https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-xodjikent-elektropoyezd-raspisaniye-46931060.html

Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов

Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов

Sputnik Узбекистан

График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним.

2024-12-03T13:22+0500

2024-12-03T13:22+0500

2024-12-03T15:54+0500

общество

узбекистан

ташкент

скоростной поезд

электропоезд

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. По маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент запустили новый скоростной электропоезд, сообщает пресс-служба Минтранса. Цену проезда для взрослых установили в размере 20 тыс. сумов, для детей — 11,5 тыс. сумов. Скоростные электропоезда будут курсировать по следующему расписанию:№ 7201 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 06.18 – Ходжикент 07.42;№ 7202 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 08.02 – Ташкент 09.17; № 7203 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 12.53 – Ходжикент 14.03; № 7204 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 14.33 – Ташкент 15.48; № 7205 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 18.10 – Ходжикент 19.20; № 7206 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 19.45 – Ташкент 21.03. График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним, добавили в пресс-службе транспортного ведомства.

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