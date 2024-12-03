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Танк с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ
Танк с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ
Sputnik Узбекистан
Экипажу танка Т-72Б3 удалось сковать противника в маневре и не позволить ему вести ответный огонь. 03.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-03T12:12+0500
2024-12-03T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В ходе наступления на Красноармейском направлении экипаж танка Т-72Б3 с неисправной башней группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника, прикрыв огнем боевые машины пехоты с штурмовиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Тем не менее, экипаж танка принял решение продолжить выполнение боевой задачи.В бою командир танка выявлял огневые точки ВСУ, наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины в нужном направлении и сам подворачивал башню, на сколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить.В результате были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника."Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", — отметил наводчик-оператор танка Алексей Клементьев. Действия экипажа сковали противника в маневре, а также не позволили ему вести ответный огонь."Благодаря героическому поступку экипажа танка Т-72Б3 штурмовые подразделения группировки прорвали укрепленную оборону противника и беспрепятственно овладели опорными пунктами ВСУ", — говорится в сообщении.
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в мире, сво, россия, украина, танк, вооруженные силы, безопасность
в мире, сво, россия, украина, танк, вооруженные силы, безопасность
Танк с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ
12:12 03.12.2024 (обновлено: 15:54 03.12.2024)
Экипажу танка Т-72Б3 удалось сковать противника в маневре и не позволить ему вести ответный огонь.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
В ходе наступления на Красноармейском направлении экипаж танка Т-72Б3 с неисправной башней группировки войск "Центр" помог прорвать оборону противника, прикрыв огнем боевые машины пехоты с штурмовиками, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Танкисты получили боевую задачу прорвать укрепленную оборону противника и прикрыть штурмовые подразделения группировки войск. В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка", — говорится в сообщении.
Тем не менее, экипаж танка принял решение продолжить выполнение боевой задачи.
В бою командир танка выявлял огневые точки ВСУ, наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины в нужном направлении и сам подворачивал башню, на сколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить.
"Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на "САУшке", доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу", — рассказал командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь.
В результате были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника.
"Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", — отметил наводчик-оператор танка Алексей Клементьев.
Действия экипажа сковали противника в маневре, а также не позволили ему вести ответный огонь.
"Благодаря героическому поступку экипажа танка Т-72Б3 штурмовые подразделения группировки прорвали укрепленную оборону противника и беспрепятственно овладели опорными пунктами ВСУ", — говорится в сообщении.