Абдухакимов: Офис МСОП в Ташкенте будет служить не только Узбекистану, но и всей ЦА
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанПредставительство МСОП в Узбекистане официально начинает свою работу
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
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В столице Узбекистана официально откроют офис Международного союза охраны природы.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Международный союз охраны природы (МСОП) официально откроет свое представительство в столице Узбекистана, сообщает пресс-служба Минэкологии.
В рамках COP16 в Эр-Рияде подписано Соглашение о принимающей стране и создании офиса Международного союза охраны природы в Ташкенте.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанПредставительство МСОП в Узбекистане официально начинает свою работу
Представительство МСОП в Узбекистане официально начинает свою работу
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
Документ подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиз Абдухакимов и гендиректор МСОП Гретель Агилар.
"Я уверен, что основание офиса в Ташкенте откроет новые возможности для сотрудничества. Экологические проблемы выходят за рамки политических границ, что делает объединение усилий и трансграничное сотрудничество крайне важными. Мы рады, что офис МСОП в Ташкенте будет служить не только Узбекистану, но и всему Центральноазиатскому региону, способствуя региональному сотрудничеству в области охраны природы и устойчивого развития", — отметил Абдухакимов.
Республика стала членом Международного союза охраны природы в 2021 году. МСОП занимается вопросами охраны природы, восстановления экосистем и смягчения последствий климатических изменений, в том числе, ведет международный список исчезающих животных и растений.
Один из проектов организации в Узбекистане — комплексное восстановление земель. Также в начале 2024-го МСОП запустил в республике проект по борьбе с заболеваниями, передающимися человеку от животных.
В перспективе МСОП станет участником проекта по комплексному природоохранному управлению и восстановлению особо ценных ландшафтов в РУз.
Открытие представительства МСОП в Узбекистане расширит природоохранную деятельность и усилит международное взаимодействие в регионе.
"Мы рады отметить это знаменательное событие, которое укрепляет наше партнерство с Узбекистаном и закладывает основу для совместных экологических и климатических инициатив в стране и по всей Центральной Азии", — сказала генеральный директор МСОП Гретель Агилар.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанПредставительство МСОП в Узбекистане официально начинает свою работу
Представительство МСОП в Узбекистане официально начинает свою работу
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан