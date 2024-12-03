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Абдухакимов: Офис МСОП в Ташкенте будет служить не только Узбекистану, но и всей ЦА

Абдухакимов: Офис МСОП в Ташкенте будет служить не только Узбекистану, но и всей ЦА

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана официально откроют офис Международного союза охраны природы.

2024-12-03T18:00+0500

2024-12-03T18:00+0500

2024-12-03T18:00+0500

общество

узбекистан

экология

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Международный союз охраны природы (МСОП) официально откроет свое представительство в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэкологии. В рамках COP16 в Эр-Рияде подписано Соглашение о принимающей стране и создании офиса Международного союза охраны природы в Ташкенте. Документ подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и гендиректор МСОП Гретель Агилар. Республика стала членом Международного союза охраны природы в 2021 году. МСОП занимается вопросами охраны природы, восстановления экосистем и смягчения последствий климатических изменений, в том числе, ведет международный список исчезающих животных и растений. Один из проектов организации в Узбекистане — комплексное восстановление земель. Также в начале 2024-го МСОП запустил в республике проект по борьбе с заболеваниями, передающимися человеку от животных. В перспективе МСОП станет участником проекта по комплексному природоохранному управлению и восстановлению особо ценных ландшафтов в РУз. Открытие представительства МСОП в Узбекистане расширит природоохранную деятельность и усилит международное взаимодействие в регионе. "Мы рады отметить это знаменательное событие, которое укрепляет наше партнерство с Узбекистаном и закладывает основу для совместных экологических и климатических инициатив в стране и по всей Центральной Азии", — сказала генеральный директор МСОП Гретель Агилар.

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