсе скульптур

Зима начинается с Якутии: какие работы создали на конкурсе скульптур

Sputnik Узбекистан

Зимние скульпторы соревновались в Якутске за звание лучшего.

2024-12-01T19:05+0500

2024-12-01T19:05+0500

2024-12-01T19:05+0500

фотолента

зима

якутия

конкурс

скульптура

снег

лед

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Именно в Якутии 1 декабря начинается российская зима. Организованный здесь ежегодный фестиваль, посвящен вечной мерзлоте, сибирскому холоду и северному гостеприимству. Он является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России, и направлен на закрепление брендов, связанных с климатическими особенностями республики.В Якутске с 25 ноября по 1 декабря в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходил международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии".

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