https://uz.sputniknews.ru/20241202/tseny-na-plov-v-uzbekistane-46913720.html

В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане — инфографика

В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно наблюдать диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана.

2024-12-02T15:40+0500

2024-12-02T15:40+0500

2024-12-02T15:40+0500

инфографика

узбекистан

плов

индекс плова

ташкент

наманганская область

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В ноябре 2024-го стоимость самого популярного блюда узбекской кухни в разных регионах республики варьировалась от 22 200 до 34 500 тыс. сумов.Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 500 сумов. Разница с октябрем и сентябрем — 41 сум.На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 700 сумов (33 тыс. 717 сумов оно стоило в октябре, 33 тыс. 884 сума — в сентябре).Самой бюджетной цена плова остается в Наманганской области — 22 200 сумов (22 201 сум в октябре и сентябре).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

наманганская область

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