https://uz.sputniknews.ru/20241203/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-46924666.html
Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией
Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией
Sputnik Узбекистан
Цель сторон — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.
2024-12-03T11:07+0500
2024-12-03T11:07+0500
2024-12-03T11:25+0500
узбекистан
россия
товарооборот
министерство инвестиций, промышленности и торговли
лазиз кудратов
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев этого года вырос на 20%, до $9,7 млрд. Растет и линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщает пресс-служба МИПТ.Такие цифры озвучили в ходе третьего заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. В онлайн-режиме его провели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.Участники встречи детально рассмотрели исполнение совместного Плана мероприятий по увеличению объемов товарооборота между Узбекистаном и РФ на 2024-2030 годы. Его основная цель — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.Речь шла о важности разработки Комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе. По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласовали сроки проведения очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ до конца этого года в Москве.
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узбекистан россия товарооборот
узбекистан россия товарооборот
Стало известно, на сколько вырос товарооборот между Узбекистаном и Россией
11:07 03.12.2024 (обновлено: 11:25 03.12.2024)
Цель сторон — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев этого года вырос на 20%, до $9,7 млрд. Растет и линейка поставляемой в РФ продукции узбекских производителей, сообщает
пресс-служба МИПТ.
Такие цифры озвучили в ходе третьего заседания рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. В онлайн-режиме его провели министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Отмечен рост объемов товарооборота между двумя странами на 20% до 9,7 млрд долларов за 10 месяцев текущего года. Линейка поставляемой продукции узбекских производителей увеличилась на 68 новых позиций", — говорится в сообщении.
Участники встречи детально рассмотрели исполнение совместного Плана мероприятий по увеличению объемов товарооборота между Узбекистаном и РФ на 2024-2030 годы. Его основная цель — вывести показатель взаимной торговли на отметку в $30 млрд.
Речь шла о важности разработки Комплекса мероприятий, включающего сотрудничество в сферах промышленного производства, транспорта и агропромышленном секторе.
По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового взаимодействия и согласовали сроки проведения очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РУз и РФ до конца этого года в Москве.