Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-primet-chm-po-fextovaniyu-2027-46939783.html
Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027
Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027
Sputnik Узбекистан
Решение об этом приняли на очередном Конгрессе Международной федерации фехтования в столице Узбекистана
2024-12-03T18:30+0500
2024-12-03T18:30+0500
спорт
узбекистан
ташкент
чемпионат мира
фехтование
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/03/46938441_0:91:2560:1531_1920x0_80_0_0_2fb2020d70d15d8c1e10d10c54f9e3b3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Ташкент примет чемпионат мира по фехтованию 2027 года, сообщает пресс-служба НОК.Об этом стало известно в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в столице Узбекистана.Напомним, что в ходе Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) прошли выборы главы организации: президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов.Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова вошла в состав Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/03/46938441_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_6d44b06516cfbf01d5647a8062d0b7e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
чемпионат мира фехтование узбекистан
чемпионат мира фехтование узбекистан

Ташкент примет ЧМ по фехтованию-2027

18:30 03.12.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФехтование
Фехтование - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Решение об этом приняли на очередном Конгрессе Международной федерации фехтования в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Ташкент примет чемпионат мира по фехтованию 2027 года, сообщает пресс-служба НОК.
Об этом стало известно в ходе очередного Конгресса Международной федерации фехтования (FIE), который прошел в столице Узбекистана.

"Чемпионат мира среди взрослых 2027 года примет Ташкент. Согласно плану, соревнования пройдут 20 – 28 июля", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) прошли выборы главы организации: президентом Международной федерации фехтования стал Алишер Усманов.
Генеральный секретарь Федерации фехтования Узбекистана Гульнара Саидова вошла в состав Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0