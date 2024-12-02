https://uz.sputniknews.ru/20241202/eaes-trebovaniya-k-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoy-produktsii-46908400.html

Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции

Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции

Sputnik Узбекистан

Это окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, поскольку исключит разночтения

2024-12-02T11:00+0500

2024-12-02T11:00+0500

2024-12-02T11:00+0500

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парфюмерия

косметика

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщает пресс-служба ЕЭК.Кроме того, обновили понятийный аппарат техрегламента. Установили возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных.В отношении упаковки средств гигиены полости рта установили требование о необходимости контроля первого вскрытия. Также ввели запрет на использование в названии парфюмерно-косметической продукции торговых наименований зарегистрированных лекарств или медизделий.Вступление в силу изменений окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, отметили в пресс-службе ЕЭК.В изменениях установили однозначные требования в тех случаях, когда была необходимость уточнения. Например, в части семейной косметики возникало много вопросов и разночтений: нужно ли применять требования к такой продукции как к детской, в семье ведь могут быть дети. Изменениями же определено, что на упаковке семейной косметики обязательно нужно указывать минимальный возраст пользователей, в зависимости от которого будут применять те или иные требования.Изменения вступят в силу через год после их официального опубликования за исключением отдельных положений, уточнили в ЕЭК.

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