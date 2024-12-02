https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-russia-sotrudnichestvo-parlament-46913048.html
Пять на пять
Пять на пять
Sputnik Узбекистан
Межпартийное сотрудничество может сделать гуманитарные и экономические связи между Узбекистаном и Россией еще более тесными
2024-12-02T14:30+0500
2024-12-02T14:30+0500
2024-12-02T15:12+0500
мнение эксперта
россия
узбекистан
парламент
законодательная палата олий мажлиса
государственная дума рф
шавкат мирзиёев
сотрудничество
эксклюзив
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана выступил на первом заседании недавно избранной Законодательной Палаты Олий Мажлиса. Самым важным посылом Шавката Мирзиеёва, по мнению Директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, стал посыл о повышении роли парламента в политической системе Узбекистана, предполагающей усиление партийной дискуссии и парламентского контроля с расширением участия оппозиции. В данных условиях у российских политических партий, представленных в Государственной Думе, появляется возможность более тесного межпартийного диалога со своими коллегами в Узбекистане, тем более что в каждой нижней палате национальных парламентов представлены пять партий, рассказал эксперт корреспонденту Sputnik Узбекистан. Межпартийное сотрудничество может сделать гуманитарные и экономические связи между двумя странами еще более тесными, считает он.Президент Узбекистана поздравил депутатов с избранием, подчеркнув, что это воплощение высокого доверия и уважения народа. Шавкат Мирзиёев отметил, что в новую эпоху парламент должен стать домом народа, а его нижняя палата — генератором идей, ареной здоровой конкуренции, дискуссий и дебатов. Обратил глава государства и внимание на вопросы, оставшиеся вне парламентского поля зрения — доля законов с прямым действием и четкими механизмами исполнения остается низкой, парламентский и депутатский контроль пока недостаточно эффективны. Шавкат Мирзиёев изложил свое видение новых задач, стоящих перед Законодательной Палатой. В частности, предложено создать общественные советы при каждом комитете с участием представителей гражданского общества для укрепления диалога, а законотворчество, прежде всего, должно быть направлено на решение актуальных проблем общества. Кроме этого, глава государства выдвинул ряд законодательных инициатив. Для активизации оппозиции предложено увеличить количество гарантированных прав парламентской оппозиции с 3 до 6, в том числе предоставить ей должности одного председателя комитета и двух заместителей председателей комитетов, а также дополнительные права на внесение вопросов в рамках "правительственного часа" и парламентских запросов. По мнению Шавката Мирзиёева, здоровая конкуренция и борьба мнений, перенесенные из выборной кампании в парламент, будут способствовать разработке и принятию законов, соответствующих интересам народа. Озвученная президентом Узбекистана необходимость укрепления национальной безопасности и экономической стабильности предполагает наращивание сотрудничества с ключевыми стратегическими партнерами, в числе которых и Россия. Узбекистан в данный момент нацелен на активное развитие торговли с РФ, что означает расширение рынков для узбекской продукции и возможные инвестиции в инфраструктурные проекты в обеих странах. А в условиях региональных вызовов, таких как терроризм и экстремизм, взаимодействие в области безопасности, в том числе и в рамках общих интеграционных объединений СНГ и ШОС, становится еще более актуальным, способствуя стабильности в Центральной Азии. Учитывая усиливающуюся роль парламента в политической системе Узбекистана, у российских парламентских партий появляется возможность установления более тесного диалога. Тем более что и Государственной Думе, и в Законодательной Палате Олий Мажлиса представлено пять партий. Межпартийный диалог еще шире "откроет двери" для экономического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Россией в будущем.
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мнение эксперта, россия, узбекистан, парламент, законодательная палата олий мажлиса, государственная дума рф, шавкат мирзиёев, сотрудничество, эксклюзив
мнение эксперта, россия, узбекистан, парламент, законодательная палата олий мажлиса, государственная дума рф, шавкат мирзиёев, сотрудничество, эксклюзив
Пять на пять
14:30 02.12.2024 (обновлено: 15:12 02.12.2024)
Эксклюзив
Межпартийное сотрудничество может сделать гуманитарные и экономические связи между Узбекистаном и Россией еще более тесными.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Президент Узбекистана выступил на первом заседании недавно избранной Законодательной Палаты Олий Мажлиса.
Самым важным посылом Шавката Мирзиеёва, по мнению Директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, стал посыл о повышении роли парламента в политической системе Узбекистана, предполагающей усиление партийной дискуссии и парламентского контроля с расширением участия оппозиции.
В данных условиях у российских политических партий, представленных в Государственной Думе, появляется возможность более тесного межпартийного диалога со своими коллегами в Узбекистане, тем более что в каждой нижней палате национальных парламентов представлены пять партий, рассказал эксперт корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Межпартийное сотрудничество может сделать гуманитарные и экономические связи между двумя странами еще более тесными, считает он.
Президент Узбекистана поздравил депутатов с избранием, подчеркнув, что это воплощение высокого доверия и уважения народа. Шавкат Мирзиёев отметил, что в новую эпоху парламент должен стать домом народа, а его нижняя палата — генератором идей, ареной здоровой конкуренции, дискуссий и дебатов.
Обратил глава государства и внимание на вопросы, оставшиеся вне парламентского поля зрения — доля законов с прямым действием и четкими механизмами исполнения остается низкой, парламентский и депутатский контроль пока недостаточно эффективны.
Шавкат Мирзиёев изложил свое видение новых задач, стоящих перед Законодательной Палатой. В частности, предложено создать общественные советы при каждом комитете с участием представителей гражданского общества для укрепления диалога, а законотворчество, прежде всего, должно быть направлено на решение актуальных проблем общества.
Кроме этого, глава государства выдвинул ряд законодательных инициатив. Для активизации оппозиции предложено увеличить количество гарантированных прав парламентской оппозиции с 3 до 6, в том числе предоставить ей должности одного председателя комитета и двух заместителей председателей комитетов, а также дополнительные права на внесение вопросов в рамках "правительственного часа" и парламентских запросов.
По мнению Шавката Мирзиёева, здоровая конкуренция и борьба мнений, перенесенные из выборной кампании в парламент, будут способствовать разработке и принятию законов, соответствующих интересам народа.
Озвученная президентом Узбекистана необходимость укрепления национальной безопасности и экономической стабильности предполагает наращивание сотрудничества с ключевыми стратегическими партнерами, в числе которых и Россия.
Узбекистан в данный момент нацелен на активное развитие торговли с РФ, что означает расширение рынков для узбекской продукции и возможные инвестиции в инфраструктурные проекты в обеих странах. А в условиях региональных вызовов, таких как терроризм и экстремизм, взаимодействие в области безопасности, в том числе и в рамках общих интеграционных объединений СНГ и ШОС, становится еще более актуальным, способствуя стабильности в Центральной Азии.
Учитывая усиливающуюся роль парламента в политической системе Узбекистана, у российских парламентских партий появляется возможность установления более тесного диалога. Тем более что и Государственной Думе, и в Законодательной Палате Олий Мажлиса представлено пять партий. Межпартийный диалог еще шире "откроет двери" для экономического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и Россией в будущем.