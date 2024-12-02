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С чем связан рост денежных переводов в Узбекистан из России — ЦБ

С чем связан рост денежных переводов в Узбекистан из России — ЦБ

Sputnik Узбекистан

В январе-октябре 2024-го 78% всех переводов в республику поступили из России ($9,8 млрд), что на 35% больше по сравнению с прошлым годом

2024-12-02T13:20+0500

2024-12-02T13:20+0500

2024-12-02T13:20+0500

узбекистан

россия

цб

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает Центробанк республики.В кратком обзоре валютных операций физических лиц, размещенном на сайте регулятора указано, что в январе – октябре 2024-го объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом 78% всех переводов поступили из России ($9,8 млрд), что на 35% больше по сравнению с прошлым годомНаблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объема международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнерах, принимающих трудовых мигрантов.Среди других факторов роста Центробанк называет диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны.В частности, за этот же период объем денежных переводов, полученных из США вырос на 37%, из Республики Корея — на 71%, из Великобритании —на 76% и стран Европейского союза (ЕС) — на 41%.

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