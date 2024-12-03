https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-primet-chm-po-fextovaniyu-2027-46939783.html

Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027

Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027

Sputnik Узбекистан

Решение об этом приняли на очередном Конгрессе Международной федерации фехтования в столице Узбекистана

2024-12-03T18:30+0500

2024-12-03T18:30+0500

2024-12-03T18:30+0500

спорт

узбекистан

ташкент

чемпионат мира

фехтование

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Ташкент примет чемпионат мира по фехтованию 2027 года, сообщает пресс-служба НОК.Об этом стало известно в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в столице Узбекистана.Напомним, что в ходе Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) прошли выборы главы организации: президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов.Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова вошла в состав Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

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