https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-russia-sotrudnichestvo-parlament-46913048.html

Пять на пять

Пять на пять

Sputnik Узбекистан

Межпартийное сотрудничество может сделать гуманитарные и экономические связи между Узбекистаном и Россией еще более тесными

2024-12-02T14:30+0500

2024-12-02T14:30+0500

2024-12-02T15:12+0500

мнение эксперта

россия

узбекистан

парламент

законодательная палата олий мажлиса

государственная дума рф

шавкат мирзиёев

сотрудничество

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана выступил на первом заседании недавно избранной Законодательной Палаты Олий Мажлиса. Самым важным посылом Шавката Мирзиеёва, по мнению Директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, стал посыл о повышении роли парламента в политической системе Узбекистана, предполагающей усиление партийной дискуссии и парламентского контроля с расширением участия оппозиции. В данных условиях у российских политических партий, представленных в Государственной Думе, появляется возможность более тесного межпартийного диалога со своими коллегами в Узбекистане, тем более что в каждой нижней палате национальных парламентов представлены пять партий, рассказал эксперт корреспонденту Sputnik Узбекистан. Межпартийное сотрудничество может сделать гуманитарные и экономические связи между двумя странами еще более тесными, считает он.Президент Узбекистана поздравил депутатов с избранием, подчеркнув, что это воплощение высокого доверия и уважения народа. Шавкат Мирзиёев отметил, что в новую эпоху парламент должен стать домом народа, а его нижняя палата — генератором идей, ареной здоровой конкуренции, дискуссий и дебатов. Обратил глава государства и внимание на вопросы, оставшиеся вне парламентского поля зрения — доля законов с прямым действием и четкими механизмами исполнения остается низкой, парламентский и депутатский контроль пока недостаточно эффективны. Шавкат Мирзиёев изложил свое видение новых задач, стоящих перед Законодательной Палатой. В частности, предложено создать общественные советы при каждом комитете с участием представителей гражданского общества для укрепления диалога, а законотворчество, прежде всего, должно быть направлено на решение актуальных проблем общества. Кроме этого, глава государства выдвинул ряд законодательных инициатив. Для активизации оппозиции предложено увеличить количество гарантированных прав парламентской оппозиции с 3 до 6, в том числе предоставить ей должности одного председателя комитета и двух заместителей председателей комитетов, а также дополнительные права на внесение вопросов в рамках "правительственного часа" и парламентских запросов. По мнению Шавката Мирзиёева, здоровая конкуренция и борьба мнений, перенесенные из выборной кампании в парламент, будут способствовать разработке и принятию законов, соответствующих интересам народа. Озвученная президентом Узбекистана необходимость укрепления национальной безопасности и экономической стабильности предполагает наращивание сотрудничества с ключевыми стратегическими партнерами, в числе которых и Россия. Узбекистан в данный момент нацелен на активное развитие торговли с РФ, что означает расширение рынков для узбекской продукции и возможные инвестиции в инфраструктурные проекты в обеих странах. А в условиях региональных вызовов, таких как терроризм и экстремизм, взаимодействие в области безопасности, в том числе и в рамках общих интеграционных объединений СНГ и ШОС, становится еще более актуальным, способствуя стабильности в Центральной Азии. Учитывая усиливающуюся роль парламента в политической системе Узбекистана, у российских парламентских партий появляется возможность установления более тесного диалога. Тем более что и Государственной Думе, и в Законодательной Палате Олий Мажлиса представлено пять партий. Межпартийный диалог еще шире "откроет двери" для экономического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Россией в будущем.

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мнение эксперта, россия, узбекистан, парламент, законодательная палата олий мажлиса, государственная дума рф, шавкат мирзиёев, сотрудничество, эксклюзив