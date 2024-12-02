https://uz.sputniknews.ru/20241202/kazanskiy-federalnyy-universitet-rasshirit-svyazi-s-uzbekskimi-partnerami-46909128.html
Казанский федеральный университет намерен расширить связи с узбекскими партнерами
Казанский федеральный университет намерен расширить связи с узбекскими партнерами
Sputnik Узбекистан
В планах российского вуза — совместная работа с 70 научно-образовательными организациями Узбекистана, включая ведущие университеты и научные центры. 02.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-02T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Казанский федеральный университет хочет расширить связи с узбекскими партнерами. Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Нодиржона Касимова с ректором КФУ Ленаром Сафиным, сообщает ИА "Дунё".Сафин поблагодарил руководство республики за поддержку и непосредственное участие в реализации такого важного проекта, как открытие первого официального зарубежного филиала Казанского университета.Как отмечалось, филиал КФУ в Джизакской области является главным стратегическим проектом Казанского университета в Центральной Азии.В свою очередь Нодиржон Касимов подчеркнул, что в данном вузе созданы необходимые условия для всестороннего развития узбекских студентов, и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа укрепит сложившиеся исторические и культурные связи между двумя странами.Ленар Сафин также высказал готовность к расширению сотрудничества с узбекскими вузами по широкому спектру направлений.В частности, речь шла о взаимодействии с 70 научно-образовательными организациями Узбекистана, включая ведущие университеты и научные центры.
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общество, узбекистан, россия, татарстан, казань, вузы, сотрудничество, образование
общество, узбекистан, россия, татарстан, казань, вузы, сотрудничество, образование
Казанский федеральный университет намерен расширить связи с узбекскими партнерами
В планах российского вуза — совместная работа с 70 научно-образовательными организациями Узбекистана, включая ведущие университеты и научные центры.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Казанский федеральный университет хочет расширить связи с узбекскими партнерами. Об этом шла речь в ходе встречи Генерального консула Узбекистана Нодиржона Касимова с ректором КФУ Ленаром Сафиным, сообщает
ИА "Дунё".
Сафин поблагодарил руководство республики за поддержку и непосредственное участие в реализации такого важного проекта, как открытие первого официального зарубежного филиала Казанского университета.
Как отмечалось, филиал КФУ в Джизакской области является главным стратегическим проектом Казанского университета в Центральной Азии.
В свою очередь Нодиржон Касимов подчеркнул, что в данном вузе созданы необходимые условия для всестороннего развития узбекских студентов, и выразил надежду, что дальнейшая совместная работа укрепит сложившиеся исторические и культурные связи между двумя странами.
Ленар Сафин также высказал готовность к расширению сотрудничества с узбекскими вузами по широкому спектру направлений.
В частности, речь шла о взаимодействии с 70 научно-образовательными организациями Узбекистана, включая ведущие университеты и научные центры.