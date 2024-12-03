https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-xodjikent-elektropoyezd-raspisaniye-46931060.html
Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов
Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов
Sputnik Узбекистан
График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним.
2024-12-03T13:22+0500
2024-12-03T13:22+0500
2024-12-03T15:54+0500
общество
узбекистан
ташкент
скоростной поезд
электропоезд
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. По маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент запустили новый скоростной электропоезд, сообщает пресс-служба Минтранса. Цену проезда для взрослых установили в размере 20 тыс. сумов, для детей — 11,5 тыс. сумов. Скоростные электропоезда будут курсировать по следующему расписанию:№ 7201 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 06.18 – Ходжикент 07.42;№ 7202 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 08.02 – Ташкент 09.17; № 7203 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 12.53 – Ходжикент 14.03; № 7204 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 14.33 – Ташкент 15.48; № 7205 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 18.10 – Ходжикент 19.20; № 7206 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 19.45 – Ташкент 21.03. График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним, добавили в пресс-службе транспортного ведомства.
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ташкент ходжикент электропоезд
ташкент ходжикент электропоезд
Из Ташкента в Ходжикент запустили новый электропоезд — расписание и стоимость билетов
13:22 03.12.2024 (обновлено: 15:54 03.12.2024)
График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
По маршруту Ташкент — Ходжикент — Ташкент запустили новый скоростной электропоезд, сообщает
пресс-служба Минтранса.
"С 3 декабря текущего года начнет курсировать новый скоростной пригородный электропоезд по маршруту "Ташкент — Ходжикент — Ташкент", — говорится в сообщении.
Цену проезда для взрослых установили в размере 20 тыс. сумов, для детей — 11,5 тыс. сумов.
Скоростные электропоезда будут курсировать по следующему расписанию:
№ 7201 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 06.18 – Ходжикент 07.42;
№ 7202 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 08.02 – Ташкент 09.17;
№ 7203 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 12.53 – Ходжикент 14.03;
№ 7204 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 14.33 – Ташкент 15.48;
№ 7205 "Ташкент – Ходжикент": Ташкент 18.10 – Ходжикент 19.20;
№ 7206 "Ходжикент – Ташкент": Ходжикент 19.45 – Ташкент 21.03.
График движения электропоездов, которые следуют по обычному расписанию, остается прежним, добавили в пресс-службе транспортного ведомства.