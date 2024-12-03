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Танк с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ

Танк с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ

Sputnik Узбекистан

Экипажу танка Т-72Б3 удалось сковать противника в маневре и не позволить ему вести ответный огонь. 03.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-03T12:12+0500

2024-12-03T12:12+0500

2024-12-03T15:54+0500

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В ходе наступления на Красноармейском направлении экипаж танка Т-72Б3 с неисправной башней группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника, прикрыв огнем боевые машины пехоты с штурмовиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Тем не менее, экипаж танка принял решение продолжить выполнение боевой задачи.В бою командир танка выявлял огневые точки ВСУ, наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины в нужном направлении и сам подворачивал башню, на сколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить.В результате были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника."Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", — отметил наводчик-оператор танка Алексей Клементьев. Действия экипажа сковали противника в маневре, а также не позволили ему вести ответный огонь."Благодаря героическому поступку экипажа танка Т-72Б3 штурмовые подразделения группировки прорвали укрепленную оборону противника и беспрепятственно овладели опорными пунктами ВСУ", — говорится в сообщении.

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