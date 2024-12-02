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https://uz.sputniknews.ru/20241202/v-kibrayskom-rayone-tashoblasti-poyavitsya-kruglosutochnyy-molodejnyy-prospekt-46914405.html
В Кибрайском районе Ташобласти появится круглосуточный "Молодежный проспект"
В Кибрайском районе Ташобласти появится круглосуточный "Молодежный проспект"
Sputnik Узбекистан
Проект стоимостью 1,3 млрд сумов стал победителем "Инициативного бюджета".
2024-12-02T16:50+0500
2024-12-02T16:50+0500
общество
узбекистан
ташкентская область
молодежь
проект
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области появится круглосуточный "Молодежный проспект", сообщает пресс-служба хокимията столичного региона.Проект стоимостью 1,3 млрд сумов стал победителем "Инициативного бюджета" во втором сезоне этого года.Для реализации проекта решением хокима области на территории махалли "Сохибхор" выделен земельный участок площадью в 0,60 гектара.На нем планируют построить коворкинг-центр, караоке, киберспортивный клуб, торговые точки и другую развлекательную инфраструктуру. К работе в рамках проекта привлекут около 1 000 молодых людей.
узбекистан
ташкентская область
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ташкентская область проект инициативный бюджет
ташкентская область проект инициативный бюджет

В Кибрайском районе Ташобласти появится круглосуточный "Молодежный проспект"

16:50 02.12.2024
© Хокимият Ташкентской областиВ Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме Молодёжный проспект - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
© Хокимият Ташкентской области
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Проект стоимостью 1,3 млрд сумов стал победителем "Инициативного бюджета".
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области появится круглосуточный "Молодежный проспект", сообщает пресс-служба хокимията столичного региона.
Проект стоимостью 1,3 млрд сумов стал победителем "Инициативного бюджета" во втором сезоне этого года.
Для реализации проекта решением хокима области на территории махалли "Сохибхор" выделен земельный участок площадью в 0,60 гектара.
© Хокимият Ташкентской областиВ Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме Молодёжный проспект - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
В Кибрайском районе организуется работающий в круглосуточном режиме "Молодёжный проспект"
© Хокимият Ташкентской области
На нем планируют построить коворкинг-центр, караоке, киберспортивный клуб, торговые точки и другую развлекательную инфраструктуру. К работе в рамках проекта привлекут около 1 000 молодых людей.
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