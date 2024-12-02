https://uz.sputniknews.ru/20241202/eaes-trebovaniya-k-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoy-produktsii-46908400.html
Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции
Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции
Sputnik Узбекистан
Это окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, поскольку исключит разночтения
2024-12-02T11:00+0500
2024-12-02T11:00+0500
2024-12-02T11:00+0500
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еаэс
парфюмерия
косметика
безопасность
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщает пресс-служба ЕЭК.Кроме того, обновили понятийный аппарат техрегламента. Установили возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных.В отношении упаковки средств гигиены полости рта установили требование о необходимости контроля первого вскрытия. Также ввели запрет на использование в названии парфюмерно-косметической продукции торговых наименований зарегистрированных лекарств или медизделий.Вступление в силу изменений окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, отметили в пресс-службе ЕЭК.В изменениях установили однозначные требования в тех случаях, когда была необходимость уточнения. Например, в части семейной косметики возникало много вопросов и разночтений: нужно ли применять требования к такой продукции как к детской, в семье ведь могут быть дети. Изменениями же определено, что на упаковке семейной косметики обязательно нужно указывать минимальный возраст пользователей, в зависимости от которого будут применять те или иные требования.Изменения вступят в силу через год после их официального опубликования за исключением отдельных положений, уточнили в ЕЭК.
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еаэс парфюмерия косметика безопасность
еаэс парфюмерия косметика безопасность
Еще безопаснее: в ЕАЭС уточнили требования к парфюмерно-косметической продукции
Это окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, поскольку исключит разночтения.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Уточнена область применения техрегламента в отношении парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия. Эта норма касается, например, увлажняющего крема, нанесенного на детские подгузники, или антицеллюлитной пропитки джинсов”, — говорится в сообщении.
Кроме того, обновили понятийный аппарат техрегламента. Установили возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных.
В отношении упаковки средств гигиены полости рта установили требование о необходимости контроля первого вскрытия.
Также ввели запрет на использование в названии парфюмерно-косметической продукции торговых наименований зарегистрированных лекарств или медизделий.
Вступление в силу изменений окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей, отметили в пресс-службе ЕЭК.
В изменениях установили однозначные требования в тех случаях, когда была необходимость уточнения. Например, в части семейной косметики возникало много вопросов и разночтений: нужно ли применять требования к такой продукции как к детской, в семье ведь могут быть дети. Изменениями же определено, что на упаковке семейной косметики обязательно нужно указывать минимальный возраст пользователей, в зависимости от которого будут применять те или иные требования.
Изменения вступят в силу через год после их официального опубликования за исключением отдельных положений, уточнили в ЕЭК.