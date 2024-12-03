https://uz.sputniknews.ru/20241203/uzbekistan-proyekty-gornodobyvayuschaya-otrasl-investitsii-46921509.html

В проекты горнодобывающей и геологической отраслей РУз привлекут $1 млрд инвестиций

В проекты горнодобывающей и геологической отраслей РУз привлекут $1 млрд инвестиций

Sputnik Узбекистан

Производство каолина должно вырасти на 50%, а добыча угля достигнуть 10 млн тонн

2024-12-03T10:02+0500

2024-12-03T10:02+0500

2024-12-03T11:12+0500

экономика

узбекистан

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

навоийский горно-металлургический комбинат

шавкат мирзиёев

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В 2025 году в проекты горнодобывающей и геологической отраслей Узбекистана планируют привлечь инвестиции в размере $1 млрд. Министр горнодобывающей промышленности и геологии, а также руководители комбинатов рассказали Шавкату Мирзиёеву о выполнении программ трансформации металлургических предприятий и планах на 2025 год, сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, за последние семь лет производство в этой отрасли выросло в 1,5 раза. В частности, годовой объем добычи золота увеличился на 26 тонн, серебра — на 77 тонн, меди — на 32 тыс. тонн по сравнению с 2016 годом. За последние пять лет в горно-металлургическую отрасль привлекли около $9,5 млрд инвестиций, что позволило запустить 15 крупных проектов. В результате отрасль стала важнейшим драйвером трансформации экономики, на долю которой приходится треть всего объема промышленного производства страны. Горнодобывающая промышленность стимулирует рост таких отраслей, как электротехника, производство стройматериалов, химпром и ювелирное дело, предоставляя им необходимое сырье. Кроме того, комбинаты активно сотрудничают с более чем 60 малыми и средними предприятиями на основе кооперации. Продолжение этой работы и повышение экономической эффективности являются актуальными задачами. Предприятия отрасли должны стать привлекательными на международных финансовых рынках. Навоийский горно-металлургический комбинат в этом году впервые разместил евробонды на международном рынке и привлек $1 млрд по низкой ставке. В следующем году планируется выпуск евробондов на сумму еще $500 млн. На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате в эксплуатацию введут третью фабрику по обогащению медной руды, а на Узбекском металлургическом комбинате — новый литейно-прокатный комплекс. Комбинат технологических металлов Узбекистана расширит производство редкоземельных металлов, востребованных в "зеленой экономике". Среди важнейших задач: Мирзиёев отметил, что предприятия должны быстро адаптироваться к изменениям в мировой экономике и проявлять инициативу. Были определены меры по сокращению расходов на основе принципов экономии и эффективности, а также обеспечению бесперебойного снабжения промышленности необходимым сырьем.

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