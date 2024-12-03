https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-primet-chm-po-fextovaniyu-2027-46939783.html
Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027
Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027
Sputnik Узбекистан
Решение об этом приняли на очередном Конгрессе Международной федерации фехтования в столице Узбекистана
2024-12-03T18:30+0500
2024-12-03T18:30+0500
2024-12-03T18:30+0500
спорт
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ташкент
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фехтование
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Ташкент примет чемпионат мира по фехтованию 2027 года, сообщает пресс-служба НОК.Об этом стало известно в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в столице Узбекистана.Напомним, что в ходе Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) прошли выборы главы организации: президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов.Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова вошла в состав Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.
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чемпионат мира фехтование узбекистан
чемпионат мира фехтование узбекистан
Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027
Решение об этом приняли на очередном Конгрессе Международной федерации фехтования в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Ташкент примет чемпионат мира по фехтованию 2027 года, сообщает
пресс-служба НОК.
Об этом стало известно в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в столице Узбекистана.
"Чемпионат мира среди взрослых 2027 года примет Ташкент. Согласно плану, соревнования пройдут 20 – 28 июля", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ходе Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) прошли выборы главы организации: президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов.
Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова вошла в состав Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.