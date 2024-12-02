https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-ne-primet-yunosheskie-aziatskie-igry-2025-46915495.html
Узбекистан не примет юношеские Азиатские игры 2025 — причина
Узбекистан не примет юношеские Азиатские игры 2025 — причина
Sputnik Узбекистан
Соревнования перенесли в Бахрейн. Соответствующее решение принял Олимпийский совет Азии
2024-12-02T18:00+0500
2024-12-02T18:00+0500
2024-12-02T18:00+0500
спорт
узбекистан
азиатские игры
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Узбекистан не примет юношеские Азиатские игры-2025. Олимпийский совет Азии (ОСА) принял решение о переносе юношеских Азиатских игр 2025 года из РУз в Бахрейн.Причиной такого решения стало письмо, которое Национальный олимпийский комитет Узбекистана направил в ОСА, где говорится, что к началу соревнований не успеют построить Олимпийский городок. Поэтому Ташкент не сможет принять игры в сентябре 2025-го.В свою очередь Олимпийский комитет Бахрейна заявил, что готов принять игры в 2025 году.“Исполнительный совет OCA единогласно одобрил проведение юношеских Азиатских игр 2025 года в Бахрейне и поблагодарил НОК Узбекистана за все их инвестиции, заявив, что Узбекистан сможет принять крупные мероприятия в будущем”, — говорится в сообщении.
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узбекистан азиатские игры
узбекистан азиатские игры
Узбекистан не примет юношеские Азиатские игры 2025 — причина
Соревнования перенесли в Бахрейн. Соответствующее решение принял Олимпийский совет Азии.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Узбекистан не примет юношеские Азиатские игры-2025. Олимпийский совет Азии (ОСА) принял решение
о переносе юношеских Азиатских игр 2025 года из РУз в Бахрейн.
Причиной такого решения стало письмо, которое Национальный олимпийский комитет Узбекистана направил в ОСА, где говорится, что к началу соревнований не успеют построить Олимпийский городок. Поэтому Ташкент не сможет принять игры в сентябре 2025-го.
В свою очередь Олимпийский комитет Бахрейна заявил, что готов принять игры в 2025 году.
“Исполнительный совет OCA единогласно одобрил проведение юношеских Азиатских игр 2025 года в Бахрейне и поблагодарил НОК Узбекистана за все их инвестиции, заявив, что Узбекистан сможет принять крупные мероприятия в будущем”, — говорится в сообщении.