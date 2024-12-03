https://uz.sputniknews.ru/20241203/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-46924666.html

Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией

Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией

Sputnik Узбекистан

Цель сторон — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.

2024-12-03T11:07+0500

2024-12-03T11:07+0500

2024-12-03T11:25+0500

узбекистан

россия

товарооборот

министерство инвестиций, промышленности и торговли

лазиз кудратов

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев этого года вырос на 20%, до $9,7 млрд. Растет и линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщает пресс-служба МИПТ.Такие цифры озвучили в ходе третьего заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. В онлайн-режиме его провели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.Участники встречи детально рассмотрели исполнение совместного Плана мероприятий по увеличению объемов товарооборота между Узбекистаном и РФ на 2024-2030 годы. Его основная цель — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.Речь шла о важности разработки Комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе. По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласовали сроки проведения очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ до конца этого года в Москве.

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