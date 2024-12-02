https://uz.sputniknews.ru/20241202/tseny-na-plov-v-uzbekistane-46913720.html
В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане — инфографика
В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно наблюдать диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана.
2024-12-02T15:40+0500
2024-12-02T15:40+0500
2024-12-02T15:40+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
ташкент
наманганская область
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В ноябре 2024-го стоимость самого популярного блюда узбекской кухни в разных регионах республики варьировалась от 22 200 до 34 500 тыс. сумов.Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 500 сумов. Разница с октябрем и сентябрем — 41 сум.На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 700 сумов (33 тыс. 717 сумов оно стоило в октябре, 33 тыс. 884 сума — в сентябре).Самой бюджетной цена плова остается в Наманганской области — 22 200 сумов (22 201 сум в октябре и сентябре).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
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узбекистан плов цены
В каком регионе дешевле: цены на плов в Узбекистане — инфографика
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно наблюдать диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана.
В ноябре 2024-го стоимость самого популярного блюда узбекской кухни в разных регионах республики варьировалась от 22 200 до 34 500 тыс. сумов.
Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 500 сумов. Разница с октябрем и сентябрем — 41 сум.
На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 700 сумов (33 тыс. 717 сумов оно стоило в октябре, 33 тыс. 884 сума — в сентябре).
Самой бюджетной цена плова остается в Наманганской области — 22 200 сумов (22 201 сум в октябре и сентябре).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.