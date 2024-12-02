https://uz.sputniknews.ru/20241202/v-kibrayskom-rayone-tashoblasti-poyavitsya-kruglosutochnyy-molodejnyy-prospekt-46914405.html

В Кибрайском районе Ташобласти появится круглосуточный "Молодежный проспект"

В Кибрайском районе Ташобласти появится круглосуточный "Молодежный проспект"

Sputnik Узбекистан

Проект стоимостью 1,3 млрд сумов стал победителем "Инициативного бюджета".

2024-12-02T16:50+0500

2024-12-02T16:50+0500

2024-12-02T16:50+0500

общество

узбекистан

ташкентская область

молодежь

проект

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области появится круглосуточный "Молодежный проспект", сообщает пресс-служба хокимията столичного региона.Проект стоимостью 1,3 млрд сумов стал победителем "Инициативного бюджета" во втором сезоне этого года.Для реализации проекта решением хокима области на территории махалли "Сохибхор" выделен земельный участок площадью в 0,60 гектара.На нем планируют построить коворкинг-центр, караоке, киберспортивный клуб, торговые точки и другую развлекательную инфраструктуру. К работе в рамках проекта привлекут около 1 000 молодых людей.

узбекистан

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ташкентская область проект инициативный бюджет