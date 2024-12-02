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С чем связан рост денежных переводов в Узбекистан из России — ЦБ
С чем связан рост денежных переводов в Узбекистан из России — ЦБ
Sputnik Узбекистан
В январе-октябре 2024-го 78% всех переводов в республику поступили из России ($9,8 млрд), что на 35% больше по сравнению с прошлым годом
2024-12-02T13:20+0500
2024-12-02T13:20+0500
2024-12-02T13:20+0500
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россия
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денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает Центробанк республики.В кратком обзоре валютных операций физических лиц, размещенном на сайте регулятора указано, что в январе – октябре 2024-го объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом 78% всех переводов поступили из России ($9,8 млрд), что на 35% больше по сравнению с прошлым годомНаблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объема международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнерах, принимающих трудовых мигрантов.Среди других факторов роста Центробанк называет диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны.В частности, за этот же период объем денежных переводов, полученных из США вырос на 37%, из Республики Корея — на 71%, из Великобритании —на 76% и стран Европейского союза (ЕС) — на 41%.
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цб узбекистан россия денежные переводы
цб узбекистан россия денежные переводы
С чем связан рост денежных переводов в Узбекистан из России — ЦБ
В январе – октябре 2024-го 78% всех переводов в республику поступили из России ($9,8 млрд), что на 35% больше по сравнению с прошлым годом.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Рост денежных переводов в Узбекистан из России в этом году связан с увеличением зарплаты трудовых мигрантов на российском рынке, сообщает
Центробанк республики.
В кратком обзоре валютных операций физических лиц, размещенном на сайте регулятора указано, что в январе – октябре 2024-го объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 34% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом 78% всех переводов поступили из России ($9,8 млрд), что на 35% больше по сравнению с прошлым годом
Наблюдаемая в 2024 году тенденция увеличения объема международных денежных переводов в Узбекистан связана с ростом экономической активности и оплаты труда в основных странах-партнерах, принимающих трудовых мигрантов.
"К примеру, согласно данным открытых источников, средний размер предлагаемой заработной платы в основных сферах деятельности мигрантов в России увеличился на 38%. В частности, заработная плата среди трудовых мигрантов в сфере строительства в России выросла на 55%, доставки — на 48%, услугах такси и ресторана — на 46%, а также в сфере грузоперевозок — на 14%", — говорится в материалах Центробанка РУз.
Среди других факторов роста Центробанк называет диверсификацию и увеличение потока трудовой миграции в развитые страны.
“Согласно данным Агентства по миграции Узбекистана, с начала 2024 года количество граждан, официально отправленных на работу за границу, преимущественно в развитые страны, с соблюдением порядка и норм организованной внешней трудовой миграции, превысило 113 тысяч человек, что в 3,6 раза больше по сравнению с прошлым годом”, — указано в кратком обзоре.
В частности, за этот же период объем денежных переводов, полученных из США вырос на 37%, из Республики Корея — на 71%, из Великобритании —на 76% и стран Европейского союза (ЕС) — на 41%.