https://uz.sputniknews.ru/20241203/natovskiy-proekt-zamorozki-svo-nepriemlem-dlya-rossii-46932902.html

Натовский проект "заморозки" СВО неприемлем для России

Натовский проект "заморозки" СВО неприемлем для России

Sputnik Узбекистан

Российская специальная военная операция не может быть "заморожена" на время, без устранения глобальных причин конфликта.

2024-12-03T16:50+0500

2024-12-03T16:50+0500

2024-12-03T16:50+0500

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Безусловная победа России, достижение целей СВО – оптимальный вариант предотвращения Третьей мировой, надежная основа для прочного мира в Европе и снятия рисков ядерного возмездия Соединенным Штатам. Дипломатически безупречно лишь завершение боевых действий капитуляцией киевского режима. Альтернативный план военной интервенции НАТО на Украине под "крышей" миротворчества – путь к большой войне с Россией и поражению Запада.Динамичное наступление российских войск, растущие потери украинской армии и "союзников" на передовой подталкивают Запад к остановке боевых действий по линии фронта. На время, необходимое для восстановления боеспособности ВСУ. Новая "попытка мести" требует подготовки в учебных центрах НАТО "не менее одного миллиона украинских резервистов" 18–25 лет.Российская Служба внешней разведки на пороге зимы сообщила, что Запад планирует ввести на Украину "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч военнослужащих. Фактически обсуждается оккупация страны, и раздел ее территории между Румынией (Черноморское побережье), Польшей (западные области), ФРГ (центр и восток Украины), Великобританией (северные области, включая Киев). Новое – это хорошо забытое старое. Бундесвер изучает гитлеровский опыт оккупации Украины в начале 1940-х и полицейские функции бандеровцев.Глава европейской дипломатии Кая Каллас 1 декабря в интервью итальянскому агентству ANSA допустила введение на территорию Украины военнослужащих НАТО в качестве "миротворцев" – после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Газета Le Monde ранее сообщила, что Франция и Великобритания "возобновили" переговоры о развертывании войск альянса на Украине. Напомню, французский президент Эммануэль Макрон еще в феврале предлагал развернуть сухопутные силы НАТО в зоне СВО, и "сделать все необходимое, чтобы помешать России выиграть эту войну". Идея безрассудная, и все же на Западе достаточно популярная.Правда, Вашингтон менее своих европейских союзников настроен на эскалацию развертыванием войск альянса в зоне СВО, где никакие "миротворцы" не могут появиться без согласия двух сторон конфликта – об этом на днях напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Разумеется, Россия категорически против абсурдного присутствия НАТО на Украине."Дамоклов меч" России и "холодная месть" ЗападаКонсолидированные ресурсы ВСУ и НАТО за 1000 дней российской спецоперации оказались исчерпанными. Западу и киевским марионеткам необходимо время для восстановления сил и средств (для продолжения войны с Россией). Неслучайно лидер бандеровцев Владимир Зеленский заявил о поиске "дипломатического решения", лучшим из которых считает приглашение Украины в альянс или хотя бы под "зонтик НАТО". Западные бенефициары конфликта реагируют по-разному.Генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН, назвал новый план Зеленского "бесплодной затеей", признанием провала. И справедливо заметил: "Ставить НАТО во главу угла – это абсолютно неприемлемо для российской стороны".Французский политик Филиппо увидел в "зонтике НАТО" ловушку для Европы, ведь Москва будет уничтожать иностранные войска на Украине всеми средствами. В зоне СВО западные "добровольцы" с начала 2022 года понесли значительные потери – по данным Минобороны РФ, уничтожены более 6000 специалистов. Вероятный ввод натовских войск на территорию Украины не создаст "стратегической дилеммы" или эффекта "священной коровы", лишь гарантирует странам-участникам интервенции бедствия, лишения и значительные потери.С другой стороны, "замахнуться" на миллион украинских "киборгов" легче, чем их подготовить. По данным Forbes, прошедшей подготовку во Франции бригаде ВСУ "Анна Киевская" не хватает вооружения, разведывательно-ударных дронов. Страны ЕС завершат обучение 75 тысяч солдат ВСУ лишь к концу зимы, в 2025-м, а ранее Евросоюз поставил киевскому режиму 1 млн артиллерийских снарядов с опозданием на восемь месяцев. Любая война на 90 процентов – логистика и ОПК.Планы Запада и геополитическая клоунада Зеленского предусматривают вероятное признание альянсом всей территории Украины (в границах 1991 года) как своей, но статья 5-я к новым российским регионам не применяется. Если в странах НАТО намерены подождать удобного момента для "холодной мести", рассчитывая на появление в России нового "перестройщика" (типа Михаила Горбачева), до конца столетия подобное крайне маловероятно.Позиция России неизменна: стремление киевского режима в НАТО – залог продолжения, а не окончания войны. Президент Владимир Путин ранее заявил, что возможное членство Украины в НАТО – это угроза для безопасности России. Риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО. Прекращение боевых действий на Украине невозможно без согласия Запада на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не допустит "заморозки" конфликта, прекращения огня – для улучшения противником своего положения и восстановления сил.Российская армия успешно наступает по всему фронту. Объективно капитуляция киевского режима неизбежна. И недавний рецидив "подмороженного" конфликта в Сирии лишний раз подсказывает, как не следует действовать в зоне спецоперации на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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